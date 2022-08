La falta de profesionales lastra la atención sanitaria en consultorios y centros de salud de Aragón

La falta de profesionales sanitarios en la Atención Primaria está ocasionando más de un problema para garantizar la actividad asistencial en consultorios y centros de salud de Aragón, donde se ven obligados a reorganizar horarios y días de atención para seguir prestando el servicio. La escasez de personal, además, se intenta suplir entre los facultativos en activo alargando jornadas o asumiendo los cupos de compañeros, algo que, según los sindicatos, conlleva una "sobrecarga de trabajo".

El centro de salud de Utebo tomó este lunes la decisión temporal de suspender las citas y atender solo urgencias y visitas indemorables. Con solo dos médicos de Familia resultaba "imposible" mantener la actividad habitual. También en la zona básica de salud de Utrillas, la escasez de médicos ha hecho necesario recortar los horarios de atención en los 14 consultorios de la demarcación.

Desde el Gobierno de Aragón reconocen que para hacer frente a estas eventualidades se reorganizan consultas. Fuentes de la Consejería de Sanidad recordaron que no hay profesionales en la bolsa de empleo para poder proceder a su contratación, un problema generalizado en el país.

Sin embargo, las plantillas menguadas por las vacaciones de verano y las bajas repercuten también en un aumento de las demoras, que se sitúan de media en una semana, según los sindicatos, pero que pueden superar incluso los 20 días en algunos centros de salud concretos. Leandro Catalán, presidente del sindicato de médicos de Atención Primaria (Fasamet), apunta que cuando un facultativo se va de vacaciones no se ofertan citas en su agenda por la ‘app’, por lo que el usuario debe contactar con su centro de salud para que le atienda otro facultativo.

Catalán trasladó su preocupación por las consecuencias que conlleva la falta de profesionales en la asistencia: "No se pueden cubrir los problemas de personal sobrecargando a los trabajadores que quedan. Llega un momento en el que es insoportable". "Habrá que buscar las soluciones -afirma- y llevar los recursos que tenemos donde sean necesarios".

Se refería en concreto a la reorganización de puestos, una reivindicación que reclaman desde hace años. "En Atención Primaria, en verano, nos tratamos de organizar" pero "en el momento en el que surge alguna incidencia, como ha pasado en Utebo, te descuadra la planificación. Y así no se puede trabajar". Catalán añade: "Hay que asegurar lo mínimo, que es la consulta del día a día, que como estamos viendo no está garantizada en muchos centros y muchas zonas de salud". En su opinión, el Plan de Atención Primaria y Comunitaria de Aragón 2022-2023 "no aporta soluciones a los problemas reales": "Hay que sentarse y hablar lo antes posible".

También Delia Lizana, secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC. OO., asegura que "lo que se ha hecho hasta el momento no ha sido útil" y apuesta por "mejorar las condiciones de los profesionales". Lizana apunta que "la situación está muy complicada, faltan profesionales lo que agudiza la ya de por sí maltrecha Atención Primaria". Una opinión que comparte Luis Miguel García, presidente de la Sociedad Aragonesa de Medicina de Familia y Comunitaria (Samfyc), quien reconoce los problemas por la falta de personal.

Jesús Sicilia, responsable de Sanidad de CSIF, indica que la situación de la Atención Primaria en Aragón "es realmente preocupante, con cierre de consultorios, restricción de horarios de asistencia sanitaria, cierre de agendas... Y es especialmente acuciante en el ámbito rural por la falta de personal y el aumento de la población".