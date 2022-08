"¡Es de vergüenza!". Indignación de los pacientes del centro de salud de Utebo por la anulación de todas las citas

"La situación es de vergüenza. A ver cómo lo solucionan, porque no es normal que con tanta gente que vive aquí haya tan solo dos médicos atendiendo". Estas son las palabras de Eduardo Gimeno, vecino de Utebo, que este lunes por la mañana se dirigía al centro de salud del municipio ya que tenía una cita para recoger los resultados de una analítica y unas tomas de tensión. "He llegado aquí y me he encontrado con un cartel que pone que solo hay dos facultativos y que se cancelan todas las visitas, así que en teoría me van a cambiar la cita a otro día", asegura. El ambulatorio tenía tan solo cuatro médicos de Familia, que este lunes se han visto reducidos a dos debido a un par de bajas laborales.

El cartel que se han encontrado los vecinos en el centro de salud de Utebo este lunes. Guillermo Mestre

A las 10.30 de este lunes, unas 15 personas ya hacían cola en el centro de salud. Entre ellas, Ara Murillo esperaba con la esperanza de que le dieran una cita antes del 22 de agosto, fecha que le habían comunicado por teléfono, ya que necesita la receta de unas pastillas que toma cada día. "No sé qué solución me van a dar, pero yo no puedo esperar tanto porque las necesito ya", explica. Después comentaba la situación con otro vecino, a quien también le habían asegurado que podría realizar la visita al médico de Familia en la misma fecha. La tensión se palpaba en el ambiente ante la constante entrada y salida de vecinos, que veían cómo su cita era cancelada este lunes.

Más información El centro de salud de Utebo cancela las citas y atiende solo urgencias y consultas indemorables ante la falta de médicos

A Esperanza Acero también le ha afectado la situación del ambulatorio. En su caso, le ha salido un bulto en la muñeca que se ha hecho más grande conforme pasaban los días. "Llamaba pero no cogían el teléfono. Ahora la situación me preocupa porque la hinchazón ha ido a más, no sé qué es pero quiero que me vea un médico. Espero que lo consideren como indemorable", indica. Además, también necesitaba que le renovaran su baja laboral, como otros usuarios que han acudido al centro de salud esta mañana.

"En mi caso, ha sido un cachondeo. Me ha llamado la doctora esta mañana para decirme que ya tenía cita para hoy. Llego aquí, y me encuentro con el cartel, para que vuelva a pedir la visita para otro día, pero he pasado de hacerlo", asevera Emilio Rodríguez, mientras espera en la primera planta del centro de salud a que salga uno de los dos médicos de Familia para atenderle durante más de una hora, desde las 10.00. "No pienso volver a hacer cola durante una hora para que me den la visita otro día", dice.