La Audiencia condena a vecino de Ejea a 10 meses por agredir a dos guardias civiles durante la pandemia

La Audiencia de Zaragoza ha confirmado la condena de 10 meses de prisión a Antonio J. J. H. por un delito de atentado al haber agredido a dos guardias civiles en Ejea de los Caballeros

Los agentes procedían a identificarle durante el primer estado de alarma por la pandemia porque iba sin mascarilla. También le impone una multa de un mes por un delito leve de lesiones con una cuota diaria de cinco euros y confirma la pena que le impuso el Juzgado de lo Penal 3 de Zaragoza.

Los hechos ocurrieron el 8 de mayo de 2020 a las 00.20 cuando los agentes procedían a identificar a Antonio J. J. H mientras llevaba un carro, donde encontraron una barra de hierro, y vociferaba ante un contenedor de basura en la calle de Ramón y Cajal de la localidad cincovillesa.

Al avisarle de que no podía estar en la vía pública por la situación del estado de alarma por la covid, el vecino de Ejea les contestó "con tono agresivo" a los guardias civiles: “Soy el dueño de Ejea y estoy en la calle porque me da la gana. Voy a llamar a mis hermanos para mataros. Conmigo no se mete nadie”, según reconoció el primer fallo judicial.

Al informarle de que iba a ser sancionado administrativamente, el acusado reaccionó escupiendo a los agentes y les gritó: “Tengo el covid, iros a tomar por el culo”. Al mismo tiempo, cogió un tablón de madera de la calle y lo lanzó a los agentes, tratándolos de golpear. Cuando intentó volver a lanzarlo, los guardia civiles lo detuvieron, necesitando la presencia de una patrulla de la Policía Local de Ejea.

Como consecuencia de este ataque, uno de los agentes sufrió "lesiones en las dos muñecas y escoriación del antebrazo izquierdo", y el segundo se resintió de un codo y de la muñeca izquierda.

El ponente de la sentencia, al frente de la Sección Sexta de la Audiencia de Zaragoza, ha sido el magistrado Carlos Lasala, quien ha mantenido el fallo de la titular del Juzgado de lo Penal 3, y ha desestimado los motivos de los recursos de la acusación, presentados por el abogado Jorge Piedrafita en nombre de la Asociación Española de Guardia Civiles (AEGC), que reclamaba tres años.

Considera que los testimonios de los agentes son "prueba suficiente de cargo para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado, aunque ambos son testigos y víctimas". Asimismo, afirma que "los guardias civiles no tenían ninguna relación previa de enemistad o enfrentamiento con el acusado, y los partes médicos corroboran los daños que sufrieron esa noche", detalla la sentencia. Aun así, recalca que el acusado “no ofreció una mera resistencia al ser detenido ni una mera desobediencia grave”.

La acusación se siente satisfecha con la condena

El abogado Jorge Piedrafita, que representa a los guardias civiles lesionados y a la AEGC, se ha mostrado “satisfecho” con el fallo porque “ratifica la resolución que recoge los argumentos de la acusación”. En este sentido, recuerda que Antonio J. J. H estaba en la vía pública, "sin justificación" y cuando fue requerido por los agentes "les atacó con un tablón, les escupió diciendo que tenía el covid y les causó daños y lesiones de distinta consideración".

Aunque considera que la condena "debería haber sido mayor en la pena impuesta", ha agregado que constituye “un resarcimiento para los agentes”. "Es el resultado de la línea de trabajo para evitar que esas conductas queden impunes; y que agredir a los guardias civiles, que garantizan la seguridad ciudadana y en ese momento la salud pública, salga gratis", ha concluido.