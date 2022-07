Alerta naranja de peligro de incendios forestales en buena parte de Aragón

Dos tercios de Aragón presentan este martes nivel naranja por riesgo de incendios forestales mientras el resto de la Comunidad permanece en nivel amarillo.

En las zonas con alerta naranja se podrían dar incendios de superficie de alta intensidad con antorcheos y, puntualmente, incendios de copas; en el resto de la región predominarán, en general, incendios de superficie de media o baja intensidad, informa la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal.

Los principales factores de propagación serían la topografía y la convección, debido a una atmósfera inestable y muy seca en toda la Comunidad y a que la recuperación nocturna de la humedad relativa no ha sido buena en áreas del centro y sur del territorio.

Una alerta de nivel naranja implica una alta probabilidad de ignición y alta velocidad e intensidad del fuego, con incendios, fuera de capacidad de extinción en amplias zonas, incluso con media alineación, siendo bastante probable tener un gran incendio forestal (GIF).

Además, el Gobierno de Aragón ha activado este mediodía la fase de alerta del Plan Territorial de Protección Civil de Aragón (Platear) debido a la situación de riesgo previsto por las altas temperaturas en varios puntos de la Comunidad.

La activación del Platear en fase de alerta se identifica con la existencia de informaciones procedentes de servicios de previsión y alerta o de los servicios ordinarios de intervención que, por evolución desfavorable, pudieran ser generadoras de una emergencia en la que hay que aplicar medidas de protección civil, informa la DGA en un comunicado.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este martes la alerta naranja por calor en la Ribera del Ebro por temperaturas que pueden llegar a los 39º C y aviso amarillo en provincia de Huesca, Cinco Villas, Ibérica zaragozana, Bajo Aragón y Albarracín y Jiloca, con máximas entre los 36 ºC y los 39º C entre las 13 y las 21 horas.

Para mañana miércoles amplía el aviso naranja a la mayor parte de la comunidad, con máximas que puntualmente pueden alcanzar los 42º C en la Ribera del Ebro, de 40º C en Ibérica zaragozana, Cinco Villas, Bajo Aragón, y Centro y Sur de Huesca y de 38º C en el Pirineo. Asimismo, estarán en aviso amarillo Albarracín y Jiloca y Gúdar y Maestrazgo, donde se registrarán temperaturas máximas de 37º C y 36º C, respectivamente.

Desde Protección Civil se insta a los municipios a que extremen las precauciones por el aumento de las temperaturas y recomiendan proteger especialmente a las personas mayores de 65 años, menores de 5 años y sobre todo los bebés y personas que lleven a cabo una actividad que requiere mucho esfuerzo físico o que presentan enfermedades previas, especialmente las que sufren del corazón o de alta presión sanguínea o problemas intestinales u obesidad.

Recomiendan durante el día, mantener las ventanas y persianas cerradas para proteger la vivienda del calor, aprovechar para ventilar la casa por la noche, cuando las temperaturas han descendido y recuerdan que el uso de ventiladores puede aliviar hasta cierto punto los efectos del calor, pero no implican un descenso de la temperatura.

Aconsejan además beber agua sin esperar a tener sed, evitar todo tipo de bebidas alcohólicas y las comidas calientes o pesadas, usar ropa apropiada, ligera, no apretada, de colores claros y preferentemente de algodón, evitando la ropa sintética y utilizar sombrero o gorra para protegerse del sol, además de protección para los rayos solares, entre otras recomendaciones.