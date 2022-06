Los síntomas de un golpe de calor: qué hacer y cómo evitarlo

España en general y el valle del Ebro en particular está atravesando una intensa ola de calor que se prevé que, solamente en la capital aragonesa llegue a alcanzar el sábado máximas de 45 grados, que pueden ser más en el centro de la ciudad. Ante esta situación, las autoridades han establecido diversos niveles de alerta pero a nivel particular no está de más saber reconocer y actuar ante un posible golpe de calor que, en el peor de los casos puede ser mortal.

Cómo evitar que te dé un golpe de calor

Vaya por delante que lo fundamental es tener claro lo que no hay que hacer, es decir, lo ideal es evitarlo.

Por eso hay que:

Evitar estar al sol en las horas centrales del día.

Evitar hacer ejercicio, aunque sea en la sombra

Procurarse mucha protección: cremas de factores altos, gorros, pañuelos...

Beber mucha agua: el sudor nos deshidrata sin darnos cuenta.

Cómo reconocer que te está dando un golpe de calor

Los síntomas más habituales de un golpe de calor son la fiebre, malestar general y vómitos… Los golpes de calor se suelen producir porque la transpiración de la piel no es la adecuada. En este sentido, el proceso es diferente al de una insolación.

Más en concreto, algunos de los síntomas son:

Elevación de la temperatura corporal alcanzando e, incluso, superando los 40º C.

Piel caliente, roja y seca, además de dolor de cabeza intenso.

Fatiga, hiperventilación, náuseas, vómitos o diarrea.

Alteración del estado mental, convulsiones, delirio, incluso coma.

Diferencias entre insolación y golpe de calor

Aunque los síntomas son parecidos, el proceso es diferente. Hay que ser muy cuidadoso porque en ocasiones no es necesario siquiera que haga un calor extremo y pueden producirse, incluso, haciendo deporte a la sombra. Si hace muchísimo calor y hay mucha humedad, lo que ocurre es que no transpira bien la piel y entonces se puede producir un golpe de calor. Las insolaciones en cambio se generan cuando hay una sobreexposición al sol, sobre todo cuando este aprieta con fuerza. Ambas situaciones pueden darse perfectamente este fin de semana.

Cómo actuar ante un golpe de calor

Antes que nada, llamar a los servicios de emergencia. En Aragón el 112.

Mientras llega el auxilio profesional se debe:

Llevar al afectado a un lugar fresco y en posición semisentada para favorecer la respiración o, si ha perdido el conocimiento, tumbarlo con las piernas flexionadas.

Si es posible, que beba agua pequeños sorbitos.

Si es de menester, se puede intentar bajar la temperatura corporal quitándole ropa, abanicándole o con paños de agua fría en los pulsos o en la nuca.

