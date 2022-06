Alquiler de coches en Aragón: "No hay vehículos para atender la demanda"

Tras más de dos años de pandemia y en un verano sin restricciones, los españoles tienen ganas de viajar a donde sea. La 'revancha viajera' se nota desde inicios de junio a la hora de reservar hoteles y también alquilar un coche.

Ante el incremento de la demanda de hacerse con un vehículo durante estas vacaciones, muchas son las compañías que no pueden satisfacer los deseos de todos los clientes ante la falta de nuevos vehículos. Durante la covid, hubo una disminución de flotas -que han ido aumentado gradualmente- a lo que hay que añadir la crisis de los semiconductores. Y esa escasez de coches, por el parón del sector del automóvil, ha disparado al mismo tiempo los precios.

En el mercado de 'renting' (operaciones a medio y largo plazo), Aragón es líder destacado en nuestro país, tal y como señala el presidente de la Asociación Española de Renting de Vehículos, José Martín Castro Acebes. "Es la comunidad donde más está creciendo. En 2021, el aumento en el parque a nivel nacional fue un 7%, hasta alcanzar los 800.000 vehículos, y en clientes un 12%, hasta llegar a los 250.000. Y en Aragón el parque creció un 20% (18.000 coches) y en clientes, un 19% (7.500)", informa.

A juicio de Castro, este puesto destacado se debe fundamentalmente al dinamismo del tejido empresarial que hay en Aragón, que ha ayudado a crear una amplia cultura en este producto. "Hay empresas (de todos los tamaños) que desde hace muchos años lo llevan utilizando y también particulares. Llega un perfil de cliente muy joven, desde 30 a 35 años, que ven que hay una situación de mucha incertidumbre con todas las modificaciones que se están produciendo en torno a la movilidad y al sector de la automoción. Ven que las tecnologías que llegan son de transición, que hay cambios regulatorios con las zonas de baja emisiones... Esa inseguridad e incertidumbre, más la cultura previa, hacen que el 'renting' esté funcionando muy bien y sea un elemento que esté creciendo intensamente", detalla.

No obstante, el directivo advierte del problema actual de oferta de vehículos por parte de los fabricantes, que hace que no puedan llegar como les gustaría a los nuevos clientes. "El tema de los microchips más la situación geoestratégica que estamos viviendo a nivel europeo y mundial ha tensionado las cadenas de producción y suministro de los fabricantes. Difícilmente van a conseguir los niveles de producción de 2021. No hay vehículos para atender la demanda tanto en 'renting' como en rent a car", afirma Castro, quien resalta que en el caso de la Asociación que preside la tensión no está derivada del tema de precios sino de la falta de coches en el volumen que necesitan.

Ante la dificultad para conseguir nuevos vehículos, tratan de hacer todo lo posible para que los clientes no vean comprometida su movilidad. Según el directivo, buscan soluciones como alargar los contratos o hacer un 'renting' sobre un coche usado, entre otras. "Son pequeñas soluciones que están permitiendo que los clientes que ya tienen contrato no se queden sin vehículo. El problema es atender a los nuevos que quieren entrar al producto", explica.

Subidas de hasta el 50%

Mientras, el mercado de rent a car en Aragón también está registrando una demanda importante de cara a este verano, tanto por parte del turista nacional como extranjero. Fuentes del sector en la región se refieren a problemas de flota ante el aumento de peticiones e incrementos de precios, que pueden llegar hasta el 50% con respecto a 2020.

En el caso de Rovic en Zaragoza, fuentes de la compañía hablan de una subida de precios del 5%. "Donde están bastante disparados es en las multinacionales por la escasez de vehículos. Con la pandemia vendieron mucha flota de coches y ahora, a la hora de reponer vehículos nuevos que están más caros, sus costes son mucho más altos", explican. En dicha empresa aragonesa de rent a car también están experimentando un incremento de la demanda y falta de vehículos. "Hay tanta demanda que no hay posibilidad para todo el mundo. Nuestros clientes son de aquí y también de fuera: familias, amigos... y alquilan tanto furgonetas como otros vehículos que les permitan viajar en grupo", añaden.

Por otro lado, desde la OCU indican que desde el verano pasado (y también prevén en estos meses de estío) han detectado precios disparados en el alquiler de vehículos en destinos habituales de los aragoneses, como son las islas Baleares y Canarias; llegando a los 300 euros/día para un compacto. "Las compañías de referencia en estos destinos tuvieron que disminuir significativamente sus flotas durante la pandemia y, posteriormente, han decidido ir aumentando gradualmente su flota. Y también han sufrido la crisis de los semiconductores por lo que el año pasado muchos viajeros tuvieron serios problemas para poder alquilar un coche", explica el delegado de esta asociación de consumidores en Zaragoza, Alejandro Marín.

Ante esta situación, informa de que muchos viajeros aragoneses tuvieron que optar por alquilar motos para desplazarse por las islas o incluso "proliferaron" los alquileres entre particulares en webs y plataformas. Desde la OCU avisan de que el alquiler entre particulares de un vehículo supone un elevado riesgo para todas las partes. "Principalmente si existe un siniestro las compañías aseguradoras podrían poner problemas", recuerdan.

Recomendaciones de la OCU a la hora de alquilar un coche

Reservar con antelación el vehículo y optar por compañías con políticas de cancelación flexible. "Podemos incluso solicitar un precontrato para conocer las condiciones sobre todo si alguna condición no nos queda suficientemente clara.

La diferencia puede ser notable y nos permite encontrar los mejores precios y compañías con mejores condiciones. En algunos casos los precios se han incrementado por 10, esto es, de pagar al día 30 euros a alcanzar 300 euros por día en determinados destinos insulares", señala Alejandro Marín, delegado de la OCU en Zaragoza.

Revisar la cobertura del seguro. Desde esta organización de consumidores avisan de que no se puede obligar a ampliar la cobertura básica del seguro obligatorio. "Aunque puede ser recomendable, ya que un 7% de los usuarios advierte de accidentes o incidencias", añaden.

Comprobar el estado del vehículo (tanto en la recogida como en la entrega). Aconsejan que si se detecta algún defecto en el vehículo se debe informar a la empresa de alquiler para evitar problemas, y preferiblemente por escrito. Y en la devolución, tomar fotos del estado del coche para evitar posteriores reclamaciones.

Guardar la documentación. Y es que durante el tiempo que dure el alquiler resulta imprescindible guardar una copia del contrato y de la hoja inspección, que refleja el estado del coche.

Segundo conductor. Si un conductor adicional va a ponerse al volante del coche de alquiler, debe constar en el contrato. "Recuerde la conveniencia de incluirlo y buscar compañías que no suponga un sobrecoste", señalan.

Kilometraje. Conviene asegurarse de qué margen de kilómetros se dispone o optar por kilometrajes ilimitados, "superar esos límites supone un sobrecoste". Además, hay que tener en cuenta las políticas de la compañía con la que se trabaja sobre el combustible, "ya que no cumplirlo suele salir caro".

Apúntate a la newsletter de economía y tendrás cada semana las últimas noticias del sector, claves y recomendaciones de expertos.