La DGA insta a no ir al monte los próximos días ante una situación de "riesgo extremo" de incendio forestal

"No basta pedir prudencia, pedimos que se evite, se suspenda y se reduzca al mínimo cualquier actividad, no solo agrícola, sino también lúdico deportiva. Estamos en una situación de riesgo extremo de incendio". Con estas palabras, el consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Joaquín Olona, instó este jueves a no buscar el frescor durante los próximos días en la montaña y evitar a lo "estrictamente indispensable" las visitas a las zonas boscosas teniendo en cuenta que el sábado prácticamente toda la Comunidad estará en una alerta máxima con termómetros que rozarán en muchos puntos de la Comunidad los 43 o 44 grados.

Un llamamiento que Olona lanzó no solo a los agricultores que tenían pensado cosechar o hacer otras labores, sino también a quienes trabajan en obras al aire libre cerca de masas forestales y a las personas que planeaban circular por caminos forestales con algún tipo de vehículo. Si no hay "más remedio" que llevar a cabo alguna de estas actividades, Olona pidió que se adopten todas las recomendaciones y se vaya provisto de extintor.

"El fin de semana lo mejor es que la gente se mantenga en casa y no se extreme el esfuerzo físico", añadió la consejera de Presidencia, Mayte Pérez. Como ejemplo a seguir de una actitud "prudente" puso la decisión de aplazar por la ola de calor la Quebrantahuesos que se iba a disputar el sábado "para salvar vidas y evitar males mayores". Esta cita deportiva cuenta con 11.000 participantes y atrae al Pirineo aragonés a más de 30.000 visitantes.

Pérez ha subrayado la importancia de ser capaces de generar "una cultura de la prevención, independientemente de la contigencia que sea". Ha recordado que activar un helicóptero para llevar a cabo cualquiera de los rescates que cada fin de semana se realizan cuesta 2.500 euros la hora, muchas veces protagonizados por personas "que no van preparadas y no tienen pericia". La Comunidad tiene activados todos los medios de emergencias para actuar "con celeridad e inmediatez". Desde el miércoles ya se encuentra en fase de alerta el Plan Territorial de Protección Civil de Aragón (Platear).

Viento y tormentas secas

A las elevadas temperaturas y la escasez de precipitaciones que se vienen registrando desde el mes de mayo, se suma la entrada los próximos días de viento fuerte de componente sur y alta probabilidad de tormentas secas, con mucho aparato eléctrico, e inestabilidad atmosférica.

Este llamamiento a la responsabilidad personal y la máxima prudencia lo reiteró el director general de Interior y Protección Civil, Diego Bayona, cuando dio a conocer la situación del incendio desatado en Nonaspe. "Nos podemos encontrar ante una situación muy complicada, llevamos tres días con un número de incendios importante y todos los medios activos, pero se pueden ver superados", advirtió.

El incendio forestal originado el miércoles en Valderrobres, en el que ardieron unas 20 hectáreas de pinar y parcelas agrícolas y que obligó al desalojo del matadero y de 32 niños y 3 profesores alojados en el campin se dio por controlado este jueves.