El aplazamiento de la Quebrantahuesos, una decisión “muy difícil”

La decisión de aplazar la marcha cicloturista Quebrantahuesos por la ola de calor anunciada este jueves fue “muy difícil”, tal y como asegura Enrique Ascaso, vicepresidente del Club Ciclista Edelweiss, entidad organizadora junto a Octagon, pero en ella “ha primado la salud de los participantes, del voluntariado y del público”. En un principio se preveía una mejora de las temperaturas para el sábado, no tan elevadas, “pero ha empeorado y en lugar de esos dos o tres grados menos que esperábamos, han sido más, con lo cual nos poníamos en unas temperaturas que no son aconsejables, tal y como ha explicado el Gobierno de Aragón”.

Ascaso reconoció que no ha tenido mucho que ver que la normativa francesa no permita la celebración de eventos deportivos en esta situación: “Las temperaturas eran las mismas en Francia que en España, y la misma alerta, aunque en Francia la han activado un poco antes, pero no ha sido una razón fundamental para tomar la decisión”. La organización de la Quebrantahuesos también estuvo en contacto con equipos médicos “y había cierto riesgo también para deportistas amateur, que no están acostumbrados a competir con estas temperaturas”, concluyó el vicepresidente del club serrablés.

Al margen de la organización la reacción de los diferentes actores sociales, políticos económicos y deportivos fue de respaldo y comprensión. Así, la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, expuso que la medida va a permitir “salvar vidas y evitar males mayores”.

La alcaldesa de Sabiñánigo, Berta Fernández, señaló que para Sabiñánigo “es una triste noticia”. La Quebrantahuesos “es mucho más que una prueba deportiva, es parte de la localidad y todo el mundo la vive como algo propio, desde voluntarios hasta el resto de sectores”. Además, “este año estaba todo el mundo ilusionado por retomarla, pero lamentablemente no es posible”. Según aseguró la alcaldesa, “es evidente que la salud prima y el ejercicio de responsabilidad que han ejercido desde la organización hay que respetarlo porque la previsión no era buena para preservar la salud de los participantes”.

Por su parte, Lourdes Arruebo, presidenta de la Comarca Alto Gállego, apuntó que dadas las circunstancias “creo que ha sido la mejor decisión que se podía tomar, la más prudente y la única”. También reconoció que es “complicado” trasladar la noticia con tan poco tiempo, “pero a veces no se puede constatar a más días vista”.

Jesús Pellejero, presidente de la asociación Turística Valle de Tena, explicó que los hoteles que están abiertos “tienen las cámaras llenas y personal contratado, y es un coste que no se recupera”, sobre todo el del personal. No obstante, también destacó que la ocupación de este fin de semana “no era toda de la Quebrantahuesos”. En Formigal “sólo hay un hotel abierto, con una ocupación del 30% y de Sallent hacia abajo sí que estaban todos abiertos y con buena ocupación, sobre todo lo más próximo a la Quebrantahuesos, como es el caso de Sabiñánigo o Jaca”. En el valle de Tena “hay buena ocupación pero no toda es de la prueba, así que no se perderá todo”, dijo. Una vez conocida la noticia, los hoteleros han llamado a los clientes “por si quieren gestionar las cancelaciones”. En general, cuando sucede algo que es por fuerza mayor, “tendemos a devolver el dinero, aunque depende de cada establecimiento”.

El presidente de la Federación Aragonesa de Ciclismo, Luis Marquina, pidió que “los ciclistas entiendan que más allá de algunas afecciones se ha hecho por el bien general”. “La decisión ha sido de la organización y creo que ha sido la correcta, es por la seguridad y se ha hecho con arreglo a protocolos de la Unión Ciclista Internacional que también hacen que en circunstancias así se tengan que acortar etapas de competiciones profesionales como el Tour y el Giro”, expuso.