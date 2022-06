Opositores de oficios del Salud: "Están trabajando con una bolsa de 4 años de antigüedad"

El zaragozano Raúl Hueso opositó hace tres años para calefactor y fontanero del Servicio Aragonés de Salud. Aprobó, pero no ha podido incorporarse a su puesto de trabajo hasta finales de mayo de 2022.

"Yo he tenido la suerte de coger plaza, pero compañeros míos no han tenido esa posibilidad y están perdiendo opciones porque les está adelantando en la bolsa de empleo temporal gente que, aun sin haber aprobado la oposición, sigue teniendo más puntos que estas personas a las que no se les ha baremado tras aprobar

o llevar tres años formándose", explica este trabajador del Salud, que hasta hace unas semanas se veía también afectado por los retrasos en la actualización de méritos para acceder a estas categorías de la bolsa de empleo temporal. "Me he pegado cinco años así hasta coger la plaza fija, y anteriormente desde el 2010 trabajaba tres meses un año, al otro no… Me llamaban los veranos para alguna baja y esporádicamente. En 2019 se sacó esta oposición, la aprobé y en el 2022 cogí la plaza. Solo he podido presentarme a dos oposiciones de mi oficio en 22 años", resume este fontanero zaragozano.

Desde la plataforma 'Baremación Ya Salud', que engloba a sanitarios y otros trabajadores de la lista de oficios que conforman la oferta de empleo público del Servicio Aragonés de Salud, estiman que puede haber "miles de afectados" por esta cuestión, ya que no se necesita una formación universitaria para acceder a estos puestos de trabajo, lo que en principio hace más accesible estos procesos.

"A los oficios nos tienen bastante abandonados, pero no de ahora, de siempre"

En la práctica, sin embargo, son también plazas más "restringidas" ya que la oferta es más limitada, puesto que hay también menos demanda hospitalaria de este tipo de profesiones que resultan sin embargo esenciales en el día a día de los hospitales. "A los oficios nos tienen bastante abandonados, pero no de ahora, de siempre. Las últimas oposiciones que sacaron fue en 2019 y desde entonces ni han cerrado bolsa para actualizar méritos ni han sacado una convocatoria nueva", se queja Hueso, que en su caso ha tenido que esperar tres años a que resolvieran la adjudicación de plazas para coger una de calefactor en Zaragoza. Con las últimas oposiciones, señala, se han cubierto el 80% de las plazas, que se resolvieron hace menos de un mes. El pasado 19 de abril se abrió el plazo, y tuvieron hasta el 20 de mayo para solicitarlas los que habían aprobado la oposición.

"El problema -apunta Hueso- es que hay gente que aun habiendo aprobado no se les ha baremado. Y gente que está yendo a academias y cursos, llevan tres años formándose, pero no pueden ser contratados porque no les cuentan los méritos. Como está la bolsa de empleo cerrada, no les vale absolutamente para nada. Para médicos y otras categorías están los méritos actualizados hasta 2021, y a nosotros no nos han dado opciones. Así hay gente que se ha ido a la calle porque les salido el concurso, y como no suman los 25 puntos del examen no tienen posibilidad de trabajar. Han perdido la posibilidad de acceder a contratos que no van a coger en la vida ya", afirma este trabajador, en alusión a la falta de actualización de la bolsa de empleo temporal.

Esta situación, señalan varios afectados, se viene sucediendo desde años anteriores. "Hasta el 2004 se pasaron cerca de 10 años sin sacar convocatoria. Yo en ese momento lo sufrí porque estuve en el Insalud en el año 99 trabajando. Luego me fui a la privada en el 2009, me volví a activar por la crisis que había y de estar de los primeros me quedé de los últimos porque estábamos todos valorados a 0 puntos y llamaban por edad, así que cuando valoraron la bolsa la primera vez me había adelantado todo el mundo", recuerda este trabajador, que cogió plaza en Zaragoza el pasado mes de abril y ha tenido un mes para incorporarse en el hospital. Desde 2017 había tenido continuidad con el mismo contrato eventual, pero no así otros compañeros a los que se priva del acceso a mejores contratos temporales por esta falta de actualización de méritos.

A través de la plataforma 'Baremación YA Salud' han ido convocando en el último año diferentes movilizaciones para pedir que se atienda esta cuestión. Raúl Hueso insiste en que a los profesionales de la categoría de gestión y servicios "nos tienen totalmente anulados". "No sé si quieren privatizar o qué, pero si no eres enfermera o personal sanitario, que lo pasan también mal… tela lo que llevamos esperando", lamenta este fontanero.

En la plataforma hay desde profesionales que han sacado ya su plaza, como Raúl, a otros que permanecen a la espera de esta rebaremación. "Hay gente que ha aprobado y que no, que está trabajando con plaza o sin ella... porque también hemos estado afectados hasta hace unos meses que pudimos cogerla", subraya Hueso.

Desde Csif-Aragón precisan que la última oposición para estas categorías (calefactores, fontaneros, mecánicos y electricistas) fue en junio de 2019, aunque las plazas no se hayan adjudicado hasta finales de abril de este año. En el caso de los electricistas salieron publicadas 45 plazas. "La oposición se celebró hace 3 años, y si estuviera actualizada la bolsa de empleo temporal antes de que los echaran, estas personas ahora estarían trabajando", recalca Hueso.

"Estoy parado por culpa de una actualización de la bolsa, que es necesaria pero no se realiza"

Víctor (desempleado) se ha visto perjudicado por esta situación. Cuenta que de electricista no se convocaban oposiciones "desde hace casi 20 años", cuando era el Insalud. El último examen de oposiciones se hizo en diciembre de 2020. Y la bolsa con la que están ahora mismo trabajando y llamando a la gente se cerró en 2018. "Están trabajando con una bolsa de 4 años de antigüedad. Todos los que hemos aprobado una oposición, aunque no hayamos cogido plaza, tenemos derecho a esos 25 puntos por examen aprobado que no se nos actualizan. De ser así, y según mis cálculos, yo me quedaría entre los 10 o 15 primeros, mientras que con la bolsa vieja estoy entre los 60. Todo esto conlleva mejoras en el puesto de trabajo, en la antigüedad y, por supuesto, una seguridad laboral que no tenemos ahora", lamenta este zaragozano, que prefiere hablar desde el anonimato por el miedo a "represalias" por parte de la Administración o de otros compañeros que, al contrario que ocurre en su caso, "están siendo beneficiados al no actualizarse esa bolsa".

Desde estas categorías reclaman también "igualdad de oportunidades" para estos profesionales que resultan "imprescindibles" para mantener a punto el engranaje de un hospital, aunque no tengan tanto protagonismo. "Se está dando mucha visibilidad a categorías grandes, como enfermería o auxiliares… Y muy poca a las categorías que son más minoritarias, para oficios como el de electricista. De los primeros en el hospital puede haber miles, sin embargo electricistas somos 24 o 25 en el Servet", apostillan. La solución, a juicio de esta plataforma, que lleva meses reclamando esa actualización de méritos, pasa por la apertura y baremación de aquellas categorías para las cuales ahora mismo Sanidad no tiene previsión de sacar nuevas convocatorias de empleo público. "Las categorías de oficios (albañil, calefactor, electricista, carpintero, fontanero y mecánico) así como otras, como son cocineros, telefonistas o conductores, no se han convocado todavía a través del portal de empleo del Salud", confirman los sindicatos. En consecuencia, estos profesionales no descartan hacer nuevas movilizaciones de la mano de esta plataforma para que la Administración responda así a una demanda que viene de largo. "Probablemente si hubiese sido actualizada a tiempo la bolsa en el momento en que empezaron a repartir las plazas de la oposición yo hubiese estado trabajando, y estoy parado por culpa de eso. De una actualización de la bolsa, que es necesaria pero que no se realiza", concluye Víctor.