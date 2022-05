Un médico de Salamanca que opositó en Aragón: "No quieren reconocer que también hemos trabajado en pandemia"

Una cláusula de méritos pactada en mesa sectorial y aprobada por la administración autonómica en plena pandemia, que suma hasta un máximo de 6 puntos por servicios prestados en relación con la covid-19 a quienes trabajaran en centros sanitarios del Servicio Aragonés de Salud desde el 1 de marzo de 2020, ha provocado el malestar de decenas de especialistas que aun habiendo formado parte de los llamados 'equipos COVID' han perdido la oportunidad de acceder a una plaza en Aragón por lo que ellos consideran una "discriminación positiva e inconstitucional". La medida afecta también a otros aragoneses que estuvieran trabajando fuera de la Comunidad durante la pandemia y se hayan presentado a una OPE aquí.

"No puedes poner una medida que discrimine de esta manera a médicos que venimos de otras comunidades porque el virus no solo ha atacado a Aragón. Recurro porque veo que tengo posibilidades de acceder a la plaza si se anula este punto del baremo", indica el médico salmantico Felipe Gómez-Caminero, especialista en Medicina Nuclear del Hospital Universitario de Salamanca.

Este doctor, que ha puesto un recurso de alzada ante la consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón, se presentó el pasado mes de noviembre a la Oposición de Empleo Público (OPE) para acceder a una plaza de facultativo en el área de su especialidad, Medicina Nuclear. Había tres plazas convocadas para 9 candidatos que se presentaron al proceso selectivo. "Al menos cuatro de ellos eran de Zaragoza. Uno que había terminado su formación en mayo de ese año y otra persona que llevaba muchos años trabajando en la privada y se había pasado luego a la pública, etc.", comenta.

El plazo para presentar las solicitudes de acceso a esta OPE terminó en enero de 2021. El examen fue el 4 de noviembre, que para más inri -señala- se hizo entre semana. "Lo normal es poner los exámenes un sábado o un domingo, no un jueves, que en mi caso tengo casi 600 kilómetros solo de ida... ¿Pero quién pone un examen un jueves a las 17.00 de la tarde? - se pregunta-. Alguien que solo quiera que se presenten los de Zaragoza", cavila este especialista.

Unas bases controvertidas

Cuando salió la convocatoria, reconoce que él y otros compañeros de profesión obviaron leerse bien las bases. "Los médicos no solemos atender a esta cuestión, solo a las fechas de inicio y final de la OPE para poder matricularte. Primero, porque no somos licenciados en Derecho, y luego porque no suele haber convocatorias con estos criterios de baremación", explica.

El disgusto les llegó, cuando tras realizar el examen, se publicaron los resultados de la baremación de méritos y vieron que, además de "un bloque muy importante" de experiencia profesional y otro de formación continuada, en el caso de Aragón se recogía también un tercero que atendía a estas cuestiones con otro tipo de puntuación. En ese tercer bloque, donde se valoran los 'Servicios prestados en relación con la covid-19', los médicos que habían estado en centros sanitarios de la Comunidad podían obtener un máximo de 6 puntos por haber trabajado 10 meses durante la pandemia. "La sorpresa nos llegó al ver los resultados. Y hablo en plural porque una compañera y yo fuimos los dos que nos presentamos de Salamanca. Solicitamos certificado del tiempo trabajado, aportamos también la vida laboral para que apareciera que habíamos estado en activo en esos meses y, a mayores, aportamos un certificado que manifestaba que habíamos sido llamados a equipos COVID", relata. No obstante, los esfuerzos realizados hasta la fecha han sido en vano porque ninguno de estos méritos les son reconocidos a los especialistas que hayan trabajado fuera de Aragón durante la pandemia.

"Se trata de un baremo que lo que hace es discriminar y evitar la igualdad que debemos tener todos en este proceso. En el propio Aragón se contabiliza a todos por igual en el Concurso de Traslados, pero no así en la Oposición Pública de Empleo. Me ha pasado en Medicina Nuclear, pero ha ocurrido en todas especialidades, y es algo que no debería suceder. En mi caso, de las tres plazas que ofertan, yo sería el tercero en coger una si me tuvieran en cuenta estos méritos o anulararan directamente esa cláusula", recalca este especialista, que quedó en quinto puesto, con 22,5 puntos en ese tercer apartado de "actividades complementarias" del baremo, en el que podría subir hasta 25. "Si me sumaran los 2.5 puntos y tuviera el tope, matemáticamente conseguiría esa plaza", puntualiza.

Su experiencia durante la pandemia

El doctor Gómez-Caminero, que lleva siete años trabajando en el área de Medicina Nuclear del Hospital Universitario de Salamanca, asegura también que, en su caso, la situación es todavía más "injusta" puesto que tanto él como su compañera salmantina no solo han trabajado en pandemia sino que fueron llamados para formar los llamados equipos COVID. "Fuimos de los profesionales que acudíamos al trabajo todos los días. En otros puestos se habilitó el teletrabajo, pero a nosotros en Salamanca nos tocó cubrir los meses más duros sin faltar ni un solo día en turnos de mañana y tarde", recalca este especialista al apuntar que durante el primer estado de alarma se suspedieron todas las citas y cirugías que no fueran "urgentes", si bien en su servicio se mantuvieron todas las que fueran de pacientes con cáncer.

"En el área de Medicina Nuclear atendemos sobre todo a pacientes oncológicos y nos pareció que no podíamos dejar de lado a estos enfermos. Esto fue en el 2020 y, en concreto, en el PET TAC de Salamanca, que era el único de Castilla y León, recibíamos pacientes de toda la Comunidad hasta que pusieron otro en Burgos. No podíamos cerrar el servicio porque dejábamos sin atender a muchísimos pacientes. Hacemos en torno a 5.000 PET/CT al año. Y mantuvimos eso", detalla este especialista.

"El resto también nos hemos estado enfrentando a un virus que, además, en mi caso particular me afectó mucho. Mi mujer se contagió en la primera ola y todavía a día de hoy arrastra muchas secuelas"

Posteriormente, tanto él como su compañera estuvieron trabajando con pacientes covid. "No es que estuviéramos en nuestro servicio delante de un ordenador, sino que estuvimos con pacientes enfermos de coronavirus", recalca "sorprendido" tras descubrir que solo se contabilizaron los méritos vinculados a la pandemia a los médicos que durante ese periodo de 10 meses estuvieran trabajando en hospitales de Aragón. "Por el mismo periodo les dieron 9 puntos a ellos, y a nosotros 3. Yo en esto no tengo mucha idea, y me he dejado llevar por mis abogados, pero ellos me dicen que va en contra de la igualdad que debe prevalecer en todos los procesos selectivos del sistema público español. No puedes poner una medida que discrimine de esta manera a médicos que venimos de otras CC. AA. porque va en contra de la ley de igualdad que promulga la Constitución", argumenta este doctor, que afirma no ser el único afectado por esta baremación.

Desde el departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón reconocen que debe haber alguno más, pero no dan el dato concreto del número de recursos interpuestos en entre los meses de marzo y abril. Por el contrario, justifican esta cláusula, que se acordó en mesa sectorial y aún no se ha levantado "porque la pandemia no se ha dado por finalizada", dado que cada autonomía tiene sus propios baremos y existen después vías para alegar en estos temas, que será por medio de las cuales se responda a este caso concreto. En Aragón, apuntan las mismas fuentes, se puntúa más a quien trabaja en un puesto de difícil cobertura, mientras que en Madrid no existe esta cláusula. "Cada servicio de salud es autónomo", puntualizan.

La falta de convocatorias

Otra cuestión aparte con la que tienen que lidiar también muchos especialistas es la falta de convocatorias públicas recurrentes para conseguir una plaza de médico estatutario. "Hemos pasado 10 años sin OPE en ningún lado y yo en 2021 me he examinado ya de 4, y ahora en 2022 estoy apuntado a otras 4, y falta por salir la Comunidad de Andalucía", aclara este médico de Castilla y León, donde denuncia que han estado "12 años" sin una convocatoria de este tipo, lo que obliga a muchos profesionales a desplazarse a otras comunidades para intentar acceder a este tipo de plazas fijas. "Desde que el Gobierno aprobó esta ley de temporalidad en la que iban a hacer fijos a todos aquellos interinos que tuvieran plaza fija antes del 1 de enero de 2016 todos los servicios sanitarios se han puesto a sacar OPE, pero en mi región hemos estado desde 2008 sin una oportunidad de este tipo", añade este médico, que ha participado en consecuencia en procesos selectivos de otras CC. AA., como Galicia, Navarra y más recientemente Aragón.

"Al final todas las administraciones ponen requisitos para 'discriminar' positivamente a los suyos. En Galicia lo hacen con el idioma. Y en octubre/noviembre de este año me presentaré a la OPE del País Vasco y me exigirán el vasco, y yo ante eso no puedo reclamar porque tienen el derecho de exigir el gallego, el vasco o el catalán allí donde sea lengua cooficial, pero en Aragón no pueden poner como mérito el haber trabajado durante la pandemia porque no es un derecho equitativo ni igualitario. Yo también he trabajado durante la pandemia. El resto también nos hemos estado enfrentando a un virus que, además, en mi caso particular me afectó mucho. Mi mujer se contagió en la primera ola y todavía a día de hoy arrastra muchas secuelas. Yo tuve que andar con mil ojos, porque en los equipos COVID me estaba exponiendo. Luego llegaba a casa y tenía que esar alejado de mi mujer y de mis hijos, duchándome cada vez que entraba por la puerta, poniéndome mascarillas y todo esto... Y ahora resulta que después de todo lo que ha pasado, solo les cuentan los méritos a unos. No me parece ni ético ni moral que no quieran reconocer que nosotros también hemos trabajado durante la pandemia", confiesa este médico, que en su recurso de alzada, al que ha tenido acceso HERALDO, pide que se suprima esta cláusula o que se extienda al resto de profesionales afectados que han trabajado también en pandemia. Salvando esta cuestión, reconoce que el de Aragón es uno de los baremos "más completos" que ha visto, porque contaba muchísimas cosas. "Yo estoy en Comisión de Tumores, de Garantía de Calidad del hospital… y está genial que todo eso lo cuenten. Me parece fenomenal que una administración pública reconozca que los médicos hemos estado trabajando durante la pandemia porque no lo hacen todos, pero lo que no es normal es que contabilices a unos sí y a otros no. Yo les aplaudo que en mesa sectorial hayan decidido dar un premio a cualquier personal sanitario por haber trabajado en la pandemia, es de agradecer, pero que nos cuenten a todos lo mismo; si no, no me sirve para nada darte el aplauso. Doy un aplauso a la mitad", concluye este especialista, que piensa agotar todos los cauces hasta obtener una contestación a su denuncia.

"Los abogados me dicen que, por la experiencia que ellos tienen con otros procesos en Castilla y León, las administraciones no contestan nunca. Ahora tienen tres meses para responder. El 25 de abril se acaba el plazo para presentar el recurso de alzada y hasta el 25 de julio ellos pueden pronunciarse, pero lo normal es que no lo hagan y tú pasas a la acción judicial, que ya depende de que yo vaya allí, consiga un abogado, etc., pero lo voy a hacer, porque me juego mucho. No sé cuántos recursos de alzada se habrán puesto, pero supongo que si hay gente que está en mi misma situación habrá muchos. Si estás a punto de conseguir una plaza de estatutario fijo en un sitio del Salud al final eres funcionario de carrera, y tal y como están las cosas no es tan fácil aprobar hoy en día", sentencia.