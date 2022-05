Un libro sobre el Pirineo transfronterizo escrito entre montañas y con el corazón

Antonio Jesús Gorría Ipas es ansotano, y ejerce, aunque reparte su tiempo entre el pueblo y Zaragoza. Jubilado de la docencia, se ha lanzado a sus 71 años de edad a volcar en una trilogía los conocimientos adquiridos en toda una vida de investigación, saberes que sigue actualizando para que estas obras (sobre todo la tercera, que alude a datos económicos) no pierdan vigencia con rapidez. El volumen ‘Las relaciones transfronterizas en los Pirineos: una aproximación a su historia’ es ya un hecho, y Gorría se ha embarcado en un proyecto de micromecenazgo con Verkami para su impresión y posterior distribución. El proyecto aún tiene más de un mes por delante para lograr su objetivo de financiación.

“Durante mis primeros años laborales trabajé en el Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza, que pertenece a su vez al International Centre for Advanced Mediterranea Agronomic Studies, cuyas oficinas centrales están el París y que tiene la sede local en la Estación de Aula Dei. Había hecho allá un máster al terminar la carrera y empecé como profesor tutor de estudios agroalimentarios, ecológicos y de sostenibilidad. Eran los primeros 80 y estos esfuerzos eran pioneros en la zona”.

Gorría incursionó rápidamente en otros ámbitos dentro del mismo espectro laboral. “También fui asesor de la DGA y trabajé en un gabinete de estudios, Ecas Técnicos Asociados, en el que me formé tácticamente en materia de desarrollos económicos y medioambientales. Todo lo que hacíamos en materia teórica era con la intención de llevarlo rápidamente a la práctica, con una vocación empírica, aplicable”.

La apertura hacia el resto de Europa

Cuando España entró en el mercado común europeo, se encargó un estudio común sobre la eliminación de fronteras económicas promovido al alimón en 1985 por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de España (MOPU) y la Délégation Interministérielle à L'aménagement du Territoire et à l'Attractivité Régionale (DATAR). “Colaboré en ese estudio durante dos años y acumulé mucha información de campo, que me sirvió para mi tesis doctoral. El proceso acabó en 1992 con la llegada del mercado único, y en 1993 leí la tesis, publicada tres años más tarde por la DGA. Luego pasaría al departamento de Geografía e Historia de la Universidad de Zaragoza, donde trabajé 12 años como investigador y profesor en Organización del Territorio y Urbanismo, además de Geografía para Historiadores y Desarrollo Regional”.

Tras la jubilación, Gorría se ha planteado la confección de los libros referidos. “A partir de mi tesis, y con todo el material acumulado en mis años de estudio e investigación en ambos lados de la frontera hispanofrancesa, he decidido repartir el esfuerzo divulgativo en tres libros del Pirineo. El primero el que estamos impulsando con el crowdfunding; me encanta que sea un proyecto participativo, por cierto. Le he puesto lo de introducción a la historia de las relaciones transfronterizas porque creo que es muy contundente llamarlo historia, esa palabra es muy compleja para usarla a la ligera".

El segundo libro proyectado será ‘El Pirineo como espacio natural’, donde se hablará sobre los contrastes territoriales norte-sur y este oeste, la alta montaña, los parques naturales y los conflictos entre conservación y explotación, un punto clave en materia de sostenibilidad.

El tercer libro que se plantea el autor será un estudio sobre el sistema económico de los Pirineos y sus contrastes, más allá y contando con las diferencias territoriales marcadas por las fronteras administrativas. “Se tiene que basar en datos recientes, para que no queden desfasados rápido; ahora mismo, los censos en España y Francia se publican al final de las décadas en el caso de los galos y al principio en España, así que apuntaré a ese momento y lo tendré todo preparado para sacarlo con los datos frescos”.

¿Un Parque Internacional de los Pirineos?

Gorría ha defendido igualmente en diversos foros el interés por caminar hacia la cooperación transfronteriza en el Pirineo, hasta el etablecimiento de un posible Parque Internacional de Los Pirineos: así lo hizo en el Congreso Internacional de Ordenación del Territorio celebrado en Madrid en 2014. "A pesar de tratarse de un espacio homogéneo, los espacios naturales del Pirineo que cuentan con figuras de protección se han gestionado de forma diferente, si bien todos persiguen los mismos objetivos". También señala que "Si bien el proyecto de creación de un Parque Nacional o Natural era considerado, tanto por los agentes locales franceses como españoles, como una limitación o condicionante del desarrollo, con el paso del tiempo, las críticas han desaparecido (o al menos disminuido) y hoy se concibe como una fuente de recursos que deriva de las “etiquetas” de calidad natural con que se ve beneficiado el espacio".

El docente ansotano recuerda, no obstante, que "las actividades turísticas son las que más se benefician pero no debemos olvidar que éstas constituyen en buena medida un complemento a las actividades agroganaderas, mediante las fórmulas de agroturismo o turismo rural".

El profesor ha publicado anteriormente otras obras en este marco temático, y también obras aledañas. “Tengo dos libros del traje tradicional de Ansó, y otro de hace veinte años llamado ‘Camañas mirando al futuro’, sobre este pueblo turolense y toda la zona del campo de Visiedo y Alfambra. Me dicen que se ido cumpliendo lo que planteábamos entonces, sobre todo en materia de despoblación; parece que los estudios sí sirven para algo”, bromea. También destaca otro libro, "De la ordenación a la planificación territorial estratégica en el ámbito regional-comarcal", que escribió en equipo con otros profesores.

Gorría es muy viajero. “Me gusta pisar los sitios y valoro la transmisión oral desde el punto de vista antropológico, pero al mismo tiempo apuesto por el rigor a la hora de manejar los datos y cotejarlos, hay que contrastar siempre. Ahora quiero acercarme al Pirineo oriental catalán para corroborar algunos datos; el aragonés lo conozco y lo sigo conociendo, el vasco y el navarro los tengo muy bien pateados, y el catalán leridano, también. Pero sigo aprendiendo”.