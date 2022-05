Las pistas de atletismo de Barbastro, sin competiciones por la falta de equipación

El Club Atletismo de Barbastro ha renunciado esta temporada a la organización de un campeonato de España, dos campeonatos de Aragón y un campeonato provincial, todos ellos en la pista municipal y por falta de material y equipamiento acorde a estas pruebas.

Si la pasada semana fue el grupo municipal socialista quien denunció que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Barbastro había perdido más de 500.000 euros de subvención del Gobierno de Aragón para equipamiento deportivo, en lo que llevamos de mandato, ahora ha sido el Club Atletismo Barbastro quien en un comunicado “ha lamentado” comunicar la renuncia a la celebración de estas pruebas en las que se llevaba tiempo trabajando.

Mas de dos años después de la inauguración de la instalación, ésta sigue sin completarse lo que impide el desarrollo de determinadas especialidades y pruebas, en concreto todas aquellas que requieren de tiempos eléctricos para su homologación y validez. No hay videofinish ni edificio para alojarlo. Faltan también elementos accesorios y material de competición básico por completar y un mínimo graderío exigible para algunas de las pruebas del nivel que tanto la RFEA -Real Federación Española de Atletismo- como la FAA -Federación Aragonesa de Atletismo- habían ofrecido organizar al CAB.

Durante la pasada temporada, el Club de Atletismo Barbastro organizó siete competiciones en la pista municipales. El Campeonato de España fue de lanzamientos largos, por lo que no hizo falta video-finish, y en el resto de las competiciones cuando fue necesario hubo que solicitarlo y alquilarlo a la FAA “e idear un precario y provisional sistema de soporte que unas veces sirvió y otras no”, explica el presidente de la entidad deportiva, Juan Diego Garzón.

“Desde el Ayuntamiento siempre se nos ha apoyado, también económicamente, para poder disponer de lo necesario para realizar dichas competiciones en esas condiciones. Pero esas condiciones servían antes, eran provisionales y con riesgo de fallo y con una imagen de precariedad que ni la pista ni el club ni nuestra ciudad debería volver a dar. Ya no podemos seguir arriesgando, no pedimos dinero para nosotros, pedimos que se termine la instalación y se le dote del material y estructura necesarias para poder realizar competiciones en condiciones”, indican en el comunicado de prensa.

A pesar de las dificultades, la labor del CAB fue reconocida y felicitada tanto por la RFEA como por la FAA. Desde la Federación nacional se indicó tanto al CAB como al Ayuntamiento, ya en febrero de 2021, que la instalación podría albergar pruebas de mayor nivel si se completaba con vídeo y graderío.

A comienzo de esta temporada, un año después, de nuevo la RFEA contactó con el club barbastrense para ofrecer la organización de otro Campeonato de España. “Les dijimos que la instalación seguía igual... Y nos dijeron también desde la FAA que organizáramos el regional absoluto también. Desde el Ayuntamiento se ofrecieron a poner soluciones, pero otra vez no definitivas. Eso ya no sirve. Barbastro y nosotros como barbastrenses debemos dar otra imagen. No podemos volver a organizar pruebas de nivel con elementos precarios y provisionales, con el riesgo además de que esos elementos vuelvan a fallar y los graves perjuicios deportivos que esto acarrearía”, critica el presidente del CAB.

La temporada ha comenzado con dos controles de lanzamientos, para los que se tuvo que adquirir un maletín de homologación de artefactos y un reductor de círculo, elementos necesarios de los que carece la instalación y que han sido reclamados insistentemente junto con el resto de materiales. El CAB asumió el coste y los compró. Además se han organizado dos pruebas más donde el sistema falló, “por eso hemos renunciado a organizar ninguna prueba más que requiera cronometraje eléctrico mientras no hay un sistema seguro”.

Pese a esta situación de falta de equipación, el club considera que su intención es seguir desarrollando pruebas de concursos y distancias que no necesitan videofinish. “El año pasado hicimos un esfuerzo ya que la instalación era recién estrenada y había que comprender las deficiencias. Esta temporada ya no es comprensible seguir haciendo las cosas así. Mientras seguiremos esperando y trabajando para que tanto la RFEA como la FAA sigan ofreciéndonos en temporadas venideras organizar grandes campeonatos”, concluyen en su comunicado.