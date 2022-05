Motorland firma la renovación del contrato de Moto GP hasta 2026

Alcañiz estará presente en el calendario de Moto GP hasta 2026. El presidente de Motorland, Arturo Aliga, y el consejero delegado de Dorna, Carmelo Ezpeleta, han firmado este martes un acuerdo de renovación que garantiza que el circuito organice, al menos, tres pruebas del Mundial de motociclismo en las próximas cinco temporadas.

El contrato, al igual que los anteriores, incluye una cláusula de escape por la que la DGA, en caso de que los futuros gobiernos no quieran seguir vinculados a Moto GP, puedan renunciar sin sufrir ninguna penalización. “Si el siguiente Gobierno considera que no hay que hacer Gran Premio en Alcañiz solo tendrá que comunicárselo a Dorna. No habrá problema alguno”, ha aclarado Aliaga,

El Gobierno de Aragón compromete un gasto superior a 24 millones de euros -ocho para la primera prueba, 8,24 para la segunda y 8,48 para la tercera- y el retorno, según ha indicado Aliaga aludiendo a los estudios más recientes realizados por la Cámara de Comercio, se sitúa en “alrededor de 30 millones de euros” por evento.

“No hay ningún espectáculo deportivo que en Aragón supere el impacto de Moto GP. Por eso se ha renovado el contrato”, ha subrayado el Aliaga, queriendo acabar con los “malos entendidos” que se habían generado sobre el vínculo del trazado alcañizano con el evento.

Aliaga ha evitado hacer valoraciones sobre la situación del gerente de Motorland, adelantando que esa es una cuestión que se debatirá “cuando toque”.

Ezpeleta agradece el compromiso de Aragón

Tras la intervención de Aliaga, ha sido Carmelo Ezpeleta quien también ha querido remarcar que “no había dudas” de que Aragón iba a seguir en el Mundial de Motociclismo. El consejero delegado de Dorna ha recordado que “desde septiembre” había un acuerdo de cinco años con un mínimo de tres grandes premios en Alcañiz, y solo quedaba que el contrato fuese “ratificado” por la DGA.

En ese sentido, Ezpeleta ha adelantado que “Moto GP estará en Aragón el tiempo que Aragón quiera”, y ha aclarado que la rotación se debe a que “este es un deporte global y las peticiones de tantos países no permiten que haya tantas citas en España”.