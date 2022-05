Pueblos aragoneses que se autoabastecen de energía: de trabajar en línea a soñar con el bingo

Las comunidades energéticas siguen floreciendo en Aragón, tanto en contextos residenciales como en industriales. Sin embargo, el municipio de Urriés (Altas Cinco Villas) ha ido un paso más allá al proyectar y aprobar en pleno municipal su nueva condición de pueblo consagrado al autoconsumo eléctrico. Una medida que impactará notable y venturosamente en la factura de la luz para los vecinos, sin que la medida proactiva que supone la instalación y conexión de los paneles fotovoltaicos proyectados repercuta en sus bolsillos. La obra la ejecutará Contigo Energía, empresa radicada en Madrid que trabaja en toda la Península Ibérica, Portugal incluido.

Fernando Martínez, responsable de comunidades energéticas de Contigo, explica que “el modelo de comunidad energética que estamos proponiendo para Urriés no se ha desarrollado en muchos puntos de España, apenas una decena de pueblos en todo el país". En Aragón, desde luego, no hay ningún caso; sí aparecen en Cataluña, Murcia o Andalucía.

"El desarrollo normativo concreto de las comunidades energéticas -apunta Martínez- aún no está listo en España, así que se aplica una modalidad de autoconsumo equiparable, aunque en puridad no sea exactamente el mismo concepto. El de Urriés sí cuadra con el marco de comunidad energética global. Este tipo de instalaciones tienen un requisito: los consumidores que se pueden asociar deben estar situados en un radio de 500 metros con respecto al punto de conexión de la instalación. En Urriés se cumple de sobra”.

Contigo Energía instalará 216 módulos fotovoltaicos para abastecer a todos los habitantes del pueblo. Se encontrarán en un polígono situado a 200 metros del caserío de la localidad, que está muy concentrado. La instalación fotovoltaica tendrá una potencia de 100 kW, lo que supone una producción energética anual de unos 178.000 kWh. Desde la empresa se afirma que los vecinos de Urriés verán reducida su factura de la luz hasta en un 40% gracias al autoconsumo fotovoltaico. Aunque las instalaciones fotovoltaicas no necesitan prácticamente nada de mantenimiento, si es importante contar con una limpieza adecuada.

La visión de la alcaldía

Armando Soria, alcalde de Urriés, apunta que “era una aspiración del pueblo desde hace tiempo. No obstante, hay un problema; las administraciones, tanto regionales como españolas y europeas, supeditan las ayudas a las comunidades energéticas a que el titular de la instalación consuma más del 80% de la energía producida, y aquí el titular es el ayuntamiento, que gasta el 40%, porque el otro 60% va a los vecinos".

El Ayuntamiento también es el que paga la instalación. "A los vecinos no les va a suponer ningún costo adicional. Estamos fuera de todas las casuísticas, y aunque en las administraciones nos animan y nos reciben de maravilla, tanto en la autonómica como en la provincial, no hay normativa y por tanto no podemos recibir ayudas”.