¿Un mismo examen de la Evau para toda España? 

Los próximos 7, 8 y 9 de junio, miles de estudiantes aragoneses se enfrentarán a la ''temida' Evau (Evaluación de Acceso a la Universidad) con la esperanza de alcanzar nota para cursar la carrera deseada. El curso pasado, el número de aspirantes a la antes denominada selectividad llegó a los 6.641 y hasta un 97,88% aprobó, el máximo registrado en la Universidad de Zaragoza durante casi la última década.

Al igual que en 2021, se presentará una sola propuesta de examen y ninguna pregunta o cuestión será obligatoria, por lo que se ofrece la posibilidad de obtener la máxima puntuación de 10 puntos en los exámenes sin tener que resolver preguntas correspondientes a alguno de los bloques de contenidos que figuran en la matriz de especificación de cada materia. Lo que sí habrá será más tribunales de evaluación y mayor presencialidad, tal y como avanza la vicerrectora de Estudiantes de Unizar, Ángela Alcalá.

Se trata de una prueba única en toda España, pero hay diferencias de criterio (en contenidos y otros aspectos) entre comunidades. Por ejemplo, el año pasado hasta nueve regiones permitieron que los alumnos se presentaran con suspensos (no así en Aragón). Cada autonomía organiza sus exámenes mientras que el distrito universitario es único (es decir, un alumno se puede matricular en una carrera en cualquier facultad española con independencia de dónde haya realizado las pruebas).

Esas disparidades entre territorios da paso a críticas de desigualdades (cuando entrar en ciertas titulaciones se decide en muchos casos por milésimas) y se suscita el debate de implantar un mismo examen de la Evau para que todos los estudiantes del país tengan las mismas oportunidades de acceso. "Un alumno puede estar estudiando y hacer la Evau en Zaragoza y que su nota le cuente en otras comunidades donde han flexibilizado o ha sido diferente. Este va a verse perjudicado porque nunca va a poder entrar en universidades de otras autonomías si allí les ha resultado más fácil o ha sido diferente el tipo de examen", critica Mónica de Cristóbal, portavoz de Educación de CSIF Aragón.

Para la vicerrectora de Estudiantes, no se puede hacer un mismo examen mientras el Bachillerato sea diferente en cada comunidad. Al mismo tiempo, recuerda que el próximo curso académico se implantará el nuevo Bachiller de la Lomloe, por lo que a partir de junio de 2024 habrá un nuevo modelo de acceso y admisión a la universidad (en el que ya trabajan los ministerios de Educación y Universidades junto con la CRUE -Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas-). "Desde las universidades queremos intervenir y participar en el diseño de la prueba", apunta Alcalá, que informa de que un grupo de trabajo está estudiando en la CRUE si es "real o no" la "sensación" de que la Evau es más fácil en unos territorios que en otros.

Asimismo, dice que la Conferencia de Rectores está trabajando para intentar armonizar, a nivel de todas las regiones, las materias (hasta 23) que se abordan en los exámenes de cara a que "tengan los mismos estándares de aprendizaje".

"Unos criterios mínimos comunes"

Por su parte, Eva Bajén, presidenta de la Asociación de Directores de Institutos de Secundaria de Zaragoza, considera que en estos momentos no tiene sentido modificar la Evau, ante los cambios educativos que se avecinan, y que además sería "injusto" para los alumnos de 2º de Bachillerato, que "son los que han sufrido desde 4º de la ESO las dificultades que la pandemia ha planteado en la educacion". "Los contenidos de evaluación venían determinados por la Lomce y ahora va a ser una prueba específica para la entrada en la universidad, con lo cual los contenidos los van a tener que negociar entre Educación y Universidades", indica.

Bajén también ve difícil que haya un mismo examen para toda España, siendo que las comunidades autónomas tienen competencia para desarrollar el 40% del currículo, y apunta más a tener "unos criterios mínimos comunes". "Diferencias inevitablemente tiene que haber", insiste.

El aragonés Jesús Jiménez, vicepresidente del Consejo Escolar del Estado, coincide en intentar llegar a acuerdos en aras a establecer unos mínimos para que no hubiera una disparidad "tan grande" entre territorios. "Unificar una prueba única en todo el Estado es complicado; estamos en una situación distinta cuando están las competencias distribuidas. Lo que yo pido es que haya mayor coordinación institucional dentro de cada territorio autónomo y, después, institucional entre el Estado, las comunidades y las universidades. Cuando se tienen competencias hay que buscar unos mínimos comunes para todo el país porque después tenemos el distrito único. Nos falta una cultura de colaboración y cooperación no solo en Educación sino en muchos otros aspectos", afirma.

"Nos falta una cultura de colaboración y cooperación no solo en Educación sino en muchos otros aspectos"

Ahondando en esa reclamación, Jiménez ve necesario que no haya "diferencias de asignaturas" dentro de un mismo territorio y que en la prueba de la Evau se insistiera sobre todo en una evaluación competencial, más que por conocimientos, en línea con lo que marca Europa. "Si fuera más sobre competencias no habría esas diferencias. La memoria es importante, pero hay que ser capaz de aplicar lo que se aprende. Por ejemplo, no se trata de que los alumnos sepan muchos datos de historia sino que tengan una visión del proceso histórico y sepan interpretar bien y valorar las ideas que aparecen en un texto. Es hacia donde va PISA, que sobre todo mide competencias. La prueba de acceso a la universidad tiene que ser de madurez del estudiante para que cuando llegue a primero de carrera no empiece de cero", resalta.

Precisamente, el Ministerio de Educación planea para junio de 2024 una nueva Evau menos basada en contenidos y similar a las pruebas PISA; y ya a mediados de febrero la ministra del ramo, la aragonesa Pilar Alegría, defendía que "una parte" sería más homogénea.

Desde los sindicatos en la Comunidad, Guillermo Herraiz, secretario general de la Federación Enseñanza de Comisiones Obreras, sostiene que la prueba de acceso debe estar enfocada a garantizar que todo aquel alumando que quiera ir a la universiad pueda hacerlo, con las condiciones que se requieren. "Más que una guerra entra regiones, qué Evau es mejor o peor o cómo hacerlo, creemos que hay que cambiar el enfoque hacia la universidad como servicio público", subraya.

Para UGT, "no tiene sentido" una prueba única

Mientras, Maracena Nebot, secretaria de Educación de UGT en Aragón, señala que una prueba única a nivel estatal "no tiene sentido" teniendo en cuenta las competencias de las comunidades con respecto al currículo de Bachillerato. "Otra cosa es, y en la que estaríamos de acuerdo, que el Ministerio de Educación y las comunidades establecieran criterios comunes en cuanto al rigor y la exigencia para acceder a la universidad, teniendo en cuenta el distrito único. Quienes defienden una misma prueba (a nivel de contenidos) o hacen un brindis al sol o en el fondo reclaman que las competencias educativas vuelvan al Gobierno central", incide.

En cambio, Mónica de Cristóbal, de CSIF Aragón, sí que reivindica que sea un examen uniforme para toda España. "El Ministerio de Educación debería liberar que se unifiquen los contenidos y las materias para que todo el alumnado tenga las mismas oportunidades de acceder a las universidades, sea donde sea", defiende la portavoz de Educación de este sindicato, que apunta que el acceso a determinadas carreras es "brutal". "El estrés que están pasando los alumnos de Bachillerato para poder entrar a determinadas carreras es infernal; exigiéndose unas notas extremadamente límites por lo alto", añade.