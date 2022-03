Aragón, ¿una aldea gala para la Filosofía?

Destaca Miguel Ángel Velasco, profesor de Filosofía en el Instituto de Educación Secundaria Avempace de Zaragoza, que todos en algún momento de nuestras vidas nos tenemos que plantear cómo queremos ser y en qué mundo queremos vivir. Preguntas que se abordan desde la Filosofía, que siempre ha aspirado "a tener una visión holística de la realidad" o, lo que es lo mismo, una visión global y crítica.

De ahí que este docente considere un "perjuicio bastante grave" para el alumnado que en el Real Decreto que fija la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria -aprobado esta semana por el Consejo de Ministros- desaparezca la Filosofía. "Suprimir enseñanzas que contribuyan a la formación de ciudadanos críticos, responsables y participativos siempre es un error. La ESO es la enseñanza secundaria obligatoria y hay mucha gente que luego no hace Bachillerato. Si no tienen un contacto con ella en la ESO no la van a tener en su vida, con lo cual es bastante necesario", ahonda.

En la actualidad, Filosofía es una asignatura optativa en 4º de la ESO y con la Lomloe desaparecerá cuando entre en vigor el nuevo currículum, a partir del año académico 2022-2023 (para 1º y 3º de esta etapa educativa; y para 2º y 4º, en 2023-2024). "Han introducido la materia de Educación en Valores Cívicos y Éticos (que deberá programarse para todo el alumnado en alguno de los cuatro cursos), pero no es específica de Filosofía. Los valores cívicos y éticos es algo muy vago y amplio; y no sabemos ni tan siquiera si nos la van a adjudicar a nosotros o a más gente", comenta el también miembro fundador y secretario de la Sociedad Aragonesa de Filosofía.

Precisamente, esta Sociedad ha estado en conversaciones con el Departamento aragonés de Educación para poner en valor la Filosofía. "Ha habido una actitud comprensiva y favorable", dice Velasco. Y es que las comunidades autónomas serán las responsables de completar el currículo de esta etapa a partir de las enseñanzas mínimas establecidas por el Real Decreto.

Desde Educación informan de que se está trabajando en el desarrollo de las asignaturas optativas de Iniciación a la Filosofía -en 3º de la ESO- y Filosofía -en 4º-. "En el ámbito de las Humanidades y Ciencias Sociales el currículo dará un mayor peso a la Filosofía del que tiene actualmente. Además, se incorpora la materia de oratoria y taller de escritura y una materia para estudiar el legado cultural aragonés, en el que trabajan tanto especialistas de Historia como de las especialidades artísticas", detallan fuentes del Departamento.

Asimismo, avanzan que en el ámbito STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) se realiza "una innovación curricular" al introducir cuestiones como la robótica o los modelos matemáticos para interpretar, por ejemplo, la evolución de pandemias. "En las optativas de configuración autonómica se han equilibrado las materias STEM y las relacionadas con las Humanidades y las Ciencias Sociales", indican.

Un "error" que no haya el estudio cronológico en Historia

Por lo que respecta a la materia de Historia, en el nuevo currículum del Ministerio de Educación desaparece el estudio cronológico de la misma y, por primera vez, no se citan expresamente los principales hechos históricos.

Para Alberto Sevilla, profesor de Historia en el colegio San Gabriel (en Zuera), el punto de partida no es "muy halagüeño" ya que considera un error estos dos cambios introducidos. "Es muy necesario dar un enfoque cronológico porque hay que entender la correlación de los hechos y, sobre todo, comprender cómo el pasado influye al presente y al resto de épocas históricas. En la historia casi nada es nuevo sino que siempre es o una copia de lo anterior o una culminación", indica.

Asimismo, este docente de la ESO sostiene que la única manera de tener un pensamiento crítico es conocer hechos objetivos para poder analizarlos y opinar sobre ellos. "Todos tenemos derecho a opinar, pero sería fundamental que lo hiciéramos con conocimiento de causa y sin hechos concretos creo que eso es imposible", apunta.

El Ministerio estructura los contenidos (saberes básicos) de la materia de Geografía e Historia (obligatoria en todos los cursos) en tres bloques. Desde el Ejecutivo aragonés se informa de que se está concretando los contenidos para cada uno de los cursos con el objetivo "de dar una mayor guía al profesorado". Asimismo, resaltan que hay en torno a 100 profesores/as trabajando en el desarrollo curricular en la Comunidad.

Por parte de las familias, la presidenta de la Federación Cristiana de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón (Fecaparagón), Concepción Ibáñez, ve luces y sombras en el nuevo currículum de la ESO. En el lado positivo, la apuesta por lo digital y el emprendimiento, que tanto la sociedad como las empresas demandan. Y en el negativo, eliminar Filosofía y el estudio cronológico en Historia. "Esta ley es de ámbito competencial, algo que es muy positivo porque son contenidos, habilidades y aptitudes. Pero si también queremos unos ciudadanos con pensamiento crítico, es importante que la Filosofía y la Historia tengan unos mínimos contenidos", afirma.

Mientras, desde la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón (Fapar) se apunta que el currículum sigue siendo "muy amplio" y que lo que se debe hacer es priorizar aquellas cuestiones que se consideran "esenciales" para la formación del alumnado. "Si esas cuestiones no están desarrolladas desde el ámbito estatal, la Comunidad tiene capacidad para poder hacer algún tipo de compensación", destacan fuentes de Fapar.

Por otro lado, CGT habla de "buenas" intenciones que no vienen acompañadas de una "mayor inversión" en la educación pública. Además, critica "el ataque" a las materias de Humanidades. "Nos encontramos con la disminución inaceptable e injustificable de materias como Geografía e Historia a la que se le reducen horas de manera significativa, llegando en 4º de la ESO a tener solo 65 horas anuales, lo mismo que cualquier optativa", denuncia.