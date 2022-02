El nuevo currículum de Educación Infantil: "Que se haga mucho énfasis en la inteligencia emocional es un gran avance"

"No fueron mil intentos fallidos, fue un intento de mil pasos". Eso es lo que dijo Thomas Alva Edison cuando en 1879 dio a conocer al mundo el proceso por el que había logrado crear la bombilla incandescente. El científico estadounidense es un claro ejemplo de que la constancia y la falta de miedo al fracaso son claves para el éxito.

Para Juan Antonio Planas, presidente de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía y orientador, si Edison hubiera estado en un sistema educativo como el español "seguramente" no la hubiera inventado. "Aquí sancionamos mucho la equivocación. Hemos creado, en general, ciudadanos que no se atreven a tener iniciativas, a emprender... Los niños lo que necesitan es que aprendan a equivocarse, que tengan más seguridad; una persona sale airosa de su error", sostiene. De ahí que valore el nuevo currículum de Educación Infantil, aprobado esta semana en el Consejo de Ministros (a propuesta de la ministra de Educación y FP, la aragonesa Pilar Alegría), en el que se cambia la metodología y se recogen las competencias emprendedora, personal y digital, entre otras. "Pedagógicamente es muy positivo", subraya.

El Real Decreto 95/2022 -que se implantará el próximo curso 2022-2023 (cada comunidad autónoma tiene ahora que desarrollarlo)- establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de esta etapa educativa y por primera vez regula el primer ciclo (de 0-3 años). Asimismo, se establece la gratuidad del segundo (de 3 a 6 años) y su progresiva extensión al primero, "priorizando el acceso del alumnado en riesgo de pobreza y exclusión social".

Según figura en el texto, la finalidad de la Educación Infantil es "contribuir al desarrollo integral y armónico del alumnado en todas sus dimensiones: física, emocional, sexual, afectiva, social, cognitiva y artística, potenciando la autonomía personal y la creación progresiva de una imagen positiva y equilibrada de sí mismos, así como a la educación en valores cívicos para la convivencia". Los contenidos se organizan en tres áreas -'Crecimiento en armonía', 'Descubrimiento y exploración del entorno' y 'Comunicación y representación de la realidad'- y en cada una se proponen unas competencias específicas comunes para los dos ciclos (en total se establecen ocho competencias: comunicación lingüística, plurilingüe, matemática y en ciencia, tecnología e ingeniería, digital, personal, social y de aprender a aprender, ciudadana, emprendedora y en conciencia y expresión culturales).

Tal y como explica Planas, estas competencias se refieren a las habilidades y destrezas que los niños deben adquirir cuando terminan la etapa educativa, a los seis años. "Hay que ajustarlo a la edad. El enfoque que le dan es que tenga esa competencia de tener creatividad, seguridad, curiosidad para descubrir el entorno...", detalla.

"Facilitar" la acción docente

Por su parte, el presidente de la Asociación de Equipos Directivos de Infantil y Primaria de Aragón (Aedipa), Ricardo Civera, destaca como "importante" la aparición de nuevos conceptos como las competencias específicas, los saberes básicos y las situaciones de aprendizaje. "Creemos que va en esa línea progresiva de la etapa de Primaria y con el objetivo de facilitar también la acción docente para el alumnado de Infantil. Esos conceptos hacen hincapié en el protagonismo de los escolares hacia el propio proceso de aprendizaje y está muy vinculado y basado en metodologías activas, como por ejemplo el Abp (aprendizaje basado en proyectos) y sobre todo la inclusión, que consideramos muy necesario", ahonda.

Además, desde esta Asociación resaltan el "valor educativo" que se le concede por primera vez al primer ciclo de 0 a 3 años.

"Es un grave error que estén continuamente cambiando la terminología para que al final sea lo mismo. Estamos como la piedra de Sísifo"

Mientras, el presidente de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía asegura que las competencias "más innovadoras" y "diferenciales" respecto al anterior decreto son la personal, social y de aprender a aprender, la emprendedora y la ciudadana. "El resto ya estaban con parecida terminología. Es un grave error que estén continuamente cambiando la terminología para que al final sea lo mismo. Estamos como la piedra de Sísifo; hacemos y deshacemos cuando debemos construir sobre lo hecho", critica.

Este orientador educativo pone el acento en todo lo relacionado con lo afectivo-emocional (en el área 'Crecimiento en armonía') que se recoge en el real decreto y señala que cuando una persona no tiene resueltos sus problemas emocionales "después tiene dificultades de aprendizaje". "El que se haga mucho énfasis en la inteligencia emocional y la empatía es un gran avance; y va en consonancia con la Lomloe. Veo muy bien que en todos los niños se potencie ese crecimiento personal: que aprendan a poner nombre a sus emociones, que estén bien... Nos parece que todo el mundo canalizamos bien nuestras emociones y no es así; al contrario, vamos retrocediendo escalones", dice Planas, que también considera muy positivo que se fomente la creatividad y la curiosidad (competencia emprendedora).

En cuanto a la competencia ciudadana, Planas explica que es la que levanta "más suspicacias". "Aunque no se dice claramente, lo que se pretende es que no se discrimine a una persona por su raza, religión, orientación sexual, etc. Y que se empiece a trabajar en que los conflictos hay que resolverlos de manera adecuada", apunta.

Tres competencias clave, al detalle

Competencia personal, social y de aprender a aprender. Se pretende que los niños/as se inicien en el reconocimiento, la expresión y el control progresivo de sus propias emociones y sentimientos, y avancen en la identificación de las emociones y sentimientos de los demás, así como en el desarrollo de actitudes de comprensión y empatía. Y se recuerda que la escolarización en esta etapa supone también el "descubrimiento" de un entorno diferente al familiar, en el que se experimenta "la satisfacción" de aprender en sociedad. "Para ello, comienzan a poner en marcha, de manera cada vez más eficaz, recursos personales y estrategias que los ayudan a desenvolverse en el entorno social con progresiva autonomía y a resolver los conflictos a través del diálogo en un contexto integrador", se recoge.

Competencia emprendedora. Primero, se destaca que la creación y la innovación son dos "factores clave" para el desarrollo personal, la inclusión social y la ciudadanía activa a lo largo de la vida. Y se recuerda que la Educación Infantil es una etapa en la que se estimulan la curiosidad, la iniciativa, la imaginación y la disposición a indagar y a crear mediante el juego, las actividades dirigidas o libres, los proyectos cooperativos y otras propuestas de aprendizaje, "lo cual supone una oportunidad para potenciar la autonomía. "De esta manera, se asientan las bases tanto del pensamiento estratégico y creativo, como de la resolución de problemas, y se fomenta el análisis crítico y constructivo desde las primeras edades", se añade.