Los rectores defienden una EvAU equiparable, no igual para todos

Los rectores españoles creen que la futura prueba de acceso a la Universidad no debe ser igual en todas la comunidades autónomas, sino equiparable, y rechazan las críticas de que el sistema actual genere desigualdades o haga más fácil aprobar en unos lugares que en otros, según explican a EFE fuentes de la Crue.

La última reforma educativa, la Lomloe o ley Celaá, establece que en 2024 debe arrancar una nueva EvAU y el Ministerio de Educación ya ha creado un grupo de trabajo técnico para analizarlo y elaborar un primer borrador para debatirlo con las comunidades autónomas, el Ministerio de Universidades y los rectores.

¿Qué aspectos sería conveniente retocar?

Cualquier sistema de evaluación es susceptible de mejora. Siempre lo es. Que la estructura del examen de una misma materia sea similar, aunque los contenidos sean distintos dadas las diferencias de los programas o curricular de cada comunidad autónoma, es algo en lo que podemos mejorar. Aun así, no hay grandes disparidades, realmente, pero podemos mejorar la coordinación.

La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) , de hecho, ha tomado la iniciativa de convocar reuniones de los coordinadores de cada una de las 23 materias a nivel nacional para que los responsables de diseñar el examen compartan visiones y propuestas.

También se están llevando a cabo reuniones para acercar el modo en que se tratan las adaptaciones a estudiantes que lo necesitan, la manera en que se penalizan las faltas de ortografía o los mecanismos de reclamación y revisión de notas.

Actualmente, la EvAU ¿es más difícil en unos territorios que en otros?

Es una prueba que armoniza sistemas educativos similares, pero no iguales, dadas las características socioculturales y diferencias de las distintas comunidades. El objetivo es establecer una prelación de estudiantes evitando un sistema hipercompetitivo, como es, por ejemplo, el MIR, apto solo para estudiantes que ya han alcanzado el grado de madurez necesario.

En ese contexto es en el que hay que situar las diferencias; por eso resulta inapropiado afirmar que es más fácil o difícil en un sitio que en otro. Si nos centramos en materias concretas, por ejemplo, descubrimos que hay variaciones entre CC.AA. por años, pero dichas materias forman parte de un conjunto de notas que hace que esa diferencia, si se diera, quede compensada por otra en sentido contrario. El resultado final es muy homogéneo.

¿Es Crue partidaria de una prueba única en todo el país?

La EvAU constituye una prueba única en todo el país, pero adaptada a la realidad constitucional que nos dice que el estado lo forman 17 comunidades con competencias en materia educativa y eso otorga a cada territorio autonomía para matizar los programas de cada materia. Las competencias básicas son las mismas, pero hay matices necesarios. Por eso la idea es que la prueba sea equiparable, que esté armonizada.

Más información Los alumnos aragoneses comenzarán la EBAU a partir del 7 de junio

¿El actual sistema genera desigualdades?

No parece adecuado señalar que genera desigualdades. Lo que las genera son las condiciones de formación de cada uno de nuestros estudiantes y eso va asociado a qué se invierte en Educación en cada sitio (no solo en cada comunidad sino también en cada centro), las condiciones de las aulas, las ratios , etc.

Este es un país diverso y la igualdad no se logra uniformando el sistema de evaluación sino haciendo lo propio con el de formación. Y, aun así, un examen único entraría en contradicción con la estructura autonómica y las competencias en materia educativa.