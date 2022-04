Azcón, tras reunirse con Teruel Existe, dice que el PP puede llegar a acuerdos con quien se preocupa por el interés general

El presidente del Partido Popular (PP) en Aragón, Jorge Azcón, ha reconocido que le gustaría que el Gobierno que salga de las próximas elecciones "sea solo del PP", pero ha dejado claro que su partido "está dispuesto a llegar a acuerdos con quienes se preocupen por el interés general de la comunidad autónoma, de Teruel, de Huesca y de Zaragoza".

Tras reunirse con el diputado de Teruel Existe en el Congreso, Tomás Guitarte, el presidente del PP Aragón ha abundado en que a los 'populares' les "mueve" el "ánimo de mejorar las políticas y mejorar la vida de las personas". "Con cualquiera que esté dispuesto a solucionar los problemas reales de los vecinos, se buscarán las cosas que nos acerquen y lo que nos aleja, si es posible, se relegará para unir, como siempre que he podido, he hecho".

Azcón ha calificado de "cordial" la reunión con Guitarte que, a su parecer, es como se tiene que caracterizar en una situación de normalidad democrática, porque es "normal" que los partidos dialoguen y tengan comunicación.

"Nos une la profunda preocupación por la provincia de Teruel", ha sintetizado, para detallar que en este territorio es "evidente" que tienen que cambiar las políticas públicas. "Hay que apostar por infraestructuras que llevan demasiados años esperando", entre las que ha citado el Corredor Cantábrico-Mediterráneo, la autovía Teruel- Cuenta y la A-25, además de construir "autovías y no soluciones de segunda", ha diferenciado. Las infraestructuras de Teruel "tienen que ser de primera y no con lo que está amenazando el Gobierno de España", ha criticado.

El dirigente 'popular' también ha pedido pasar de las palabras a los hechos al argumentar que Teruel es una tierra de oportunidad que "necesita que se apueste por las políticas públicas", donde "cuando se le han dado posibilidades, los habitantes las han aprovechado".

Además de infraestructuras y telecomunicaciones, Azcón ha subrayado que otra parte importante es la financiación, así como la demanda histórica de "exigir al Gobierno de España que el 20 por ciento de los costes laborales a la Seguridad Social, que se pueden bonificar, puede ser el diferencial para que se cree más riqueza e inversión".

Fondos Fite

El presidente del PP Aragón ha recordado que esa bonificación del 20 por ciento ya está en la normativa y se tiene que impulsar de forma inmediata, "como en zonas despobladas de otros países de la Unión Europea, porque, sino, se pueden perder oportunidades de creación de empleo", ha alertado.

Tras reiterar su apuesta por cambiar la financiación de zonas despobladas, ha apuntado que Fondo de Inversiones de Teruel (Fite), creado en 1992, con el Gobierno de Aragón de Santiago Lanzuela (PP), ha supuesto acometer proyectos "que no se harían de otra forma". No obstante, ha incidido en que dentro del "ánimo reformista" del PP hay que aumentar elementos diferenciales y estructurales. "No puede ser que el Fite sea un debate que graciosamente el Gobierno de turno concede a Teruel, sino que la financiación de Teruel tiene que ser estructural, mayor y con una legislación distinta".

Todos las provincias con desequilibrios territoriales tienen que tener ese tratamiento diferencial y en esa idea de pasar de las palabras a los hechos "el Gobierno se tiene que poner a trabajar de forma urgente", ha apremiado.

Ha recordado que la despoblación es uno de los principales problemas de la sociedad de Aragón y el Fite surge porque precisamente Teruel se queda fuera de los fondos de la Unión Europea al hacerse el cómputo de indicadores por el conjunto de la comunidad autónoma. Por ello, ha pedido hacer una reflexión de los fondos de la UE porque excluir en su día a Teruel supuso hacer políticas alternativas como el Fite y hoy el elemento más diferencial es bajar el 20 por ciento de los costes laborales.

Trasversal

Por su parte, Tomás Guitarte ha explicado que Teruel Existe es una formación transversal y "hace un esfuerzo por serlo" porque su objetivo "no está condicionado ideológicamente por un bloque u otro, sino que quiere resolver un problema gravísimo en Aragón y el resto de España, que es el desequilibrio territorial del modelo que se ha seguido en las últimas décadas".

En declaraciones a los medios de comunicación, Guitarte ha explicado que ese planteamiento "está asumido" por las fuerzas políticas y la sociedad. "Estamos en un momento idóneo para afrontar históricamente, de verdad, el problema porque hay consenso social y político y es el primer paso para cambios estructurales profundos".

A su entender, hay que corregir el modelo de desarrollo con una acción "valiente" del Gobierno para ir a procesos territoriales y beneficiar a Aragón para lo que debe haber financiación autonómica y local que facilite esos modelos de desarrollo nuevos.

Ha observado que en el conjunto de España los movimientos sociales siguen la estela de Teruel Existe, que tiene más de 22 años de existencia y en un momento determinado se convierte en movimiento ciudadano y se constituye como herramienta política para estar donde se toman las decisiones.

Según Guitarte, el ejemplo seguido por otros territorios que comparten el mismo problema revela que es algo "que se tiene que solucionar de forma global, que pasa por cambiar el modelo de desarrollo seguido, que depende de la voluntad política".

Sin miedo

Teruel Existe -ha relatado- ha sido parte del impulso del movimiento de la España Vaciada en todos los territorios que presentan condiciones similares. "Hacemos una oferta de cambio de modelo de desarrollo y de corregir desequilibrios de los años 60, tomando referencias de la Europa Occidental", ha dicho Guitarte.

Ha puesto de ejemplo a Alemania para crecer en equilibrio y donde todos los territorios cuenten con una oportunidad y no tener que emigrar para hacer el proyecto vital. "Se pide un tratamiento de justicia e igualdad que pregona la Constitución y el Estatuto de Autonomía", ha añadido.

Guitarte ha calificado de "buena" la relación con el anterior presidente del PP, Pablo Casado, y ha estimado que "también será" con Alberto Núñez Feijóo. "No es un asunto personalista, sino de programa y reclamamos a los partidos mayoritarios que trabajen por el reequilibrio territorial de forma sincera y se pase a la acción porque hay décadas de trabajo detrás de Teruel Existe".

Al respecto, ha pedido "que no haya miedo, ni inercias y se apueste por medidas eficaces para corregir esa cuestión como ayudas al funcionamiento de las empresas que son valiosas para reconducir este modelo".

Guitarte ha dejado claro que el marco ideológico de Teruel Existe es el respeto a la Declaración de los Derechos Humanos, la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Aragón. "El que quiera sumarse, no hay problemas en llegar a acuerdos". A día de hoy, ha opinado, "Vox no está en ese marco, pero no es responsabilidad nuestra". Le ha dicho a la fuerza que lidera Santiago Abascal que querer estar fuera de Europa suponer perder la PAC y hay que analizar las ideas y ser "pragmático y bajar al problema de cada ciudadano".

Casi toda la actuación de Teruel Existe ha sido ampliamente apoyada, bien por unanimidad o por mayoría amplísima y con enmiendas transaccionales a las iniciativas en el Congreso de los Diputados ha recibido apoyo, ha relatado Guitarte. A su parecer, es un balance importante porque se trabaja en "áreas trascendentales que no estaban movilizadas y pedimos el consenso de los partidos mayoritarios".