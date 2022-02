"No es una sensación. Es una realidad. La vacunación infantil está estancada". Son palabras de Inmaculada Cuesta, miembro del grupo técnico de trabajo de la vacunación frente a la covid-19 del Ministerio de Sanidad, quien alude al gran número de niños contagiados en las últimas semanas como "una de las razones" por las que la inoculación en niños "no avanza".

En datos, según el Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón, hasta el 10 de febrero de 2022 y recién comenzada la segunda fase de vacunación infantil, el 8,92% de la población con edades comprendidas entre los 5 y los 11 años se había inoculado la segunda dosis. En porcentajes generales, desde que se abriera agenda de vacunación a mitad de diciembre de 2021 y hasta la actualidad, el 55,59% del total de niños aragoneses cuenta con una sola dosis.

"No es solo porque mi hijo ya haya pasado covid. Es que ahora, con los datos en descenso y habiéndole puesto la primera vacuna no tengo claro si es necesario ponerle la segunda", opina Laura Martín, madre de una niña de 10 años. Como ella, otros padres aseguran que, tras "tenerlo claro" cuando comenzó la vacunación para ellos, dudan de qué hacer con sus hijos a partir de ahora.

"En mi caso, como adulto, sabía que era necesaria la vacunación, pero con mi hijo, tengo dudas. Le pusimos la primera cuando le tocaba. De momento, hemos anulado la segunda dosis. Preferimos esperar unas semanas más", dice Ángel A. M., padre de un niño de 9 años.

"La vacunación es segura, eficaz y no se puede limitar el acceso a la prevención a un niño", comenta Inma Cuesta, quien alude al calendario obligatorio de vacunación de otras enfermedades, "al que la gran mayoría de familias no se opone".

"Es importante saber que la carga de enfermedad que conlleva la covid es mayor que la de otras enfermedades para las que sí se vacunan a la niños desde que son más pequeños", apunta Cuesta. "No se puede medir la protección natural que da haber pasado la enfermedad. Por eso es más recomendable contar con dicha protección más la que da la vacuna". "No debemos olvidar que contagiarse de covid no es una tontería", concluye Cuesta.

Tercera dosis​, también a menor ritmo

Un situación similar ocurre con la dosis de refuerzo. En Aragón, solo 3 de cada 10 aragoneses de 20 a 39 años han recibido la tercera vacuna contra la covid, datos que aumentan conforme sube la edad, según datos de 9 de febrero de 2022. Entre los mayores de 60 años, el porcentaje supera el 91%.

Los bajos datos del bloque más joven podría estar relacionado con que muchos que tendrían que haber recibido esta inyección se han infectado en esta ola explosiva de ómicron -como ocurre en el caso de los niños con la segunda dosis- y tienen que retrasar esa vacuna de recuerdo.

Y además, según añade Enrique Bernal, investigador sénior del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, asesor de Sanidad y colaborador del Observatorio de Sistemas y Políticas de la OMS en Europa, ya no se alcanzarán los niveles de la primovacunación: "Y los factores son múltiples. La percepción de riesgo es distinta a cuando nadie estaba vacunado. No creo que lleguemos a un 60%, pero será una buena cifra si, como se espera, las próximas variantes son menos virulentas", concluye.