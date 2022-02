Preguntas y respuestas sobre la vacunación infantil contra la covid-19

Tras un mes de la aprobación de la vacuna contra el coronavirus en niños de 5 a 11 años, un 54,5% de la población infantil ha recibido, al menos, una dosis de la vacuna, según indican los datos publicados por el Ministerio de Sanidad.

La pauta para los pequeños es de dos dosis de Pfizer (Comirnaty) con un intervalo de, al menos, ocho semanas entre inyecciones para conseguir una mejor respuesta inmune y mejor perfil de seguridad. Además la carga de la vacunas es tres veces inferior a la que se administra a mayores de 12 años.

La aparición de nuevas variantes, como ómicron, o de efectos secundarios ha generado muchas dudas a las familias en cuanto a la vacunación de los más pequeños. Por ello, el Ministerio de Sanidad ha elaborado un documento en el que responde a las preguntas más comunes sobre el proceso y que continuará actualizándose en las próximas semanas.

¿Se puede adelantar o atrasar la segunda dosis?

El informe del Ministerio de Sanidad indica que es recomendable ajustarse en lo posible al esquema especificado para cada vacuna, la recomendación es esperar al menos 8 semanas para la administración de la segunda dosis. En caso de administrar la segunda dosis antes de los 19 días, quedará invalidada y habría que repetirla a las 8 semanas después de la última dosis administrada mientras que, inocular la segunda dosis después de las 8 semanas no afecta a su efectividad.

¿Qué síntomas se pueden notar después de la vacunación?

La mayoría de los efectos secundarios son leves, de corta duración -entre uno o dos días-, y suelen ser más intensos después de la segunda dosis de la vacuna. Los más comunes son dolor y sensación de pesadez en el brazo donde se ha inyectado la vacuna, sensación de cansancio, malestar general, escalofríos, dolor de cabeza y fiebre de bajo grado.

¿Hay algún otro efecto secundario más importante?

La guía de Sanidad explica que se han notificado casos muy puntuales -13 casos por cada 100.000 varones entre 12 y 29 años- de miocarditis y pericarditis después de la vacunación contra la covid-19.

Estos casos se han observado más frecuentemente en adolescentes y jóvenes varones (18 a 29 años) y menor en el grupo de edad de 12 a 17 años y tras la administración de la segunda dosis, mientras que en la población infantil se desconoce la frecuencia de aparición. La gran mayoría de estos casos se han recuperado en pocos días, sin apenas tratamiento.

¿La vacuna de la covid-19 puede producir la enfermedad?

No. Las vacunas de la covid-19 no pueden producir la enfermedad puesto que no contienen virus ni otros microorganismos pero puede que uno se haya contagiado poco antes de la vacunación, y aparezcan los síntomas una vez puesta la vacuna.

¿La vacuna sigue siendo eficaz ante Ómicron?



Sí, algunos estudios recientes han mostrado que la vacuna Pfizer (Comirnaty) mantiene capacidad de protección frente a la enfermedad grave por la variante Ómicron, que actualmente predomina en Europa. Sin embargo, es necesario continuar revisando la evidencia sobre la efectividad de la vacunación, explica el informe.

¿Qué hacer si la vacunación de la covid-19 coincide con otras vacunas?

Por el momento, no hay estudios disponibles sobre la coadministración de otras vacunas con las del coronavirus. A pesar de ello, no se espera que haya ninguna interferencia entre estas vacunas. Además, no hay que guardar ningún tipo de intervalo temporal entre la administración de esta y otras vacunas.

Mi hijo cumple 12 años tras la primera dosis, ¿cómo se completa su vacunación?





A las 8 semanas de la primera dosis se completará su vacunación con una segunda dosis, esta vez con la formulación de la vacuna de adolescentes y adultos (Comirnaty 30 μg/dosis)-+.

Mi hijo ha pasado la covid-19, ¿cuándo tiene que vacunarse?

En este grupo de edad, Sanidad recomienda que si la infección ha ocurrido antes de la primera dosis, se administrará una sola dosis a partir de las 8 semanas. La única excepción a esta recomendación son los niños con enfermedades de alto riesgo por inmunosupresión, quienes deben recibir la pauta completa.

Si el contagio ocurre después de la primera dosis y antes de la segunda se administrara la segunda dosis cuando esté completamente recuperada y hayan transcurrido al menos 8 semanas desde la infección.

¿Cómo proceder en caso de discrepancia entre los padres sobre la vacunación de los hijos?

En el supuesto de que ambos padres conserven la patria potestad sobre la o el menor y discrepen sobre la vacunación frente al coronavirus, Sanidad indica que la vacunación contra la covid debe considerarse como una "vacunación de calendario oficial", pues su indicación ha sido establecida por las autoridades sanitarias.

Para su inyección bastaría el consentimiento verbal de uno de los padres si no consta la oposición del otro. Si uno de los padres autoriza la vacunación y el otro ha expresado su oposición de forma explícita, deberá ser deberá ser la autoridad judicial quien decida finalmente.

En el caso de que ambos padres rechacen la vacunación, los servicios sanitarios, si entienden que esta decisión supone una situación de riesgo para el niño, pueden solicitar una decisión judicial.