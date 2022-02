Afectados de Idental: "Me llegaron a intervenir en la boca hasta 25 personas distintas"

Se dio "la tormenta perfecta". Así explica Lucía Germani, presidenta de Actora Consumo, cómo se pudo llegar a una de las presuntas estafas sanitarias de la historia de España: el caso Idental. "La gente que acudía a sus clínicas no tenían recursos económicos, hacían una agresiva campaña publicitaria con apariencia de ayuda pública, que no era tal, y con una financiación a medida. De eso se sirvieron para cometer la estafa", explica.

Desde 2015, la empresa configuró un entramado societario para explotar servicios de odontología en 25 sedes repartidas por todo el país, una de ellas en Zaragoza (en Plaza). Fue cerrada en abril de 2018 por orden del Ayuntamiento al no disponer de las pertinentes autorizaciones para desarrollar su actividad (con la irrupción de los tratamientos iniciados). En Aragón, más de 700 personas fueron víctimas de la mala praxis de Idental; y casi cuatro años después la mayoría arrastran graves poblemas físicos y psicológicos, además del perjuicio económico.

"De las declaraciones de los imputados ha quedado acreditado que nunca tuvieron intención de terminar las bocas. El negocio era la captación de personas vulnerables que necesitaban de una asistencia sanitaria que no cubre la Sanidad pública, ofrecerles la financiación (la mayoría a través de financieras), coger el dinero y ya está. Les dejaban de atender. Todos los que llevan prótesis de Idental se les van a romper porque son provisionales y se las ponían como definitivas", apunta Germani, cuya asociación representa a los damnificados de la Comunidad en todo el procedimiento penal que lleva la Audiencia Nacional, que en julio de 2018 asumió la competencia para investigar los presuntos delitos cometidos por la empresa.

El caso, tal y como detalla la responsable de Actora Consumo, está en proceso de instrucción y el "próximo julio" es la fecha en la que tendría que estar terminado (aunque se puede ir prorrogando). "Ya han pasado por el juzgado 17.000 piezas-víctimas, aunque no sabemos cuántas hay en total en España. Necesitamos que se diera un impulso al procedimiento, sin dejar a nadie fuera; y uno de los peligros que puede existir es que los organismos públicos recuperen el dinero y no se destine a la atención de los afectados", advierte.

Según los datos facilitados esta semana por el Gobierno autonómico, el Instituto de Medicina Legal de Aragón -que colabora en las pruebas periciales solicitadas por la Audiencia en este caso de macroestafa- ha elaborado hasta ahora 335 informes de personas perjudicadas desde 2019. Para Germani, lo primero que tendrían que haber hecho "de forma subsidiaria Sanidad" en cada una de las comunidades con los afectados habría sido arreglarles la boca y después que el procedimiento judicial "siguiera su curso".

"Nos convencían de que nos quitásemos los dientes"

Y, precisamente, eso es lo que quieren los pacientes afectados de Idental, que les paguen los arreglos pendientes de sus dentaduras, que alguien se haga cargo ya que carecen de recursos económicos. Uno de ellos es Antonio Carlos Gutiérrez, que tuvo que abonar de su bolsillo los servicios de un dentista tras rompérsele los dientes que le implantaron en Idental y por los que pagó en su día casi 1.800 euros. "A la mayoría de la gente nos convencían de que nos quitásemos los dientes para ponernos implantes; y los materiales que nos pusieron eran tan malos que al tiempo se empezaban a romper y a desgastar. Esto te afecta para trabajar y a nivel anímico. Al final, vas aguantando como puedes y no te queda más remedio que conseguir el dinero y arreglarte los dientes para poder comer, hablar y salir a la calle", cuenta este aragonés, que ya lleva gastados otros 1.500 euros.

Asimismo, este afectado señala que la práctica habitual en la clínica era extraer las piezas dentales y colocar los implantes en el mismo día. "Y nos engañaron con que tenían subvenciones del Estado. Lo que quiero es me hagan bien la dentadura; es lo que quedó en el contrato y es lo que está reflejado en el juzgado de instrucción", añade.

"Como triturado y mi mujer está con ataques de ansiedad. No tengo recursos para ponerme una boca nueva"

También es lo que reclama Antonio Ibern, para él y su mujer. "No pedimos nada más. Soy pensionista y no puedo acceder a ninguna ayuda. Como triturado y mi mujer está con ataques de ansiedad. Solo llevo siete implantes abajo y la prótesis que me pusieron arriba se estropeó; y no tengo recursos económicos para ponerme una boca nueva. Me piden de 5.000 euros para arriba", dice este zaragozano, que tuvo que solicitar un crédito que estaba pagando cuando cerró la clínica. "Nos gastamos más de 7.000 y después me negué a pagarlo por incumplimiento de contrato (un auto de la Audiencia suspendió cautelarmente las reclamaciones de las financieras por los impagados y obligó a sacar a los damnificados de los ficheros de morosos)", indica.

Mientras, Juana Sánchez también lleva tiempo comiendo purés y nada sólido al no poder masticar, ya que le faltan los dientes de arriba. "Me sacaron todos los de abajo en un día y los de arriba, otro. Estoy yendo a un psiquitra de la Seguridad Social. El presupuesto era de más de 6.000 euros, aunque no llegué a pagar todo. Lo ideal sería que me arreglaran la boca y también que metieran en la cárcel a los responsables de Idental", sostiene.

A Antonio Gómez le dieron un presupuesto inicial de 14.000 euros, que después rebajaron a 7.000 al decirles que no y al final llegó a pagar 2.200. "Entonces trabajaba de mileurista y me lo podía permitir, ahora en cambio estoy sin trabajo y no tengo dinero", explica. En su caso estuvo con Idental desde finales de 2016 a cuando cerrarlo la clínica a primeros de 2018. "Me tuvieron 18 meses en pausa (entre una intervención y otra) y me rompieron la mandíbula. Me llegaron a intervenir en la boca hasta 25 personas distintas. Nunca me atendía el mismo cada vez que iba. Ahora me piden 24.000 para ponerme implantes de titanio; que me lo paguen ellos. Reclamo daños y perjuicios", afirma.

"No me creo nada de los políticos"

Por su parte, Jesús (en desempleo) relata que cuando clausuraron la clínica estaba a mitad de tratamiento. "Aboné 1.800 euros en dos pagos y me abandonaron. Me citaban cada tres o cuatro meses. Conservo todas las piezas que me pusieron porque, viendo mi entorno, intento no comer cosas duras. Somos de grupos vulnerables y esto nos ha rematado a nivel personal", resalta, al tiempo que solicita prisión para los presuntos estafadores. "Va a haber cero ayudas; no me creo nada de los políticos", se queja.

En este punto, la presidenta de la asociación Actora Consumo habla de "decepción absoluta" con la clase política. "No han tenido ayudas. Por parte de la DGA, en 2021 hubo una partida de 20.000 euros que se quedó sin ejecutar y este año vuelve a salir la partida, con el mismo importe, en los presupuestos generales. Esperamos que se ejecute y también queremos reunirnos con las consejeras de Ciudadanía y Sanidad", reclama Germani. Y advierte: "Este sistema de negocio se sigue viendo" en España.