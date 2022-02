La recalificación de 217 hectáreas para ampliar Plaza provoca un enfrentamiento entre PP y PSOE

La recalificación de 217 hectáreas a la inmobiliaria Wilcox para que amplíe la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) frente al club de golf La Peñaza ha generado este jueves un duro enfrentamiento entre el PP y el PSOE. La portavoz popular en las Cortes, Mar Vaquero, ha acusado al presidente aragonés, Javier Lambán, de actuar con "furor urbanístico" y de hacer un "traje a medida" a una promotora y el presidente ha replicado que el líder popular y alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, da la impresión de "querer cargarse Plaza" como "a punto" estuvo su predecesora, Luisa Fernanda Rudi. En la polémica también ha mediado el portavoz socialista, Vicente Guillén, quien ha instado al PP a dejar de "desprestigiar" los proyectos de la DGA.

El rifirrafe lo ha abierto al mediodía Mar Vaquero al denunciar que Lambán estaba impulsando la "mayor recalificación de la historia de Aragón sin ningún tipo de transparencia y sin conocer los costes para las arcas públicas". Además, ha puesto en tela de juicio su legalidad al mencionar que el convenio urbanístico firmado el miércoles "choca" con el Reglamento de Planeamiento Urbanístico, que recoge en su artículo 37.2 la imposibilidad de delimitar sectores con el exclusivo propósito de ajustarse al límite de una propiedad. Por ello, el grupo parlamentario ha solicitado la comparecencia del presidente y la de la consejera de Economía, Marta Gastón, para que den explicaciones en el Parlamento autonómico.

La portavoz popular criticado que la operación se haya lanzado "a espaldas" de todos los partidos y del propio consejo de administración de Aragón Plataforma Logística (APL). Y aún ha llegado más lejos al indicar que no pueden olvidar que el nombre de la plataforma está "unido, como proyecto de desarrollo de gobiernos socialistas, al mayor caso de corrupción urbanística en Aragón". "Un desfalco que está todavía pendiente porque aún no se ha resuelto ese pacto al que se llegó vía arbitraje", ha señalado en alusión al laudo que debe resolver si Acciona devuelve hasta 93 millones más por sobreprecios y obras no ejecutadas en la urbanización, aparte de los 57,7 ya pactados con la DGA antes del juicio.

Mar Vaquero ha trasladado su preocupación por los términos del convenio para ampliar Plaza cuando hay suelo productivo para atraer empresas en el Polígono Tecnológico de Reciclado (PTR) y en Malpica y se promueve, mediante expropiación, otra plataforma de 150 hectáreas en Zuera. Igualmente, ha lamentado el "agravante" de desconocer el coste para las arcas públicas pese al compromiso de cofinanciar al 50% las infraestructuras eléctrica y viaria de la plataforma.

Las críticas las ha hecho extensivas a toda la izquierda al mostrar su "sorpresa" por el hecho de que permanezca "callada" pese al interés general al que se apela. En este sentido, ha recordado su "beligerancia" cuando el Gobierno del PP planteó una colaboración publico privada para construir el hospital de Alcañiz.

Unos minutos más tarde, tras asistir al acto de relevo en la cúpula de CEOE-Aragón, Javier Lambán ha contestado directamente al líder popular, Jorge Azcón, recriminándole que parezca que se quiera "cargar" Plaza, a la que volvió a referirse como la "joya de la corona" ante el número de empresas interesadas en instalarse. "Vuelvo a oír declaraciones del PP que me parecen absolutamente fuera de lugar, la señora Rudi ya estuvo a punto de cargarse Plaza y da la impresión de que el señor Azcón, siguiendo su estela, también se quiere cargar Plaza", argumentó, lamentando que ahora que hay demanda empresarial salga el PP a "desprestigiar" la plataforma.

Ante la exigencia del alcalde de Zaragoza de disponer de información sobre la ampliación, ha indicado que tampoco tenía conocimiento el otro ayuntamiento implicado, el de La Muela, y se ha limitado a señalar que ambos lo tendrán "a su debido tiempo".

Seguidamente, Vicente Guillén ha comparecido en la sala de prensa de las Cortes para responder al PP, censurando su actitud. "Lamentamos la pataleta de niño pequeño de Azcón y le pedimos que deje de mover el estercolero", ha exigido antes de reclamar que deje trabajar a los que "sí tienen ideas" y buscan "el interés general y el desarrollo empresarial".

El portavoz socialista ha cuestionado igualmente que el PP no solo no apoye la ampliación de Plaza, sino que busque "desprestigiarla" como, a su juicio, hizo la expresidenta Rudi, en alusión a las denuncias de corrupción que ya han permitido recuperar 57,7 millones. "Azcón está en la misma posición de desprestigiar un proyecto de desarrollo empresarial importantísimo para Zaragoza y Aragón porque está en campaña electoral", ha censurado.