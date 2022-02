La DGA deja la ampliación de Plaza en manos privadas a cambio del 20% del suelo urbanizado

El Gobierno de Aragón formalizó este miércoles el acuerdo con la compañía inmobiliaria Wilcox para dejar en sus manos la ampliación de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza). El convenio establece que la empresa urbanizará 217 hectáreas de su propiedad frente al club de golf La Peñaza y le entregará a la DGA el 20% del suelo industrial ya urbanizado, 31,5 de las 157,6 hectáreas que sumarán las parcelas destinadas a la implantación de empresas interesadas en Plaza y a las que no se les ha podido atender por no haber terrenos de más de cinco hectáreas disponibles.

Para hacerlo posible, el Ejecutivo tramitará un Plan de Interés General de Aragón (PIGA) y declarará la operación de interés autonómico, con lo que se recalificarán suelos rústicos en logísticos sin pasar por el trámite municipal, tal y como adelantó HERALDO el pasado lunes. La novedad se limita a la contraprestación pactada finalmente por la empresa y la Administración, así como la concreción de la contribución pública a los costes de la urbanización: cofinanciará al 50% los viarios y la conexión eléctrica y garantiza a la empresa que por ambas infraestructuras limite su aportación a 1 y 1,5 millones, respectivamente. Además, la empresa pública Aragón Plataforma Logística (APL) se reserva una opción de compra de una parcela de 78.000 metros cuadrados.

Todo se recoge en el convenio firmado ayer en Pignatelli por el presidente aragonés, Javier Lambán, y la consejera de Economía, Marta Gastón, con Félix Llorente, administrador único de Cipsa Norte (titular de los suelos) y consejero delegado de Wilcox, sin que ninguno llegara a desvelar la inversión estimada ni el desembolso del erario.

Un coste de unos 40 millones

Como referencia podría servir la reciente ampliación de 33,5 hectáreas de Plaza para facilitar la instalación del gran almacén central de Amazon: la compra de los suelos fue algo superior, 39,4 hectáreas, se pagó mediante una permuta y se valoró en 4,5 millones más IVA, mientras su urbanización se adjudicó por 11,8 millones. Según cálculos del sector, urbanizar las 217 hectáreas podría costar en torno a los 40 millones, aunque dependerá mucho del proyecto, especialmente del alcance de los desmontes, del tamaño de las parcelas y del nivel de los servicios que se ejecuten.

Lambán avanzó que esta no será la única "colaboración público privada" para disponer de suelo logístico en Zaragoza, dado que necesita suelo para atender la demanda de la empresas "muy importantes" que quieren instalarse en Aragón y "específicamente" en Plaza. A diferencia del resto de operaciones logísticas de las dos últimas décadas, la DGA no será la impulsora del desarrollo de las 217 hectáreas de la ya bautizada como Plaza 4.0. Lambán justificó que se ceda a la iniciativa privada la ampliación de "la joya de la corona" de la logística de Aragón en la ausencia de fondos públicos suficuente para acometerla de forma directa, aunque la propia DGA anunció hace menos de un mes el desarrollo de otra plataforma en Zuera de 150 hectáreas con una inversión de 28 millones, sin contar la expropiación . "No disponemos de recursos para grandes obras de urbanización. No tenemos otra opción", señaló.

La consejera de Economía y presidenta de APL explicó que para acelerar al máximo la llegada de empresas se podrá incluir en el PIGA a aquellas que vayan a instalarse en un principio, además de ajustar la reparcelación a sus necesidades. Y Lambán dio por hecho que se podrán compatibilizar las obras de urbanización con las propias de instalación de empresas dentro de un año, justo antes de la campaña electoral.

inmobiliario, Félix Llorente garantizó que este desarrollo será "sostenible" y agradeció a la DGA su respaldo para seguir impulsando Plaza, "referente del sur de Europa y que -aseveró- se mira con envidia desde otras comunidades autónomas". Además, destacó que el sector logístico genera el 6% del PIB de Aragón y que la implantación de operadores tiene un "efecto tractor" de otros sectores de la economía.

Los terrenos

La ampliación de Plaza ocupará todo el frente de la autovía de Madrid comprendido entre el enlace de Zaragoza Ciudad Golf y la estación de servicio El Cisne, algo más de tres kilómetros lineales frente a Enagás, el club de golf La Peñaza y los centros logísticos de Amazon y Decathlon.

Los accesos están garantizados en ambos extremos: al oeste, por el citado enlace de Ciudad Golf y por el este, por el de la Base aérea.