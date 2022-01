El campo está en la calle

Comenzaron sus movilizaciones a finales del año 2019 y aunque con la declaración de la pandemia y los momentos más duros del confinamiento decidieron bajarse de sus tractores para emplearse a fondo en el abastecimiento de alimentos y la desinfección de sus municipios, la flexibilización de las restricciones sanitarias les llevó de nuevo al asfalto.

A lo largo de 2021, el sector primario no ha dejado de exigir en las calles soluciones a sus maltrechas economías, al futuro incierto que llega con la nueva PAC, a las desigualdades de rentabilidad en las distintos eslabones de la de la cadena alimentaria y, más recientemente, al disparado coste de unas materias primas que sitúan al borde del abismo a numerosas explotaciones.

Lo han reivindicado en todo un rosario de protestas que han recorrido de norte a sur el territorio español, en las que los agricultores y ganaderos aragoneses han tenido un activo papel protagonizando sonoras y multitudinarias tractoradas con las que mostrado su hartazgo en las tres provincias de la Comunidad.

Ahora el sector primario vuelve a alzar la voz en el recién estrenado 2022. Lo hizo el pasado 23 de enero en las calles de Madrid en una manifestación -marcada por el impacto de la imparable ola de contagios que está provocando la variante ómicron- organizada por la asociación Alma Rural, que reúne a las más diversas organizaciones del medio rural, con el objetivo de "concienciar a la sociedad sobre la crisis y los ataques desde distintos frentes que vienen soportando el campo y sus gentes".

Allí estuvo representado el sector aragonés, con la participación de miembros de las organizaciones agrarias Araga, Asaja y UPA Aragón -no fue apoyada por la organización agraria UAGA- que reconocen que la movilización por las calles madrileñas ha servido para calentar motores. Porque no será la última. Encabezada, esta vez sí, por las tres organizaciones agrarias con representación nacional -Asaja, COAG, en la que se integra la aragonesa UAGA, y UPA- y en colaboración con la Real Federación Española de Caza (RFEC) y Alianza Rural, el campo español está llamado de nuevo a protagonizar una gran manifestación que ya está fechada en el mismo lugar para el 20 de marzo.

Imagen con la que el movimiento social 20M convoca la movilización del sector agrario y el medio rural el próximo 20 de marzo en Madrid. 20M

‘Juntos por el campo’ es el lema de esta protesta que se espera sea "multitudinaria y potente", con la que el mundo rural, en general, y el sector primario, en particular, quiere llenar las calles de la capital española "para que toda la sociedad escuche sus necesidades y le muestre su apoyo y el Gobierno preste la atención y el cuidado necesario a quienes ocupan el 84% del territorio", señalan sus organizadores, que se presentan bajo el nombre de ‘20M Rural’.

Aseguran los representantes agrarios que sobran los motivos para volver a pisar, en unidad de acción, el asfalto. "Nos amenaza la despoblación, nos ahoga los costes de producción, nos condenan con la ley de protección y derechos de los animales, nos hacen responsables del cambio climático, la protección del lobo nos obliga a abandonar nuestras explotaciones, la caza está en el punto de mira, censuran nuestra cultura y tradiciones", denuncian, al tiempo que animan a unirse a la protesta a todos aquellos que quieran un "medio rural vivo".

Las organizaciones agrarias aragonesas están "volcadas" en el éxito del 20M

Y para que la voz del sector aragonés también suene fuerte en Madrid el próximo día 20 ya se han puesto a trabajar las organizaciones agrarias de la Comunidad aragonesa que han tendido además su mano a cooperativas y regantes.

Todavía se escuchan los ecos de la movilización en defensa del medio rural que el pasado domingo reunió a miles de manifestantes en las calles de Madrid y las organizaciones agrarias aragonesas ya se han puesto manos a la obra para organizar "una potente" protesta que volverá al centro de la capital española en primavera.

Porque será entonces, el 20 de marzo, cuando sean los representantes de las organizaciones profesionales agrarias -acompañados por la federación de caza- los que encabecen una protesta en la que se enarbolará un manifiesto que recoge en 18 puntos las reivindicaciones consensuadas por todo el campo español.

"No se están haciendo verdaderas políticas agrarias, el número de agricultores profesionales es cada vez menor -en Aragón se reduce a un ritmo del 2% anual-, nos enfrentamos a incontables trabas burocráticas, continuamos siendo el eslabón débil de la cadena alimentaria y no hay soluciones para hacer frente a los graves daños que desde hace años provoca la fauna silvestre", relata el secretario general de UAGA, José María Alcubierre, para justificar las razones por las que esta organización tendrá presencia activa en la movilización, a la que acude con "cuatro reivindicaciones esenciales": seguros, ley de la cadena, ayudas fiscales y protección de la agricultura familiar. Similares reivindicaciones, con algunos matices, introduce José Manuel Roche, secretario general de UPA Aragón al argumentario con el que esta organización participará en una movilización que confía que sea "potente". Roche destaca que es el momento de mostrar la preocupación del sector por los elevados costes de producción, de exigir una ley de la cadena que garantice rentabilidad desde su primer eslabón, de insistir en la necesidad de que "de verdad" el sector sea tratado por el carácter estratégico que tiene y que el modelo familiar se convierta en la primera y mayor ocupación de las políticas agrarias. "Vamos a darlo todo para que la voz del sector en Aragón se escuche fuerte en la manifestación del 20 marzo", asegura el líder de UPA en la Comunidad, que deja bien claro que los agricultores y ganaderos no salen a la calle para protestar contra el PSOE y Podemos. "Salimos para insistir en unas reivindicaciones que llevamos exigiendo casi 40 años y que ya estamos cansados de poner encima de la mesa", añade Roche, que asegura, con cierta ironía, no entender por qué no se solucionan los problemas del sector "cuando en las reuniones que mantienen con los representantes agrarios todos los partidos políticos llegan a las mismas conclusiones y están de acuerdo en las líneas esenciales".

Como su organización nacional, Asaja Aragón también viajará hasta la capital española, como lo hizo el pasado 23 de enero para unirse a la convocatoria realizada por Alma Rural. "Ahora vamos a poner músculo en el 20M", explica Ángel Samper, secretario general en la Comunidad, que aunque reconoce que existe cierto cansancio entre los agricultores y ganaderos que llevan ya muchas movilizaciones a sus espaldas, insiste en que "son muchos y muy importantes los motivos para volver a las calles". Por eso Samper está confiado en la participación en la protesta será "multitudinaria".

Araga no tiene representación nacional y por eso no figura entre los convocantes, pero también estará en la calle. Lo hizo el pasado 23 de enero y volverá a hacerlo el 20 de marzo. Su presidente, Jorge Valero, insiste en sobran las razones para la protesta. "Cada una de ellos casi merecería una movilización, pero la principal reivindicación es que ya es hora de que dejen de atacarnos", matiza.

Reconocen que hay cierto cansancio en el sector pero sobrados motivos para la protesta

Una logística "conjunta"

Las organizaciones agrarias se manifestarán en unidad de acción. Y con esa misma unidad de acción quieren abordar la logística necesaria para ofrecer medios de transporte con los que facilitar el desplazamiento a los participantes aragoneses.

Todavía no se ha abordado el cómo y el dónde, pero los representantes del sector en la Comunidad coinciden en su disposición para trabajar en una "logística conjunta", porque "siempre es más sencillo partir de un punto concreto y todos a la vez que cada uno por su lado".

Para ello han tendido la mano también a los regantes y a las cooperativas aragonesas, "porque la defensa del medio rural no se entiende sin estos actores", responden casi con las mismas palabras los responsables de UAGA, Asaja, UPA y Araga. Y aunque esta última organización reconoce que no suele fletar autobuses para acudir a las movilizaciones, asegura que colaborará en la organización de los desplazamientos si así se acuerda entre todos los representantes.

"Volcados" en el 20M

Es cierto que hasta el 20 de marzo quedan casi dos meses por delante, en los que hay programadas y en realización distintas movilizaciones en diferentes comunidades autónomas, centradas esencialmente en el rechazo a la nueva política comunitaria.

No sucede lo mismo en Aragón, donde el calendario de protestas territoriales no tiene ninguna fecha señalada. "No tenemos prevista ninguna convocatoria porque los agricultores y ganaderos aragoneses ya estuvimos en la calle peleando por la PAC cuando era el momento para conseguir cambios", recuerda Alcubierre.

Una de las tractoradas protagonizadas por el sector agrario aragonés durante el pasado año en la capital aragonesa. Heraldo

De hecho el sector aragonés ha sido uno de los más activos en las calles. Fue el que inicio las protestas por el desplome de los preciso (especialmente en la fruta) en octubre de 2019. Protagonizó una histórica tractorada en marzo de 2020 para denunciar "la desesperación del sector". Tras los momentos más duros de la pandemia, retomó las protestas convocando movilizaciones entre abril y mayo en las tres provincias aragonesas para exigir "una PAC con futuro" y el pasado octubre volvió a clamar en el centro de Zaragoza por los bajos precios y en contra del Plan Estratégico Nacional de la PAC.

Piden respeto para el medio rural porque se sienten continuamente atacados

Por eso, los representantes agrarios, consideran que no es oportuno ahora lanzar nuevos llamamientos. Aunque estuvo sobre la mesa, las organizaciones agrarias decidieron conjuntamente que no es momento de "quemar cartuchos" sino de volcarse en el "éxito" de la manifestación de Madrid.

Las reivindicaciones