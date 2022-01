Aragón reivindica el medio rural como sector estratégico en la protesta de Madrid

Salvar la economía de los pueblos y su forma de vida. Es la reivindicación que reunió este domingo en Madrid a unos 6.000 manifestantes, según cifras oficiales, convocados por Alma Rural, entre los que hubo representación aragonesa. "Ha venido gente de toda España hasta de las islas y Aragón tenía que estar en apoyo al medio rural", aseguró Jorge Valero, presidente de Araga. "Nos sentimos atacados a todos los niveles. Por eso, estamos aquí", aseveró, "A esta manifestación ha venido cada uno por su cuenta, pero la que reunirá a todo el sector agrícola y ganadero será la del 20 de marzo", recordó.

"Es difícil movilizar a la gente por el tema covid. Muchos se esperan a la gran manifestación de marzo", reconoció por su parte Enrique Arceiz, secretario general de UPA Aragón. "Somos la única organización agraria a nivel nacional que ha participado para reivindicar más servicios en los pueblos".

A una manifestación muy variopinta en la que hubo tractores, caballos, bueyes y hasta águilas con el lema ‘Por un medio rural vivo. En defensa de la agricultura y ganadería familiar’ acudió también José Fernando Luna, presidente de Asaja Huesca, que insistió en trasladar que su presencia era a título individual. "Asisto como persona, ya que como organización la participación será en la manifestación del 20 de marzo. Defendemos la unidad de acción", dijo. No obstante, "hay que apoyar todo movimiento que haya en favor del mundo rural, un sector estratégico que se debería apoyar con inversiones", reclamó. "Estamos cansados de precios injustos, bajos rendimientos y ser denostados por distintos sectores de la sociedad: un ministro no puede decir que hacemos las cosas mal cuando cumplimos toda la normativa. Solo con los huertos en los áticos, España no puede comer", avisó.

"¿Cómo vamos a maltratar a los animales y la naturaleza si vivimos de ella y con ella?", se preguntó Luna. Mientras que Valero pidió poner coto a las importaciones de terceros países que producen a unos costes mucho más bajos al no cumplir ni con los derechos laborales ni sociales.

"Ha pasado más de un mes desde las inundaciones y aún no tenemos ni las motas arregladas, ni sabemos cuando nos van a indemnizar. Por eso protestamos, para que nos escuchen", dijo por su parte Alfonso Barreras, de la Asociación de afectados por las riadas del Ebro (Asafre), que acudió a Madrid a una manifestación en la que se vio a algún político aragonés como el diputado de Ciudadanos Ramiro Domínguez.