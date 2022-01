La DGA aprueba las ayudas por las riadas con una cuantía "aún por concretar"

El Consejo de Gobierno de Aragón aprobó este miércoles un decreto ley por el que se establecen medidas urgentes para reparar los daños causados y las pérdidas producidas por las riadas del Ebro, tanto los provocados por la avenida extraodinaria del pasado mes de diciembre como los que ha provocado la crecida del río en este mes de enero. Un decreto que, como detalló el consejero de Agricultura, Joaquín Olona, habilita "las herramientas jurídicas para poder actuar con celeridad y seguridad jurídica".

No pudo, sin embargo, el consejero detallar cuál sera la partida destinada a estas ayudas -complementarias a las que habilite para el mismo fin el Gobierno central- porque, según explicó, todavía no se ha cuantificado ya que la Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental (Sarga) y Agroseguro aún están evaluando los daños, una peritación que "que se está retrasando mucho por las condiciones que ha habido", añadió.

En cualquier caso, Olona aseguró que esta línea de ayudas contará con la partida "necesaria", que se irá concretando en las sucesivas convocatorias de subvenciones que está previsto que comiencen a publicarse en las próximas semanas.

"Todas estas medidas se han articulado con la filosofía de reforzar el seguro agrario, por lo que el mensaje claro y determinante es que lo que hay que hacer es asegurar las producciones, porque estas acciones se toman no para para desincentivar el seguro sino todo lo contrario, para fortalecerlo", insistió el consejero, que detalló que este decreto-ley incluye varias novedades. Entre ellas destaca la posibilidad de realizar plantaciones de choperas o de otras especies forestales para la producción de madera.

Joaquín Olona quiso matizar esta propuesta que ha despertado cierta incertidumbre, dudas e incluso malententidos entre los productores agrícolas afectados. El consejero aclaró que su propuesta no tiene ni mucho menos el objetivo de convertir la ribera del Ebro en una plantación de chopos. "Nadie ha planteado esto ni es nuestro propósito", insistió, para dejar claro que la posibilidad es una puerta abierta y voluntaria para facilitar que "aquellos agricultores de las zonas que se inundan reiteradamente y sufren daños importantes puedan, si quieren, sustituir los cultivos por esta finalidad también productiva". Precisó además que esta opción se podrá aplicar en las zonas donde la Administración considere que es una "buena práctica", pero volvió a insistir que "nadie está planteando convertir la ribera agrícola en una ribera forestal".

Entre las nuevas medidas, el decreto-ley aprobado este miércoles incluye además la posibilidad de recibir ayudas para hacer frente a los costes financieros que supongan los préstamos que tengan que suscribir aquellos afectados con problemas de liquidez. Y habrá ayudas también para compensar los gastos ganaderos que supuso el traslado de los animales de aquellas explotaciones con riesgo de inundación. De hecho, Olona recordó que fue preciso mover a más de 30.000 cabezas, lo que, además, "generó unos gastos de manutención de los animales que también vamos a incluir en las ayudas".

Excepciones

Según explicó el Ejecutivo, para recibir las subvenciones será necesario que se haya suscrito póliza de seguro agrario en producciones, aunque se consideran diversas excepciones. Así, serán objeto de ayuda los daños registrados en las explotaciones agrícolas y ganaderas para las que, en las fechas del siniestro, no hubiera iniciado el periodo de suscripción del correspondiente seguro o este no hubiera finalizado y que no hubieran formalizado aún la póliza para esta campaña, siempre y cuando se hubiese contratado la cobertura para dichas producciones en la campaña anterior.

También se financiarán los daños en aquellas producciones agrícolas y ganaderas que, teniendo póliza en vigor por el sistema de seguros agrarios combinados, no estuvieran garantizados por dicho sistema. Y también habrá apoyo para los daños originados en las cultivos o explotaciones ganaderas no incluidos en el vigente plan de seguros agrarios combinados.

Además, el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente aragonés ejecutará las obras precisas para reparar los daños causados en las redes principales de las infraestructuras públicas de riego, incluidas las de las comunidades de regantes. Y concederá subvenciones de concesión directa a los ayuntamientos que hayan realizado y financiado actuaciones de refuerzo de diques y motas de protección entre los días 12 y 16 de diciembre de 2021.