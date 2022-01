El Valle de Arán se desmarca de la Generalitat y defiende una candidatura "en igualdad" con Aragón

1

"No es necesaria una consulta"

La síndica del Valle de Arán fue clara ayer al hablar de la consulta ciudadana que ha anunciado la Generalitat que hará para conocer la opinión de los vecinos de la zona sobre optar a unos juegos olímpicos de invierno en 2030. "Creo que no es necesaria una consulta", dijo. La dirigente aranesa fue consciente de que con esta afirmación le podían "llover las críticas" por parecer "poco democrática", pero sostuvo que "gobernar implica tomar decisiones y asumir responsabilidades". Además, añadió que "la democracia se ejerce cada cuatro años". Mostró su recelo ante una consulta de la que todavía no saben qué se preguntaría a los ciudadanos. En este sentido, apeló a la autonomía del valle para pedir a la Generalitat que si se ha de preguntar sea el gobierno del valle el que lo haga. "Nosotros no planteamos una consulta, ‘juegos sí o juegos no’, queremos plantear que el valle de Arán iniciará un proceso de participación ciudadana en el que se pueda definir qué modelo de territorio queremos" y "qué papel pueden jugar unos juegos olímpicos". Si no se quiere optar por ellos, vio necesario conocer "qué apuesta hay para el Pirineo".