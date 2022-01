Ómicron desdibuja el efecto del pasaporte covid en Aragón

El efecto del pasaporte covid, que seguirá exigiéndose en Aragón al menos hasta el próximo 8 de febrero, parece haberse desdibujado tras la buena acogida inicial. Su implantación impulsó las primeras dosis, pero el transcurso de las semanas y los continuos varapalos judiciales –que han impedido ampliarlo a gimnasios, cines y establecimientos de hostelería con aforo para más de 50 personas– lo han reducido prácticamente a una anécdota.

La prueba es que el número de personas que ha decidido vacunarse ha ido a menos semana tras semana. A principios de diciembre se registraban más de 3.200 primeras dosis semanales, una cifra que tocó suelo a principios de este 2022 con apenas 1.600. En los últimos siete días han sido 2.365, pero los expertos advierten de que la mayoría corresponden a niños de 5 a 11 años.

El Departamento de Sanidad asume que las cifras van a llegar a un tope, y considera que el pasaporte ha cumplido su función, que no era otra que animar a la vacunación. No aclara, sin embargo, si prorrogará la medida más allá del 8 de febrero o si hará como Cantabria y dejará de ser necesaria para entrar a discotecas y visitar a terceras personas en residencias y hospitales.

"No ha servido de mucho"

El problema, a juicio del epidemiólogo veterinario Nacho de Blas, es que los vacunados "también transmiten el virus", circunstancia que ha empeorado con la variante ómicron, mucho más contagiosa. "No ha servido de mucho. Las comunidades que lo han implantado no han tenido una incidencia menor a las que no lo han hecho", razonó. Cree, no obstante, que aunque decaiga en Aragón y en otros puntos de España seguirá siendo necesario para viajar a otros países.

Por su parte, Jesús Gómez Gardeñes, profesor titular del Departamento de Física de la Universidad de Zaragoza, considera que la nueva variante ha reducido sensiblemente su efectividad. "Con las anteriores, las dos dosis protegían bastante del contagio, pero con esta no es así. El pasaporte covid es una capa de protección más, pero si se mantuviese tendrían que exigirse las tres dosis", indicó.