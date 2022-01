Aragón registra 198 fallecidos este mes y hay 179 brotes en las residencias

Aunque bajan los contagios y se contiene la presión hospitalaria, los fallecidos por la covid no paran de aumentar. En lo que va de mes han muerto 198 personas en Aragón, más que en el mismo periodo de 2021 (153). La incidencia ha caído un 17% en la última semana, y los casos siguen descendiendo desde el pico que se alcanzó el 10 de enero, con 9.100 en un día. Este jueves fueron 5.115. En los hospitales, que llegaron a rozar los 900 ingresados a inicios de esta semana, permanecen ingresados 794, 68 de ellos en la uci.

La peligrosidad de la variante ómicron, que ya está detrás del 84% de los contagios en Aragón, queda patente en la cifra de fallecidos. Solo en la última semana, han sido 104, y diez de ellos tenían menos de 60 años. La séptima ola ha disparado hasta los 325.980 los casos confirmados, 33.107 en la última semana, y la cifra total de víctimas de la pandemia se eleva a 4.162. El índice de reproducción básico, que se sitúa por debajo del 0,85, fija una tendencia decreciente en la cifra de contagios.

En lo que a la ocupación hospitalaria se refiere, el director general de Asistencia Sanitaria, José María Abad, reconoció este jueves que aunque las previsiones apuntaban a que se podría llegar a niveles de ocupación similares a noviembre de 2020, cuando se superó el millar de hospitalizados por covid, "afortunadamente parece que no se van a cumplir". "Esperemos -añadió- que para febrero los niveles de ocupación de uci vayan descendiendo". A partir de entonces, dijo, aunque no se llegue a la normalidad sí se espera una "situación que no ponga tan al límite la capacidad" del sistema hospitalario. Las unidades de cuidados intensivos tardarán más en apreciar el descenso de la presión que las camas de planta: "Hay una semana de decalaje entre el descenso de casos y el de hospitalización y otra más en las ucis. Lo venimos observando en todas las olas".

Aragón acumula tres días consecutivos de descenso de la hospitalización por covid, una tendencia que se aprecia también, analizando los datos diarios, "en la frecuentación de Urgencias, de Primaria e ingresos diarios". "Eso supone -indicó- que se van desalojando camas de las áreas covid" y se recupera su uso por otras especialidades.

Es lo que ha ocurrido ya en el Miguel Servet, el hospital más grande de Aragón, que atiende en estos momentos a 214 enfermos con coronavirus, de los que 20 están en cuidados intensivos. Aunque apelando a la prudencia ante la evolución de la séptima ola de la pandemia, fuentes hospitalarias reconocieron que se ha hecho un cambio organizativo. La planta 8 del Edificio General, que acoge el servicio de Digestivo, en esta onda epidémica se reconvirtió en área covid, derivando a sus pacientes al Edificio Quirúrgico. Ahora, lo que se ha hecho es recuperar media planta para ingresar pacientes de su servicio, Digestivo, y que deje de ser área destinada a coronavirus y así se recuperan camas de Trauma (planta de Cirugía General) para seguir atendiendo la demanda quirúrgica. Pero esto es un inicio muy prudente. Se mantiene una total flexibilidad para hacer los cambios, escalar o desescalar, según las necesidades asistenciales, resumieron.

Desde la Consejería de Sanidad subrayaron que la hospitalización global ha iniciado una tendencia descendente, tanto en hospitalización convencional como en uci. Actualmente se registran 794 pacientes covid ingresados en los centros aragoneses (838 la pasada semana). Son 38 ingresos menos en solo 24 horas. Del total, 68 se encuentran en las unidades de cuidados intensivos (74 la semana anterior), lo que supone el 32% de las camas de intensivos disponibles, y 726 en hospitalización convencional.

Más brotes en las residencias

Los centros de mayores registran, en estos momentos, 179 brotes, que afectan a 2.540 personas, de los que 1.888 son residentes y 652, trabajadores. La cifra de contagios se ha disparado y se ha multiplicado por cinco en apenas dos semanas. Cuarenta de ellos están hospitalizados, y son ya 29 los fallecidos en esta séptima ola.

A pesar de ello, la consejera de Ciudadanía y Servicios Sociales, María Victoria Broto, volvió a descartar este jueves aplicar nuevas restricciones. Aunque reconoció que es una situación "preocupante", insistió en que la administración de la tercera dosis ha evitado los efectos más graves.

En su opinión, las actuales medidas, como la presentación del pasaporte covid para acceder a las instalaciones y la prohibición de que los familiares entren en las habitaciones de los usuarios, son "suficientes" porque la "gravedad" está muy lejos de la vivida en otros momentos. "No podemos confinar a todos los residentes en sus habitaciones, buscamos el bienestar desde el punto de vista de la salud, pero también emocional", dijo. A las bolsas de empleo para cubrir las bajas en las plantillas se han inscrito más de 400 personas con titulación y otras 971 sin ella pero con experiencia. Hasta 15 residencias han pedido estas listas para echar mano de ellas en sus contrataciones.

En cuanto a la campaña de vacunación, 1.071.026 aragoneses cuentan ya con la pauta completa, el 80,5% de la población total. En mayores de 12 años, esta cobertura supone un 90%. Respecto a la pediátrica, hasta el 18 de enero han recibido la primera dosis de Pfizer 45.077 niños, el 50,3% de la población diana (5 a 11 años).