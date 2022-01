Los colegios avisarán de los casos covid y los niños de clases cerradas se aislarán en casa

El protocolo que recoge cómo actuar en contagios por covid en los centros educativos llegó a los colegios este lunes por la tarde, el mismo día en el que los alumnos, en plena ola pandémica, regresaban a las aulas. Dicta la instrucción de la consejería de Educación que el responsable covid del centro o el tutor comunicará a los padres los positivos detectados en las aulas, que era una de las principales dudas de las familias, en una vuelta a clase que el director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, cree que será «muy complicada».

«El aula acabará reflejando la incidencia en la sociedad y, como es muy alta la transmisión y los casos asintomáticos, hemos ido adecuando los protocolos», advirtió. La decisión de España de considerar al ámbito educativo como «esencial» hace necesario garantizar la presencialidad. Y por ese motivo solo se cerrarán aquellas aulas que superen los cinco contagios o si el 20% de los alumnos están infectados. Aunque el 42,5% de los escolares de 5 a 11 años han recibido ya la primera dosis de la vacuna, hay capacidad para avanzar a un ritmo mayor.

Desde Educación se recuerda que, en las cuarentenas, todos los alumnos, estén infectados o no, deberán permanecer en el domicilio. «A las familias les debe quedar claro que el aislamiento no es del centro, sino del menor», se advierte. El confinamiento de la clase se mantendrá durante siete días desde que muestre síntomas el quinto infectado, siempre y cuando no se desarrollen síntomas en ese periodo. No tienen claro los directores de los institutos si en ESO, Bachillerato y FP se cerrarán aulas si hay cinco contagios, según indicó Eva Bajén, presidenta de la Asociación de Directores y Directoras de Institutos de Educación Secundaria de Aragón (Adiaragón).

Educación insiste en que es fundamental que «no acudan al centro educativo» los profesores y los alumnos que presenten cualquier síntoma de covid, estén diagnosticados o deban someterse a cuarentena. Los colegios tendrán información de los casos positivos confirmados de los estudiantes y del personal a través de la aplicación Educovid. Las familias que confirmen un contagio por un test de antígenos deberán comunicarlo, además de al colegio, al sistema sanitario.

Si se presentan síntomas de covid no se deberá acudir al colegio hasta que una prueba diagnóstica permita descartarlo. Se aceptarán como válidos los autotest (nasales, nasofaríngeos o de saliva). Cuando se confirme un positivo, deberá permanecer aislado hasta transcurridos tres días desde el fin del cuadro clínico y un mínimo de siete días, que es el periodo de cuarentena que se aplica a la población en general. Tras ser aislados y hasta diez días después de tener síntomas, los infectados deberán extremar las precauciones y reducir todo lo posible las interacciones sociales y usar de forma constante mascarillas. No será necesario aportar una prueba diagnóstica de infección negativa para volver a incorporarse al centro.

Cuarentenas de 21 días

Educación refuerza la protección de los alumnos y el personal afectados por inmunosupresión, para los que fija cuarentenas de 21 días. Considera, además, los centros de Educación Especial como «entornos vulnerables» y para los contactos estrechos sin la pauta de vacunación completa se impone una cuarentena de siete días. Se priorizará, además, que se sometan a pruebas diagnósticas.

En el caso de que se detecten positivos en el profesorado o personal del centro, se seguirán las instrucciones de cuarentena de la población general. Para los usuarios de comedor, ante la confirmación de un caso se identificará a los contactos estrechos, se registrará en Educovid y se les avisa para que hagan cuarentena.