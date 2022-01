Arrancan las semanas escolares de esquí en el Pirineo con cancelaciones "mínimas"

Los escolares regresaron este lunes a las aulas tras las vacaciones de Navidad y algunos lo hicieron para calzarse directamente los esquís porque ha arrancado ya la temporada de semanas blancas. Y lo ha hecho de momento sin apenas cancelaciones pese a que la incidencia continúe disparadas.

Así lo aseguraron desde todas las estaciones de esquí del Pirineo. En el caso del grupo Aramón, indicaron que están manteniendo por ahora prácticamente las mismas reservas de grupos ya que el número de anulaciones recibidas han sido "mínimas".

También en la estación de Astún son optimistas, según Andrés Pita, subdirector general, ya que las previsiones apuntan a que se igualarán prácticamente las cifras de escolares de la temporada 2019/2020 a la espera, eso sí, de cómo evolucione la pandemia. "De momento, pinta bien", afirmó. En su caso, la mayoría de grupos proceden de Madrid, Aragón, Navarra, País Vasco y Levante y el grueso lo reciben entre mediados de enero y mediados de marzo con febrero como el 'mes estrella'.

Mientras, en Candanchú reconocen que el volumen de reservas de esta temporada estará por debajo de la 19/20 "porque hay muchos centros que están siendo muy prudentes y no se atreven a asumir la responsabilidad, por lo que han decidido no salir este año", manifestó el director, Álvaro Luna. Destacó, no obstante, que aunque en estas últimas semanas han tenido algunas cancelaciones, se han ido compensando con nuevas reservas. Sus clientes también llegan mayoritariamente de regiones vecinas de País Vasco y Navarra, además de Aragón o Madrid.

Víctor López, presidente de la patronal aragonesa de empresas de ocio educativo y animación sociocultural, admitió que el número global de reservas ha bajado respecto a otros años y que existe "incertidumbre" y un continuo "baile" de cancelaciones y confirmaciones. "Impacto va a haber seguro, sobre todo este mes de enero, pero confiamos que en febrero, que es el mes más fuerte, baje la incidencia y haya más tranquilidad", señaló, además de insistir en que las instalaciones cumplen los protocolos a rajatabla.

Una de estas empresas es el grupo Velarta, con albergue en Villanova, que este lunes recibió al colegio Santa Ana de Huesca. No pudieron esquiar ya que Cerler estuvo cerrada por viento así que programaron un paseo por la naturaleza. Tienen reservas todas las semanas hasta el 1 de abril y por ahora no se les ha caído ninguna, aseguró Javier Moscoso. Para dar más seguridad y evitar contagios, exigen a todos los niños y niñas sin la doble pauta de vacunación un test de antígenos o PCR de 48 horas antes con certificado negativo de personal acreditado. En caso de tener las dos dosis, es suficiente presentar el pasaporte covid.

Confía en que se "relaje" la situación "porque los chavales tienen una ilusión tremenda y los centros educativos están haciendo un gran esfuerzo para retomar el deporte al aire libre, y por el bien de todas las empresas que están ligadas a estas actividades, desde las estaciones a los autobuses, las escuelas de esquí, los monitores de tiempo libre o los supermercados", resaltó Moscoso.