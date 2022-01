Vuelta al cole tras la Navidad: "Estamos preocupados, pero hay que confiar en que los centros lo sigan haciendo bien"

Entre la incertidumbre por una vuelta a las aulas en medio de una séptima ola marcada por la explosión de contagios por la variante ómicron, el estreno de un nuevo protocolo de cuarentenas que suscita algunas dudas, la falta de maestros y la confianza en que los centros educativos aplicarán las medidas a rajatabla y se minimizarán los riesgos. Con este abanico de sensaciones y opiniones para todos los gustos, han vuelto este lunes a las aulas los escolares aragoneses. "Estamos preocupados, por supuesto, pero hay que confiar en que el colegio lo siga haciendo bien como hasta ahora porque han llevado el protocolo a rajatabla", comentaba Lucía Guinda cerca ya de la puerta del colegio zaragozano de Parque Venecia junto a sus hijos de 1º y 3º de infantil. "La niña de 5 años lleva mascarilla en clase, aunque no es obligatorio", señalaba. "A veces hasta me olvido que la tengo y me doy cuenta cuando salgo al patio porque tengo menos frío en la cara", añadía resuelta su hija.

En la misma acera, unos 400 metros más abajo, diez minutos antes de las 9.00 ya estaban haciendo fila los padres y alumnos del primer turno del colegio María Zambrano que tienen la hora fijada para acceder a las 8.55. En esta escuela, a la que asisten cerca de 270 niños de infantil y que sigue funcionando en 13 barracones, las entradas son escalonadas y también las hay a las 9.00 y 9.05 para evitar las aglomeraciones.

"Hasta ahora los colegios han sido bastante seguros, pero la rapidez con la que se transmite la ómicron provoca incertidumbre. A ver cómo se desarrolla todo", aseguraban Luis Ángel y Rebeca Cepero que iban a dejar a su hija de 4 años. Él expresaba sus temores por el nuevo protocolo que establece que los grupos se confinarán solo cuando tengan cinco positivos en una semana o el 20% de los alumnos estén contagiados. "No me parece bien este cambio de criterio, que lo que hace tres semanas valía. Hace tres semanas con un positivo se mandaba a casa a una clase y ahora no", criticaba.

La misma opinión expresaba Andrea Sancho en su doble papel de madre y profesora, aunque también reconocía a la vez que van a tener que hacer "menos malabarismos" para conciliar la vida familiar y profesional. "Como docente la tensión tan famosa nos la han dejado a nosotros en el aula. Si en una clase de infantil, en la que no llevan mascarilla y no están vacunados, hay dos o tres positivos te quedas con miedo de si el resto están afectados. Muchos niños son asintomáticos, pero todos convivimos o tenemos a nuestro alrededor personas mayores o vulnerables y hay un riesgo", señalaba.

Para la presidenta de la Ampa de la ampa Claros del Bosque, Noemi Corbatón, a las familias "se las está cargando con mucha responsabilidad". En el caso del María Zambrano, comentaba, la separación de los alumnos de infantil y primaria en el comedor, tal y como ha recomendado Educación, va a resultar "imposible". Los 180 pequeños de 3 a 5 años que hacen uso de él, y tienen jornada continua, acuden a las 14.00 a las instalaciones del cercano Parque Venecia, donde coinciden con algunos cursos de primaria ya que en este centro no está implantada la continua. En estos casos, Educación se ha comprometido a reforzar los monitores de comedor.