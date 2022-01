Extraescolares en Aragón: "Hasta un 30% de las empresas van a desaparecer"

"El futuro no se ve negro, pero sí gris". Es la valoración que hace Óscar Gallego, presidente de la Asociación de Empresas de Extraescolares de Aragón, de un sector muy tocado a raíz de la pandemia tras un curso escolar 2020-2021 en el que su actividad bajó considerablemente por las restricciones. "Estamos yendo casi mes a mes. Es imposible hacer una proyección a largo plazo; no sabemos cómo va a evolucionar la covid", explica.

Gallego comenta que este lunes han vivido la vuelta al cole con incertidumbre a pesar de que pueden desarrollar sus programas dentro de los colegios con 'normalidad' (y con todas las precauciones sanitarias y de seguridad ante la nueva variante ómicron). "Estamos recibiendo bajas por precaución de familias hasta que pase esta ola; no son muchas pero se nota. Y también está la incertidumbre de qué pasará con nuestros trabajadores (ante la posibilidad de contagios), estamos convencidos de que tendremos bastantes bajas laborales. Vamos a tener una reunión cuando pasen estos primeros días de colegio", apunta.

Según datos previos al coronavirus, el sector contaba con 70 compañías en toda la Comunidad, tenía alrededor de 5.000 trabajadores y daba servicio a 50.000 familias. Unas cifras alejadas de la realidad tras la caída de la demanda. "Nos va a costar tres o cuatro años volver a como estábamos. El curso pasado al no poder hacer actividades deportivas los niños se fueron a clubes; tenemos que volver a empezar de cero con escolares de Infantil para ir formando grupos de fútbol, atletismo, baloncesto... En cuanto a las actividades culturales, la gente no ha respondido mucho porque prefiere que sus hijos estén al aire libre en vez de en interiores. En verano es cierto que tuvimos un repunte muy alto en campamentos y colonias, pero estas Navidades hemos estado parados. A ver si pasa esta ola pronto y vuelve todo a su cauce normal", detalla.

Por su parte, Rubén Gil, presidente de la Asociación de Empresas de Servicios Extraescolares en Centros Educativos de Aragón (Aesecear), señala que están trabajando este curso escolar un 60% con respecto a números prepandemia debido a un descenso "muy importante" de niños apuntados. "Hay familias que han probado otras formas -como academias o clubes deportivos- y otras que han decidido no llevarlos por precaución (sanitaria). Esa bajada del 40% es muy grande; todas las empresas tienen unas estructuras fijas adaptadas a esos volúmenes", afirma.

Ante esta situación laboral, Gil prevé un cierre importante de compañías del sector. "Entre un 20%-30% van a desaparecer en la región. Algunas ya lo han hecho y otras nos han trasladado que van a acabar el curso como puedan, pero han decidido no continuar el que viene. El pasado la actividad fue del 10%, eso para nosotros fue prácticamente como no trabajar. Muchas no han podido aguantar el tirón de año y medio sin ingresos; más teniendo en cuenta que este curso escolar ha sido una vuelta entre comillas normal, pero en cuanto a números estamos hablando de un 60% de actividad. El sector está muy tocado", añade.

Más información Las empresas de extraescolares pierden el 95% de su actividad respecto al curso pasado

Efecto de la jornada continua

Mientras, Meritxell Laborda, gerente de la compañía Océano Atlántico, recuerda que las jornadas continuas en los colegios "no han favorecido" a consolidar los actividades extraescolares. "Cada uno a nuestro modo hemos tenido que adaptar el proyecto educativo con los centros escolares. Cada cole está reconfigurando su oferta. Tenemos una situación complicada no solo por la pandemia sino por la concepción de lo que es la escuela en la sociedad actual. Es ahí donde está el meollo de la cuestión: qué papel vamos a jugar a partir de ahora en la educación, en los barrios...Tenemos que encontrar un lugar en el que poder tener voz y hablar porque somos parte de la vida educativa", advierte.

"Tenemos una situación complicada no solo por la pandemia sino por la concepción de lo que es la escuela en la sociedad actual"

Asimismo, Laborda afirma que han vuelto tras las Navidades con incertidumbre, pero también con ilusión al permitirse la presencialidad en los colegios y en todas las etapas educativas. "La normalidad entre comillas continúa y estamos esperando a que todo salga bien: que no haya muchos contagios y no se vean afectadas la salud de los niños y las familias y las actividades", concluye.

Apúntate a la newsletter de economía y tendrás cada semana las últimas noticias del sector, claves y recomendaciones de expertos.