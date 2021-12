El repunte de contagios lleva a ayuntamientos y a aragoneses a replantearse la Navidad

La curva de contagios sigue al alza a solo una semana de Navidad, y ya se empieza a notar tanto en las decisiones de los propios ciudadanos -que reducen sus contactos y evitan cenas y comidas en grandes grupos- como en los propios consistorios, que intentan readaptar las actividades navideñas para reducir las posibilidades de contagio. La cabalgata de Reyes de Teruel recorrerá menos calles y discurrirá por vías anchas de lo habitual para evitar las aglomeraciones; mientras que en Huesca se ha reducido su formato y se ha traslado el saludo de sus Majestades a la plaza de toros, con el objetivo de delimitar el número de personas que puedan acudir. En Zaragoza, de momento, no se ha planteado ningún cambio.

Los casi 6.300 contagios registrados solo en la última semana -frente a los 4.000 de las dos anteriores y los 2.500 de finales de noviembre- suponen un "freno" para las reuniones sociales y, especialmente, para la hostelería. Así lo definen los trabajadores del sector en Huesca, que reconocieron que las reservas por Navidad se están enfriando en las últimas jornadas. Por su parte, José María Marteles, presidente de la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza y Provincia, detalló que, aunque en términos generales no se aprecia "una incidencia significativa en la cancelación de reservas", tras el actual repunte de la curva de contagios, han sido las reuniones de grandes grupos, "vinculadas en gran medida a las celebraciones navideñas", las que han registrado más anulaciones.

Se siguen así las recomendaciones dadas por el Ejecutivo autonómico. De hecho, esta misma semana, el presidente Javier Lambán subrayó la "responsabilidad" asumida por la población y agradeció que, de "manera voluntaria", supriman sus celebraciones.

A dos semanas de que tenga lugar la última noche del año, aquellas personas que han dado positivo en covid o que están confinadas por ser contacto estrecho se preguntan si podrán acudir a estas celebraciones y qué ocurrirá en caso de no poder hacerlo. No obstante, el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Salas de Fiesta, Baile y Discotecas de Zaragoza, Alberto Campuzano, incidió en que "no están produciendo cancelaciones".

Dudas por nuevas restricciones

El sector también mira con "incertidumbre" tanto al Gobierno de Aragón como al Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), que en las próximas horas decidirá si da su beneplácito a la ampliación de la exigencia del pasaporte covid a restaurantes, cines, residencias, hospitales y gimnasios, entre otros sectores, o si, por el contrario, deja sin efectos la última orden planteada por Sanidad. Desde la Confederación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Aragón están a la espera de la resolución final y las decisiones que se puedan derivar.

Preocupa que si no se da el visto bueno al pasaporte covid, Sanidad -como ya anunció este jueves- vuelva a la política de limitaciones de aforo y horarios. "Esta indefinición, el no saber qué va a pasar, es la espada de Damocles que tenemos desde el año pasado", lamentaron.

Marteles insistió en que restricciones mayores no serían "ni efectivas, ni fundamentadas, ni proporcionadas en un momento como el actual"; por ello, valoró que, aunque no considera el pasaporte covid una medida efectiva para combatir la propagación del virus, se trata "de un mal menor". Por su parte, Campuzano recordó que en el ocio nocturno sí que se cuenta con el respaldo judicial y, por lo tanto, no se entendería que, si finalmente se optara por reducir aforos y horarios, esto les afectara también. Señaló que el hecho de limitar el acceso si no se cuenta con el certificado de vacunación ha provocado "amenazas y manifestaciones" en algunos establecimientos.