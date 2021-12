El Hospital San Jorge de Huesca se queda sin camas libres en la UCI

La situación del Hospital Universitario San Jorge de Huesca se tensiona cada día más. Después de haber tenido que suspender todas las operaciones no urgentes, ahora se ha quedado sin camas libres en la UCI al haberse llenado las diez plazas que tiene con pacientes covid y no covid. Desde el sindicato médico CESM siguen reivindicando más personal de Enfermería ya que consideran que el refuerzo que se ha realizado de una trabajadora durante 48 horas es "totalmente insuficiente" para la gran carga de trabajo que está soportando la plantilla del servicio, "que ya no pueden más".

La UCI tiene habilitadas actualmente 11 camas. De ellas, cinco están ocupadas con pacientes activos de covid que por tanto precisan aislamiento; otras cuatro con enfermos que ya han negativizado la enfermedad y que por tanto no contagian; y la última, con un paciente de otra patología. Queda una sola cama libre que no se puede ocupar ya que está preparada para estabilizar a pacientes antes de un posible traslado.

Y es que en las últimas semanas, se han desviado a otros hospitales de Zaragoza a cinco pacientes que requerían una cama pero que no podían recibir asistencia en Huesca. Desde el departamento de Sanidad justifican estos traslados por "motivos médicos" pero Manuel Muñoz, médico de Urgencias y delegado del sindicato médico CESM, insiste en atribuirlo a la falta de enfermeras para poder atenderles.

De hecho, Muñoz descarta que se puedan ampliar hoy en día las plazas de la UCI, como ha ocurrido en anterior olas en la zona de acogida de los quirófanos, "porque si no hay personal para cubrir las diez camas que hay ahora, ¿cómo van a abrir más?", se pregunta. Y aunque Sanidad defiende que en este última ola se han contratado para el San Jorge 17 enfermeras y enfermeros y 20 auxiliares -y otras tres enfermeras han pasado de media jornada a completa-, denuncia que "esos refuerzos no compensan todos los contratos covid que se rescindieron en octubre".

La falta de camas en la UCI también ha obligado a retrasar alguna intervención quirúrgica y ahora desde el CESM temen que se limiten aún más las operaciones "porque todas las que requieran un posoperatorio crítico no podrán realizarse". Desde el martes están restringidas únicamente a actividad urgente, oncológica o que no requieran ingreso hospitalario. De momento no se ha dado nunca fecha para los afectados a la espera de ver cómo evoluciona la ocupación del centro.

Por fortuna, la curva de ingresos ha dado un respiro en las dos últimas jornadas pasando de 75 a 68 pacientes. De ellos, 9 están en la UCI (cinco con la enfermedad activa y cuatro con el alta epidemiológica) y otros 59 entre las plantas 4ª y 5ª. No obstante, Muñoz calcula que el "colapso" del San Jorge seguirá hasta después de Navidades teniendo en cuenta las altas incidencias que mantienen Huesca y Jaca y que las consecuencias de ello siempre llegan 10 o 15 días después al hospital.

La sobrecarga de trabajo llevó esta semana al personal de Enfermería de la cuarta planta del San Jorge a pedir la suspensión inmediata las cirugías programadas hasta que pase esta séptima ola "porque apenas tenemos camas en todo el hospital", subrayaron. Además, reclamaron refuerzos "inmediatos" después de empezar a recibir los primeros pacientes covid al llenarse las 55 camas de la 5ª planta. Mientras, la dirección del Hospital San Jorge ha solicitado también el apoyo de especialistas de otros servicios para colaborar con el área de Medicina Interna, la más saturada por la atención de pacientes covid.