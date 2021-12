El Hospital San Jorge de Huesca suspende las cirugías no urgentes por falta de camas

El fuerte repunte de ingresos en el Hospital Universitario San Jorge de Huesca, que ha pasado en el último mes de 16 a 73 pacientes (7 de ellos en la UCI), ha obligado a abrir nuevos espacios covid reduciendo con ello el número de camas disponibles para convalecencias. Y la situación ha llegado a tal extremo que esta semana han empezado a suspenderse todas las operaciones programadas limitando la actividad quirúrgica a casos urgentes, de tumores (cáncer de mama, de colón, etc.) o que no requieran ingreso hospitalario, como algunas intervenciones de oftalmología, por ejemplo.

Respecto a la posibilidad de aplazar operaciones ante el elevado número de camas ocupadas en planta y en la UCI, desde el departamento de Sanidad ya advirtieron a principio de semana que "como siempre, se adecua en función de la situación de cada momento y se prioriza si es necesario actividad urgente, oncológica y sin ingreso". De hecho, cabe recordar que en momentos críticos de anteriores olas ya se adoptó esta misma medida para no comprometer la disponibilidad de recursos.

Según explicaron este miércoles fuentes sanitarias, desde el martes están suspendidas todas las cirugías no urgentes y los afectados han empezado a recibir llamadas para retrasar las citas programadas para esta semana. De momento no les han dado una nueva fecha a la espera de ver cómo evoluciona la ocupación del hospital.

Anteriormente ya se había dado orden de realizar solo operaciones que precisaran 24 horas de estancia en el hospital, como intervenciones por hernias, hemorroides, vesícula... Pero al ver que el incremento de ingresos no solo no se ha frenado en esta última semana sino que ha ido en aumento, se ha dado este paso más posponiendo todas las cirugías que no se consideren urgentes.

La medida va en la línea de la petición que había realizado por escrito el personal de Enfermería de la cuarta planta del San Jorge de suspender de inmediato las cirugías programadas hasta que pase esta séptima ola "porque apenas tenemos camas en todo el hospital", subrayaron. Además, reclamaron refuerzos "inmediatos" después de empezar a recibir los primeros pacientes covid al llenarse las 55 camas de la 5ª planta, reservada en exclusiva para los casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia.

Esta sobrecarga de trabajo también ha llevado a la dirección del San Jorge a solicitar formalmente esta semana el apoyo de especialistas de otros servicios para reforzar el área de Medicina Interna, la más saturada por la atención de pacientes covid.

Precisamente, el Partido Popular de Huesca criticó este miércoles la gestión sanitaria ante el repunte de la séptima ola. El presidente provincial, Gerardo Oliván, denunció que el Hospital de San Jorge está "desbordado" y propuso, entre otras cosas, abrir camas covid en el Hospital de Jaca o en la clínica Santiago de Huesca para aliviar este “colapso”.