Quesos veganos (y de premio) para volver a casa con un proyecto de futuro

Al principio, Yla Eunice Zapater no tenía demasiado claro hacia dónde quería orientar su perfil profesional. Lo que sí sabía con certeza era que su trabajo debía aportar algo a la sociedad; deseaba contribuir con su labor a fomentar un modo de vida saludable y consecuente con el medio ambiente. Tras dedicarse durante unos años a la hostelería en Tarragona, le llamó la atención un curso que vio anunciado en internet y decidió apuntarse. Fue allí donde comenzó su curiosidad por el mundo del queso y empezó a elaborar algunas variedades que se sirvieron en un bar vegano en el que trabajaba. Continuó formándose y desde hace un par de años cuenta con su propio proyecto de alimentación: Umami Ethical Food, centrado en la elaboración de quesos vegetales a base de anacardos y almendras ecológicas del Bajo Aragón. Su iniciativa la ha hecho volver a su localidad natal, Alcorisa, y la ha llevado a ser una de las ganadoras de la quinta edición del programa de emprendimiento GIRA Mujeres, de Coca-Cola.

"Haber ganado entre cerca de 500 proyectos significa que han visto en nosotros algo que ofrecer y aportar, y eso me ha hecho confiar todavía más en el proyecto. Es la primera vez que voy a emprender y eso te genera miedos, preocupación por el dinero… Y también se suma que voy a ser mamá en un mes, así que este reconocimiento es muy bueno y el aporte económico [5.000 euros] me va a hacer avanzar, por ejemplo, para comprar neveras", señala Yla Eunice Zapater.

Ahora, la emprendedora está centrada en la búsqueda de un obrador en el que poder instalar su negocio de quesos vegetales en Alcorisa, así como de otras ayudas económicas que le permitan dar el empuje definitivo a su iniciativa, que apuesta por una alimentación saludable y respetuosa con el medio ambiente, pero sin renunciar al sabor ni a la calidad. "La gente está cambiando sus hábitos alimentarios, cada vez se cuestiona más quién ha hecho lo que está comiendo. Desde Umami queremos difundir que se puede llevar una alimentación vegetal completamente nutritiva, sabrosa y variada; aparte de por salud, por temas de medio ambiente. Tenemos que empezar a ser un poco más consecuentes", apunta.

Quesos diferentes

Umami Ethical Food ya cuenta con una amplia variedad de quesos vegetales, todos ellos elaborados con anacardos y almendras ecológicas: queso de almendra macerado en aceite del Bajo Aragón y aromatizado con hierbas, queso de olivas negras (también del Bajo Aragón), queso espolvoreado con romero de las montañas de la zona, queso roquefort y camembert, queso de tomate y ajo, o queso de rulo rebozado con hierbas aromáticas y semillas de chía.

Algunos de los quesos de Umami Ethical Food. HA

"Los quesos vegetales requieren un proceso de elaboración no igual, pero similar a los quesos de leche. Hay que fermentar la masa a una temperatura durante unas horas determinadas y, normalmente, curarlo durante un mes en las neveras", explica la emprendedora.

Además de los quesos, y una vez esté en marcha el obrador, Yla Eunice Zapater tiene pensado ampliar el negocio y elaborar otro tipo de productos para comercializar en la zona de Alcorisa, como carnes vegetales y postres saludables. "Yo llevo una alimentación vegana y muchas veces no puedes salir a tomar nada a ningún sitio. Pienso en preparar carnes vegetales como salchichas, filetes de pollo, chorizo… Ahora mismo, con ingredientes nuevos como la proteína de soja o de guistante, se consiguen texturas o sabores sin necesidad de aditivos. Yo no como carne, pero me gusta comer algo que sepa a chorizo", afirma.

No obstante, la creadora de Umami Ethical Food matiza que sus productos no solo están dirigidos al público vegano, sino que pueden gustar a todo el mundo: "Al llevar una alimentación vegana, piensas en esa gente, pero están también enfocados a personas con problemas de colesterol o de intolerancias a la lactosa, por ejemplo, y están siendo muy bien recibidos por todo el mundo que los prueba".