Las autoescuelas se llenan de aspirantes a camionero: "El sector no está bien, pero lo que tengo es peor"

El sector del transporte vive días convulsos. Malas condiciones laborales, el precio del carburante por las nubes, falta de relevo generacional, amenaza de huelga… Sin embargo, las autoescuelas aragonesas están llenas de aspirantes a camioneros. Desde que terminó el pasado verano, estos centros viven un incremento de en torno al 25% de las matriculaciones para sacarse los carnets de camión o tráiler. La garantía de tener un acceso rápido al mercado laboral y la necesidad de tenerlo para presentarse a determinadas oposiciones son los motivos principales de los estudiantes.

El aumento de la demanda comenzó hace poco más de un año. Se trata, principalmente, de hombres de entre 30 y 40 años que “tienen experiencia laboral en otros sectores”, pero que buscan “una garantía laboral” para mejorar o para recurrir a ella si pierden el trabajo, según explica Sergio Olivera, presidente de la asociación provincial de autoescuelas de Zaragoza y vicepresidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas. “Si están sin empleo, saben que con el carnet en cuatro meses pueden estar trabajando”, añade.

Aunque a todos los aspirantes les gusta conducir, en la mayoría de los casos “no se trata de algo vocacional” como podía ser hace 30 o 40 años. Conocen las condiciones que sufren algunos camioneros, con largas temporadas fuera de casa viviendo literalmente en el camión, pero “aspiran a tener rutas que les permitan dormir en casa”, dice Olivera. “Ahora no piensan en esas condiciones, pero luego es algo que algunos de ellos se encuentran cuando empiezan a trabajar”, añade.

Antonio Mindán, socio de Grupauto, lleva tiempo detectando ese incremento en la demanda. “Todos los cursos que hemos organizado han completado sus plazas con dos, tres y hasta cuatro meses de antelación”, apunta. La búsqueda de camioneros es tal que han organizado una bolsa de trabajo para poner en contacto a las empresas con sus alumnos. “Dando prácticas, varias veces me ha pasado que, al parar en un área de servicio para hacer un cambio de alumno o para descansar, se me han acercado chóferes diciendo que están buscando gente y me han pedido el teléfono”, relata.

Para conseguir estos carnets hay que invertir tiempo y dinero. Tanto para el permiso de camión (C) como para tráiler (C+E) hay que sacarse antes el Certificado de Aptitud Profesional (CAP), con 140 horas de clase. Aunque depende del número de clases que se den, si se aprueba el examen a la primera el carnet de camión cuesta en total unos 1.500-1.800 euros y el de tráiler, unos 900 o 1.200 más. En Grupauto han detectado varios perfiles distintos en los últimos meses: “Hay gente que busca trabajo, otros que quieren mejorar en su empresa y necesitan manejar un camión, otros que quieren ampliar su negocio con un vehículo grande, personas que lo necesitan para presentarse a una oposición, transportistas de paquetería que quieren dar el salto a un vehículo más grande...”, enumera Mindán.

El alumno Diego Caro y su profesor de autoescuela, Carlos Pineda, en una práctica de camión. José Miguel Marco

José Antonio López, de 36 años, es de los que lo ven como una salida laboral. Tenía una residencia de ancianos, pero la traspasó tras el calvario que supuso llevarla durante la pandemia. “Siempre me ha gustado conducir, ya tengo el carnet de autobús y ahora me voy a sacar el de camión para ver si sale trabajo de una u otra cosa”, señala.

Sabe que hay determinados perfiles de transportista que sufren unas condiciones de vida realmente duras, con semanas enteras fuera de casa. Con una hija de 5 años, tiene claro que eso no es para él: “Buscaría rutas por España, o algo que me permita dormir en casa, porque su madre también trabaja y hay que conciliar”, afirma.

Silvia García, de 33 años, se está sacando el carnet para mejorar laboralmente, o bien en la empresa en la que está o bien en otra. “Ahora trabajo de peón, 40 horas a la semana, y no llego a los 1.000 euros al mes. Los conductores de la empresa cobran 1.500, que para mí es un pastón. Sé que el sector de los camioneros no está bien, pero lo que tengo ahora mismo es peor”, reflexiona.

Es una de las pocas chicas que está en el proceso para sacarse el carnet. Según cuentan las autoescuelas, en cada grupo de 10 o 15 alumnos hay una… o ninguna. A ella no le asusta darle ‘a la rosca’: “El mundo de los chóferes ha sido un mundo de hombres, pero a día de hoy una mujer está totalmente capacitada o más que los hombres, somos más tranquilas conduciendo”, señala. Según apunta, en su empresa sería “la primera conductora de camiones” que ha habido. En la autoescuela, sus compañeros no le han hecho ningún comentario en ese sentido “por la cuenta que les trae”, bromea. En su caso, tiene parte de vocacional, porque le gusta conducir y se le da bien. “Solo he hecho una práctica, pero el profesor me dice que lo pillo todo muy rápido”, señala.

Diego Caro, zaragozano de 23 años, estudia para tener el carnet de camión porque quiere ser bombero. Tanto en las oposiciones del Ayuntamiento de Zaragoza como en las de la DPZ se pide el carnet C, y en las de Huesca incluso el C+E. “La inversión que hay que hacer no es pequeña, pero si es lo que quieres… Al final es un requisito para ser bombero y no queda más remedio que cumplirlo”, señala Caro.