Las gasolineras confían en que habrá suministro de Adblue, pero su precio será elevado

Si los agricultores están preocupados por un posible desabastecimiento de urea para fertilizar sus campos, la inquietud ha comenzado a rodar también entre los conductores (particulares y profesionales del transporte), que tienen que añadir a sus vehículos diesel un aditivo (Adblue), que se elabora precisamente con una disolución con este compuesto químico. Es obligatorio en aquellos coches fabricados a partir de 2014 (y no en todas las marcas) para reducir las emisiones de óxido de nitrógeno y cumplir así con la norma Euro 6, en vigor desde ese año.

De momento, las gasolineras aragonesas que ofrecen este servicio no han registrado problemas en el suministro, asegura Pilar Soto, presidenta de la Asociación de Estaciones de Servicio de Aragón (Aesar), que advierte, sin embargo, que estas empresas ya han visto cómo en apenas unas semanas se ha duplicado el precio del producto, "por lo que al final también se ha traducido en un incremento del coste en el surtidor".

Soto reconoce que este aditivo puede comprarse también en garrafas, pero resulta más caro que repostar en una gasolinera, donde además la aplicación es mucho más cómoda. Y aunque señala que los empresarios de las áreas de servicio han notado un incremento de las ventas de este producto en los últimos meses, reitera que no han notado alarma entre los clientes. "Algunos nos han preguntado, pero no hay inquietud, porque no todos los conductores precisan de este aditivo", insiste. De hecho, hace un año un litro de Adblue costaba unos 0,70 euros. Ahora han que pagar por la misma cantidad unos 0,90 céntimos "e incluso mucho más".

Soto confía en que no habrá desabastecimiento porque así se lo ha asegurado su distribuidor, que le ha garantizado que dispondrá de producto porque a pesar de los paros de producción entre los principales fabricantes, "lo que van a hacer es mantener el suministro a los clientes habituales". Y aunque mantiene la tranquilidad, reconoce que lo que inquieta es que "si no hay urea para todos, la que haya estará destinada con prioridad a la producción de fertilizantes agrícolas".

"Pensado en parar"

Para los camioneros, la subida de este aditivo es otra piedra en un camino de continuos incrementos de costes. "Hay una escalada de precios descarada", señala el presidente de la asociación empresarial de mercancías por carretera (Tradime-Aragón), José Antonio Moliner, que lamenta que tras el decisivo papel que jugaron estos profesionales durante los momentos más duros de la pandemia, "ya no somos nada, solo una molestia en la carretera".

No es la subida del precio del Adblue o su posible desabastecimiento lo que más preocupa en estos momentos a los empresarios del transporte. El máximo responsable de esta asociación destaca que ."Hasta ahora el combustible venía a representar el 40% del coste total, ahora ya es un 60%, por lo que si antes nuestros márgenes eran pequeños ahora son nulos", destaca Moliner.

El presidente de Tradime asegura que son muchos los empresarios asociados que llaman a la organización empresarial asegurando que "no pueden más" y advirtiendo que ya "están pensando en parar".

Ante la complicada situación, Moliner insiste en que el Gobierno debería tomar medidas y señala que resultaría un gran alivio si se aplicará una reducción del impuesto de hidrocarburos "como ha hecho Portugal".