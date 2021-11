Más de 5.000 camiones podrían sumarse a la huelga en Aragón si el Gobierno desoye al sector

"Ninguno queremos un paro, pero había que decir ‘¡basta ya’ al ninguneo por parte del Ministerio». Con estas palabras, Carmelo González, presidente de la patronal Fetraz (Federación de Empresas de Transporte de Mercancías de Zaragoza), mostró ayer la adhesión de las grandes empresas del sector en Aragón a la huelga convocada por el Comité Nacional del Transporte por Carretera entre las 24 horas del día 19 de diciembre y las 24 del 22 de diciembre para denunciar el «hartazgo y malestar de un sector que se siente abandonado por el Gobierno en sus reivindicaciones».

«Representamos a unos 5.500 camiones en Aragón, que nos sumaríamos a ese paro si el Ministerio no da solución a la grave situación económica que sufrimos. Se han comprometido con Bruselas a imponer nuevos peajes por el uso de autovías y carreteras sin hablarlo antes con el sector ni aportar soluciones al imparable incremento del precio del gasóleo y del Adblue, un aditivo para motores diésel, que ya está empezando a escasear», denunció el presidente de Fetraz y también director general del Grupo Vía Augusta. «Si atienden al sector y lo ayudan, evitaremos el conflicto. Aún queda un mes», avisó. En otro caso, «pararemos: el transporte de mercancías por carretera atraviesa un momento complicadísimo y no puede soportar más incremento de precios», añadió: «Normalmente lo aguantamos todo, pero hasta aquí hemos llegado», dijo.

Hace tres años se plantearon similares reivindicaciones a las actuales, que incluyen la prohibición de que los conductores hagan la carga y descarga de los camiones, la no implantación de la euroviñeta, la aplicación obligatoria de la cláusula de revisión del coste del combustible, la construcción de áreas de descanso seguras para los profesionales, pero a día de hoy, denunció González, no ha habido ningún cumplimiento por parte del Ejecutivo. «Pese a que el 85% del transporte de mercancías se hace por carretera y representa el 4,8% del PIB, no nos tienen en consideración. Se acordaron de que éramos esenciales durante la pandemia, pero nada más», dijo. «A un camionero de 50 años después de hacerse mil kilómetros no le pueden dar una transpaleta para que descargue todo un camión con palés de 30 kilos. El sector hay que dignificarlo», pide, o «el problema de falta de conductores y fuerza profesional en el sector se agravará», apuntó.

«Es una huelga muy justificada. Los transportistas nos sentimos indefensos. Nos suben el combustible, el Adblue, la electricidad, que también nos afecta porque tenemos un taller para nuestros camiones, y al Gobierno parece no importarle. Parar es la única forma que tenemos de hacernos escuchar», señaló por su parte Juan Antonio Ruiz, al frente la empresa Transportes Hermanos Ruiz, fundada por su abuelo en 1942 y que cuenta con una flota propia de 50 camiones con remolque. Ya en tercera generación, declaró «estar muy harto de una situación que viene de lejos». El sector, dice, «paga demasiados impuestos y además de todos los gastos que tenemos, hay una ley que no permite al conductor dormir en la cabina, te obligan a no hacerlo, pero el Gobierno no pone medios creando áreas seguras como sí hacen en otros países donde se protege más al sector», afirmó. «Aquí no se mejora ni se nos tiene en cuenta», criticó.

«Con Tradime, que no cuenten», advirtió José Antonio Moliner, presidente de esta organización que representa a unos 2.000 camiones, la mayor parte de autónomos y pequeñas empresas. «Ya nos conocemos los paros de la patronal. Defienden los intereses de las grandes empresas. Hace tres años hicieron también un amago». Aunque es pronto todavía, dijo, a expensas de ver cómo evoluciona la negociación, «nuestra intención es hacer una asamblea el día 17 que decida lo que se hgace y una junta directiva, el 20». No obstante, precisó, Tradime no está de acuerdo con alguna de las reivindicaciones que plantea la Comisión Nacional del Transporte como la supresión de los módulos «cuando más de la mitad de nuestros asociados los tienen», señaló, sin entender las prisas por convocar ahora esta huelga.

Adhesiones

La gran empresa está dispuesta a parar si el Gobierno no escucha las peticiones del sector. Sin embargo la pequeña empresa y el autónomo no está tan convencido de secundarla, según el presidente de Tradime José Antonio Moliner.