Pérez Calvo dice que no se siente "cuestionado" a pesar de las renuncias de Ciudadanos en Zaragoza

Daniel Pérez Calvo asegura que "no se siente cuestionado" a pesar de la dimisión de la junta directiva en bloque de las tres agrupaciones locales de Zaragoza (Ebro Altabás, Salduba y Cesaraugusta) por "falta de transparencia" y la ausencia de respuestas a las inquietudes de los afiliados. Aunque respeta las "decisiones libres" que han tomado, insiste en separar lo orgánico de lo institucional, y enmarca la renuncias en un contexto nacional donde hay una "opa hostil lanzada por un partido conservador".

El número cuatro de Cs a nivel nacional quiere que los votantes aragoneses vean a su partido como "la casa común del centro liberal" y, a pesar de los puntos en común que tiene con el PAR, hace hincapié en que "no hay llamamientos explícitos a aragonesistas que puedan sentirse incómodos" tras el congreso porque no le gustaría que se lo hicieran a él.

Al punto de la mañana de este martes Pérez Calvo emitido un comunicado a la militancia para responder a las acusaciones que vertieron las agrupaciones de Zaragoza. Entre los que dimitieron figuran la diputada autonómica Susana Gaspar; el consejero municipal de Participación Ciudadana en Zaragoza, Javier Rodrigo, y la concejal de Deportes, también en el consistorio zaragozano, Cristina García, que continúan en el partido como afiliados y siguen conservando sus puestos.

No ve el líder autonómico de Cs ningún problema en que sigan en sus puestos. "Si una diputada forma parte de una junta directiva y se va, tendrá sus motivos; pero estoy seguro de que no afectará a su trabajo en las Cortes de Aragón", dijo, en referencia a la parlamentaria Susana Gaspar, que fue portavoz de Cs la anterior legislatura. Pérez Calvo "no se siente cuestionado" por su equipo en las Cortes, aunque algunos cuestionan la tibia oposición que ejerce al cuatripartito (PSOE, PAR, Podemos y CHA) que preside Javier Lambán.

"Yo no llamé a ninguna puerta ni me abrí hueco a codazos para ocupar un puesto en la lista autonómica de Ciudadanos en Aragón"

La renuncia de las juntas directivas de las agrupaciones locales de Zaragoza afecta a "las tripas del partido", insistió Pérez Calvo, que reconoció que su preocupación será mayor si fuera una "crisis institucional" porque repercutiría al servicio que hacen a los ciudadanos. Lanzó, no obstante, un aviso a navegantes: "Los partidos políticos son herramientas, no un fin en su mismo". Y anunció la inmediata solución del problema causado en Zaragoza con la constitución de una gestora hasta que, dentro de seis meses, se convoquen de nuevo el proceso para renovar las agrupaciones.

Respecto a las críticas de los dimisionarios, Pérez Calvo negó que se manipulara la fecha en la que se afilió al partido y, sobre si incorporación a Cs, defendió fue Albert Rivera quien le fue a buscar a la empresa de comunicación donde trabajaba para ofrecerle el puesto. "Yo no llamé a ninguna puerta ni me abrí hueco a codazos para ocupar un puesto en la lista autonómica de Ciudadanos en Aragón", enfatizó.

Ni quiere Pérez Calvo seguir "azuzando" la polémica. Prefiere mirar al futuro y trabajar para "crear un espacio que pueda ensancharse, crecer y sumar a todas las iniciativas liberales", tal y como dijo en la reunión del Comité Autonómico. Prefiere poner en foco en los problemas que afectan a los aragoneses, entre los que cita el aumento de los precios "que afectará a la economía de muchas familias".

El también portavoz de Cs en las Cortes celebró que el techo de gasto de los presupuestos autonómicos de 2022 se eleve a 6.100 millones de euros, porque "la recuperación de la pandemia tiene "asignaturas pendientes por cubrir". Confía, por ello, en que el cuatripartito presente un presupuesto "sensato, creíble y realista", en el que los partidos con representación en el Parlamento aragonés "sean capaces de alcanzar un consenso lo más amplio posible". "No vamos a jugar a electoralismos gratuitos, queremos ser garantía de estabilidad", enfatizó el líder de Cs, que recordó que Aragón es "tierra de pactos", y que estos se consiguen desde la centralidad.