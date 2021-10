Tormenta de reproches en las tres provincias aragonesas tras la dimisión en bloque de las tres agrupaciones de Ciudadanos Zaragoza

La dimisión en bloque de las juntas directivas de las tres agrupaciones de Ciudadanos en Zaragoza provocó ayer un auténtico terremoto político en el seno de la formación naranja, con una cascada de reacciones a favor y en contra de su coordinador autonómico, Daniel Pérez Calvo.

El concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Zaragoza, Javier Rodrigo -una de las bajas de la agrupación Ebro-Altabás- aseguró que su decisión corresponde a una "profunda reflexión". Poco más quiso añadir, ya que se remitió "a las informaciones aparecidas en prensa". Sí recalcó que su dimisión obedece a un "tema interno" y de carácter "orgánico", dejando claro que no abandonará su cargo en el Consistorio por "la responsabilidad contraída con los ciudadanos tras las elecciones municipales de 2019".

Por su parte, la vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández, mostró su "respeto" por la decisión adoptada por Rodrigo y por la concejal de Deportes, Cristina García, otra de las bajas más sonadas. En este sentido, explicó que ella es "una afiliada más" dentro de la agrupación de Salduba. "No tengo ningún comentario que hacer, respeto la decisión de mis compañeros y agradezco la oportunidad y el trabajo que compartimos", aseveró.

Quien sí se posicionó a favor de Daniel Pérez Calvo fue su secretario de Comunicación, Carlos Trullén. "Hay quien todavía piensa que vamos a tirar la toalla. Hay quien destina sus energías a que bajemos los brazos y abandonemos. No nos conocen. ¡Los liberales no nos vamos a rendir! Estoy más convencido que nunca de estar en Aragón junto al mejor equipo y el mejor líder. ¡Seguimos!", escribió en su perfil de Twitter.

En Huesca y Teruel

Por su parte, la coordinadora de Ciudadanos en la provincia de Huesca, Sara Giménez, aseguró que el ‘terremoto’ no tendrá réplicas en el Alto Aragón, ya que "las juntas de las agrupaciones son órganos de gobierno interno local y en nada nos afectan estas dimisiones". Asimismo, señaló que las renuncias han sido de cargos orgánicos locales y que "no se han producido dimisiones de ningún cargo político ni, por supuesto, bajas de afiliación".

En la provincia de Huesca, Cs cuenta con alrededor de un centenar de afiliados y se organiza en cuatro agrupaciones: Hoya de Huesca, Pirineo, Somontano-Cinca Medio-La Litera y Comarcas del sur. A nivel orgánico existe un comité provincial, con secretaría provincial de organización, acción institucional, comunicación, programas y relaciones institucionales y un coordinador provincial.

La también diputada nacional, recalcó que las agrupaciones de Huesca no van a realizar ningún movimiento en este sentido.

Apostilló, a este respecto, que "la desintegración del partido es lo que muchos querrían y lo que intentan con las noticias aparecidas en los últimos días". "Sin embargo, el centro y el liberalismo son más necesarios que nunca en nuestro país y en Aragón. Y si surgen desavenencias en el futuro, este partido tiene los procedimientos y los órganos a los que recurrir y, si llega el caso, las quejas siguen siempre los cauces normales", precisó.

En Teruel, Ramón Fuertes, primer teniente de alcalde del Consistorio, fue aún más claro. "El que quiera que esté y el que no, que se vaya", dijo, al tiempo que incidió en que "cuando decides que tu partido no te representa, lo ético sería que te vayas, dejes el acta y dejes de cobrar". Al igual que Giménez, se posicionó a favor de Daniel Pérez Calvo e instó a dejar a un lado todas aquellas peleas "que no van a ningún sitio". "Estoy en un partido en el que creo y por el que seguiré trabajando", aseveró.