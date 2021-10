El techo de gasto de Aragón para 2022 baja hasta los 6.080 millones, pero será el segundo más alto de la historia

El techo degasto de Aragón para 2022 bajará hasta los 6.080 tras los 6.177 de récord del último ejercicio, que estuvo marcado por los fondos extra procedentes de Madrid y la Unión Europea. Será, en todo caso, el segundo más alto de la historia, según ha defendido este martes el consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón.

.El Ejecutivo autonómico abordará la reactivación económica "sin triunfalismos ni holguras". De Europa recibirá en esta ocasión296 millones entre los 100,7 de los React-EU y los 195,7 de los MRR. Pérez Anadón ha recordado que las reglas de estabilidad presupuestaria "siguen suspendidas". "Pero esto no quiere decir que no exista una tasa de referencia.

El año pasado fue del 1,1% y este, del 0,6%. No es obligatoria, pero todo el Gobierno de Aragón tiene claro que por inteligencia y prudencia es razonable respetar estos valores", ha agregado. El consejero ha insistido en mantener una posición de "prudencia fiscal". Sobre todo tras la revisión a la baja de las previsiones del Banco de España, entre otros indicadores. "No vamos a engañarnos pensando que esto puede formar parte de un presupuesto como si fuesen cifras ordinarias que se pueden repetir todos los años", ha dicho en relación a los fondos europeos, que servirán, principalmente, para reactivar la economía e impulsar proyectos que creen empleo e inversión en el territorio.

No descarta Pérez Anadón que el presupuesto de 2022 vaya a necesitar de una mayor reelaboración que el anterior por la situación de inestabilidad que se vive a nivel global a consecuencia de lacovid-19. En el capítulo de ingresos no financieros, Aragón contará con 5.327 millones de euros, 118,6 menos que en 2021. Aunque la financiación autonómica aportará 3.825, un 3,7% más, y los tributos propios y cedidos aumentarán un 7,4% hasta alcanzar los 474 millones, esta vez desaparecerá la transferencia correspondiente al 1,1% del Producto Interior Bruto (PIB), que hace un año supuso 400 millones de euros

Favorecer la recuperación y el crecimiento

Otras cifras de interés son los 67,7 millones que aportará la dependencia, que podrían incrementarse a futuro, y los 103,3 procedentes de la devolución del último mes del IVA de 2017. Se trata de una cifra superior a la prevista por el Ejecutivo, ya que, en este caso, se han incluido los intereses de demora. La intención, según ha avanzado Carlos Pérez Anadón, es presentarlos presupuestos "lo antes posible" para que, como ocurrió a el año pasado, se aprueben en diciembre y entren en vigor el 1 de enero. La DGA trasladará de inmediato el techo de gasto a las Cortes de Aragón con el objetivo de que pueda votarse en el próximo pleno y podría presentar su proyecto de presupuestos hacia mediados denoviembre. No cree el consejero de Hacienda que la situación del PAR vaya a afectar a su aprobación. Aunque ha reconocido que ha mantenido discusiones "profundas y bien activas" con el vicepresidente y consejero de Industria, Arturo Aliaga, ha recalcado que su departamento gozará de unos presupuestos "bien potentes" gracias a los fondos europeos.

No habrá subida de impuestos

Pérez Anadón ha descartado cualquier subida de impuestos. La previsión, no obstante, podría variar sustancialmente, ya que las Cortes siguen teniendo pendiente la reforma del polémico Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA), cuya reconversión en el Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales (IMAR) hará que el Ejecutivo deje de recaudar cada año en torno a 5,7 millones de euros. Para este cambio aún no hay fecha, aunque el propio consejero ha reconocido que se trata de un asunto complejo, ya que en Zaragoza, el recibo se gira con un año de 'desfase' respecto al resto de Aragón