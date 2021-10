Suárez acusa a Pedro Sánchez de gobernar "a golpe de ocurrencias" para captar votos

Los diputados nacionales del PP por Zaragoza, Eloy Suárez y Pedro Navarro, han acusado este viernes a Pedro Sánchez de “gobernar a golpe de ocurrencias para intentar captar votos a base de subvenciones”. “El escudo social ha estallado. La luz está en máximos históricos, ha subido el precio del gas, el de la gasolina y el de los alimentos”, ha asegurado el primero.

También ha cargado contra las “promesas incumplidas” del líder nacional, con un Ingreso Mínimo Vital (IMV) que “solo ha llegado al 17%”. “Este PSOE me recuerda mucho a la etapa de Zapatero. Va a dejar a España en la ruina”, ha agregado durante la valoración de la Convención Nacional del partido. En su opinión, Pablo Casado desgranó “un programa de reformas muy potente, que es lo que en estos momentos está reclamando Europa”. “Los fondos europeos, de momento no están autorizados ni uno. Uno puede hacer el cuento de la lechera, pero si no cumple su palabra se puede encontrar con un agujero importante”, ha señalado en relación a los 27.000 millones de fondos europeos que recoge el Presupuesto General del Estado (PGE) de 2022.

Tampoco entiende el bono cultural para jóvenes anunciado por el dirigente socialista. “Me pregunto qué país va a dejar Sánchez a las generaciones futuras, con una deuda que posiblemente alcance el 125% de Producto Interior Bruto (PIB)”, ha expuesto.

A su entender, la Convención popular fue “histórica”. “La plaza de toros de Valencia llena tiene un valor simbólico, ha sido la antesala de grandes triunfos electorales del PP”, ha dicho Suárez.

Ha destacado, además, que Casado llegó “con los deberes bien hechos”: “Quienes decían que podía ser un calvario por la posición de alguna baronesa regional sencillamente se han equivocado”. El diputado popular cree, precisamente, que esta cita ha sido un “éxito” porque ha habido unidad. “Hay que recordar que la apuesta de Pablo Casado fue Ayuso en contra de mucha gente que pensaba que había candidatos mejores. Lo que no se puede es volver en contra un éxito de decisión”, ha apuntado.

Asimismo, se ha referido, a preguntas de los periodistas, al congreso autonómico del partido. El actual líder regional, Luis María Beamonte, no ha confirmado si se presentará a la reelección, mientras crecen las voces internas que sitúan al alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, como candidato a la presidencia. A este respecto, Suárez ha recordado que los congresos “son abiertos”. “Cuando se dice que en el PP designamos ‘digitalmente’ a los candidatos a mí me suena bastante más a lo que está haciendo el PSOE”, ha señalado, al tiempo que ha subrayado que “Pablo Casado llegó en contra de todo pronóstico y frente al aparato del partido”.

“La respuesta solo está en la cabeza de quienes tienen pensado presentarse. El congreso se convocará, iremos, votaremos y al día siguiente primará una consigna clara: la unidad de partido. En estos momentos, y con las expectativas que tenemos, sería temerario pensar que de estos procesos regionales no va a salir un partido fortalecido. Yo lo digo siempre, si no hay un partido unido no hay gobierno”, ha expuesto.