El PP de Aragón sale de la estrategia de recuperación y pide "más gestión" y menos documentos

El Partido Popular de Aragón abandona la estrategia de recuperación económica y social de Aragón. Se rompe la unidad que, con la única excepción de Vox, ha permitido que en la Comunidad se hayan pactado medidas para afrontar las consecuencias sanitarias y económicas de la covid-19. Luis María Beamonte, líder regional del PP, comunicó este jueves al presidente de Aragón, Javier Lambán, que no participará en la revisión del plan. Se necesita "más gestión y menos documentos", espetó. Y aunque el PP pretende mantener un "diálogo sincero y limpio" cuando se hable de fiscalidad, de levantar restricciones y de ayudas a las pequeñas y medianas empresas, a partir de ahora ejercerá la oposición porque "es lo que merece un gobierno desnortado que va dando tumbos".

La reunión fue "cordial", aunque no llegó a buen término, y sirvió, según Beamonte, para constatar lo "alejados" que están en la visión que tienen de Aragón y de lo que les ocurre a los aragoneses. Aunque Lambán no se dio por vencido y, a través de la red social Twitter, recordó que "la estabilidad social y política se ha convertido en imán de inversiones y oportunidades para Aragón" y aseguró que intentará "convencer al PP para que rectifique y se sume a un nuevo pacto". El PP no se lo pondrá fácil.

Beamonte considera que actualizar la estrategia "carece de utilidad" y aseguró que no habrá diálogo cuando lo que se busca es una foto. "El consenso se pide cuando la gobernabilidad no es posible", reprochó, y recordó a Lambán que "no le faltan manos" en el cuatripartito que lidera (PSOE, PAR, Podemos y CHA) para "hacer la gestión que considere oportuna".

La estrategia de recuperación "sirvió para lo que sirvió" pero se utilizó para "silenciar a la oposición", dijo el presidente del PP-Aragón. La situación en la actualidad es otra y pasa por buscar soluciones al "parón económico" que se deriva de la falta de materias primas y de problemas de la subida de la luz que hacen que la competitividad "se vea lastrada".

Instó, por ello, a la DGA a "reflexionar" sobre su política económica, y limitó su propuesta de cambio a recordar la importancia de "pensar en las familias y en las empresas y a aplicar una política fiscal adecuada para no dejar caer al tejido productivo".

NOTICIAS RELACIONADAS La Famcp pide a Lambán que la revisión de la estrategia de recuperación incluya ayudas al pequeño comercio y al calzado

Muy crítico se mostró Beamonte con la falta de información sobre los fondos europeos, y acusó a la DGA de usar el dinero "para tapar agujeros". Pidió a Lambán que detalle cuáles son los tres proyectos prioritarios que va a presentar la DGA para optar a fondos europeos, como solicitó la vicepresidenta primera Nadia Calviño, porque encima de la mesa hay cuestiones importantes como la fábrica de baterías de coches eléctricos o la conexión de las estaciones de esquí "que son fundamentales para el desarrollo de nuestra tierra".

El presidente del PP Aragón se mostró dispuesto a hablar de un pacto por la Sanidad, del pacto por la Ciencia, del Pacto del Agua... "Podemos hablar de todo, menos de asuntos que buscan una rentabilidad política a su conveniencia", advirtió. Porque para eso, dijo, ya tiene a sus socios de Gobierno a los que "les da todo igual" aunque ahora "empiezan a aflorar las diferencias". A dos años de las elecciones, reivindicó su derecho a hacer oposición porque "está legitimado" para hacerlo.