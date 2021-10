Repollés defiende la suspensión de las fiestas por la cantidad de jóvenes sin vacunar entre críticas por “lavarse las manos”

La consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha justificado este jueves en el pleno de las Cortes la suspensión de las fiestas patronales hasta el 31 de octubre por la cantidad de jóvenes sin vacunar. Lo ha hecho con duras críticas de la oposición, que ha acusado al Ejecutivo de Javier Lambán de “lavarse las mano” y legislar guiándose “por el miedo en vez de por la prudencia”.

La convalidación del decreto ley 6/2021 ha llevado a Repollés a recordar que “ahora mismo, una de cada tres personas de 20 a 30 años no se ha vacunado”, y que entre los 30 y los 45 son una de cada cuatro. “Hay algunas actividades que conllevan un mayor riesgo de transmisión, como las fiestas populares. Se produce una mayor aglomeración de personas, la distancia interpersonal se reduce y muchas veces resulta imposible mantenerla. La propia idiosincrasia de las fiestas conlleva compartir comidas y bebidas con personas ajenas a nuestros convivientes habituales, y son los jóvenes quienes más asisten a peñas o verbenas”, ha recalcado.

La Consejera ha insistido, una vez más, en que su Departamento trabaja para aprobar una orden que flexibilice las restricciones en el ocio nocturno mediante el certificado covid, una medida ya implantada en Galicia y Baleares y de la que no ha concretado ningún otro detalle. En todo caso, ha incidido en que, para su Consejería, “la protección de la salud primará por encima de cualquier otro interés”.

Sus palabras, no obstante, han estado lejos de convencer a la oposición. La popular Mar Vaquero ha acusado al Ejecutivo autonómico de “taparse los ojos y lavarse las manos como Poncio Pilato”. “Lo de este Gobierno no es miedo, sino una incapacidad manifiesta, falta de liderazgo y empuje para gestionar esta pandemia. Por eso en esta Comunidad ha habido una ola más que en el resto de España”, ha expuesto. En esta línea, ha subrayado que la DGA “sigue optando por restricciones en lugar de soluciones”. “Han fracasado y no van a contar con el apoyo del PP para limitar la libertad de los aragoneses”, ha dicho Vaquero.

Por su parte, Susana Gaspar, de Ciudadanos, se ha preguntado qué sentido tiene alargar las restricciones un mes más con los buenos datos actuales. “Con estas cifras no deberíamos legislar para mantenerlas, sino para pasar a fase 1”, ha aseverado, al tiempo que ha instado a Repollés a “dejar de considerar que esta sociedad no es madura y que necesita la tutela y el miedo que el Gobierno puede generar”.

En esta línea, Marta Fernández, de Vox, ha insistido en que las medidas sanitarias “no pueden suponer una suspensión de derechos y libertades” y ha recordado que el Constitucional ha fallado en contra del primer confinamiento y del cierre del Congreso de los Diputados. “No vamos a permitir ni a participar de artimañas jurídicas que incurren en una vulneración del principio de legalidad. Seguimos culpando a la hostelería de todos los males sin ninguna base científica”, ha señalado.

IU ha sido el único partido de la oposición que se ha mostrado a favor de la convalidación del decreto. Su diputado, Álvaro Sanz, ha recordado que la experiencia vivida este verano “aconsejaba este tipo de medidas de prevención”. “Es lo oportuno, y se ha hecho de acuerdo con el Consejo Local de Aragón”, ha apuntado. Su voto se unirá, por tanto, al del cuatripartito, que ha cerrado filas con la consejera. Podemos, incluso, ha afeado -sin mencionar expresamente al Ayuntamiento de Zaragoza- a quienes se empeñan en “intentar honrar las fiestas”. “Nosotros creemos que la prioridad es la salud”, ha dicho Itxaso Cabrera.