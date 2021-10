Gimnasios, pubs y discotecas recelan de la posible implantación del pasaporte covid

Gimnasios y locales de ocio nocturno recelan de la posible implantación del pasaporte covid y "dudan" de su eficacia para controlar los contagios. Creen que "discriminará y perjudicará a actividades concretas", y que, si no va acompañado de otras medidas, dará más problemas que soluciones.

El presidente de la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas (Fneid), Alberto García, auguró ayer "una bajada de afluencia" a los gimnasios. Lo hizo basándose en la experiencia de Francia, "muy negativa" para estos negocios, que, como recordó, siguen pasándolo "muy mal" a consecuencia de las restricciones sanitarias. "Nos preocupa que se convierta en una barrera de acceso para los clientes y en una carga administrativa para los trabajadores. Es una medida innecesaria, sobre todo si no se pide también en buses y tranvías o en centros comerciales", apuntó.

En su opinión, su implantación solo se entendería "si se quitasen todas las restricciones dentro de los gimnasios". "Sería incomprensible que se exigiera y se tuviese que seguir utilizando mascarilla", dijo. En Aragón, los centros deportivos llevan meses pidiendo relajar su uso "en actividades de alto impacto". "Creemos que, con estos niveles de vacunación, podría pasar a ser una cuestión de carácter voluntario. Es lo que hace que un porcentaje de antiguos usuarios no quiera volver aún. Influiría más que elevar el aforo máximo permitido", apuntó Javier Regaño, director del Áccura Zaragoza.

A su entender, Aragón debería mirar a Murcia, donde ya se permite entrenar sin mascarilla siempre que haya distancia social. No obstante, los contactos mantenidos hasta ahora con el Ejecutivo autonómico han sido infructuosos. La parte positiva, indicó, es que la mayor parte de los usuarios tienen ya las dos dosis, por lo que la medida no sería tan perjudicial como lo habría sido hace unos pocos meses.

La legislación, clave

El ocio nocturno también ve "complicado" poner en marcha el pasaporte covid, que ya se pide en las bodas y comuniones de mayor tamaño. "Estamos dispuestos a todo aquello que implique aumentar los niveles de seguridad, pero si no hay una aplicación y una legislación que lo avale no se podrá pedir. Las leyes europeas no contemplan este tipo de supuestos. En estos momentos, no tiene más validez que el carné de la biblioteca", afirmó el presidente la Asociación Provincial de Empresarios de Salas de Fiesta, Baile y Discotecas de Zaragoza, Alberto Campuzano.

La Asociación Provincial de Empresarios de Salas de Fiesta, Baile y Discotecas de Zaragoza criticó ayer el ‘carpetazo’ definitivo de la Consejería de Sanidad a una posible relajación de las restricciones antes del Pilar. Para Campuzano, el Departamento de Sira Repollés "está perjudicando a los compañeros de Huesca y Teruel", que tendrán que cerrar a las 4.00, no podrán usar las barras y estarán sujetos a un aforo del 75% en interiores. "No entendemos que, si el único motivo para no levantarlas son las ‘no fiestas’ del Pilar, no se actúe ya en estas dos provincias. Las medidas sanitarias tienen que seguir criterios técnicos, no festivos", dijo.

El colectivo espera que, en poco más de una semana, sus locales vuelvan a aforos del 100% como ha ocurrido en otras comunidades, así como que se recupere el servicio en barra. "A este paso, Aragón va a ser la primera comunidad que cerró el ocio nocturno y la última en levantar las limitaciones", afirmó. Habrá que ver, sin embargo, si también se permite bailar o si los clientes tendrán que seguir haciéndolo en sus mesas como hasta ahora. La Asociación espera, asimismo, que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón se pronuncie en cualquier momento acerca del recurso presentado contra las restricciones de aforo y horarios.