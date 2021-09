Darias descarta en Zaragoza la relajación de la mascarilla en interiores y "respeta" la implantación del pasaporte covid

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha descartado este martes en Zaragoza relajar el uso de la mascarilla en interiores a corto plazo. "Tenemos que seguir practicando la cultura del cuidado. Las vacunas hacen su trabajo, pero las medidas no farmacológicas tienen también su importancia. Vayamos paso a paso", ha dicho.

También ha mostrado su "respeto" por la intención de Aragón de implantar el pasaporte covid en el ocio nocturno nocturno, gimnasios y espectáculos culturales, una iniciativa para la que el Departamento de Sanidad sigue buscando un encaje legal. Lo ha hecho tras asistir a la vacunación de empleados de Stellantis en la propia planta de Figueruelas. En este sentido, ha recordado que el pasaporte "surgió con una finalidad concreta" y que "tiene su regulación en el ámbito europeo", aunque ha mostrado su respeto por las decisiones de los gobiernos autonómicos y de los tribunales de Justicia de cada comunidad.

La ministra de Sanidad ha visitado este martes la planta de Stellantis, en Figueruelas, con motivo del inicio de la vacunación en el ámbito laboral.

A su entender, tanto Aragón como el resto de España tienen margen de mejora pese a los actuales porcentajes de vacunación. "Queremos más, queremos seguir avanzando. El Ministerio tiene visión y ambición de mejorar las cosas. Los servicios de salud de todas las comunidades siguen con la campaña de vacunación. Lo hacen a un ritmo menor, pero por que la cantidad de población inmunizada es mayor. España es líder del G-20 en cuanto a estos porcentajes", ha aseverado.

Se ha referido, asimismo, a la campaña de la gripe. "Es una cuestión que nos ocupa. En 2020, en solo ocho semanas se vacunó a 14 millones de personas. Hemos hecho ya parte del trabajo con la compra centralizada, a la que se han sumado la mayor parte de las comunidades. Estamos trabajando para empezar a partir de la segunda quincena de octubre", ha avanzado.

La titular de Sanidad ha destacado el trabajo "ímprobo" y el esfuerzo del Departamento de Sanidad. "Es muy importante que sigamos concienciando de la importancia de la vacunación Por sí sola no va a derrotar al virus. Es una responsabilidad colectiva. Es importante el camino recorrido, y mucho más el que nos queda por recorrer", ha aseverado.

Por su parte, Sira Repollés se ha mostrado "encantada" de haber podido inaugurar la campaña de vacunación en el ámbito laboral, una iniciativa a la que se han sumado un total de 16 empresas. "Es fundamental para conseguir el objetivo marcado", ha dicho.

Solo en Stellantis quedarían alrededor de 739 trabajadores sin vacunar. Hoy lo han hecho cuatro de ellos.

Para el director de la planta zaragozana, Manuel Munárriz, este es "un hito más en la lucha contra la pandemia". La compañía, que tuvo que readaptar sus instalaciones a consecuencia de la covid-19, ha entregado en estos meses más de 4,2 millones de mascarillas a sus trabajadores. Y actualmente, tratará de lograr unos mayores porcentajes de inmunización con una captación activa a través de pósteres o emails.

“Me enteré hace poco de que voy a ser padre y tenía que hacerlo ya sí o sí"

Héctor Monroy, uno de los trabajadores que se ha puesto este martes la primera dosis, tenía ya pensado vacunarse. “Me enteré hace poco de que voy a ser padre y tenía que hacerlo ya sí o sí. Tengo 28 años y no lo había hecho hasta ahora por pereza. Al ir de noche, por la mañana me costaba mucho mantenerme despierto, y luego me costaba madrugar para ir por la tarde. De mi entorno, era de los pocos sin vacunar, y esta medida me lo ha facilitado”, ha dicho.

A su lado estaba Israel Ezquerra. Él es uno de los empleados que, a consecuencia de la crisis de los semiconductores, se trasladará a la planta de Madrid. Lo hará ya el próximo lunes. “He decidido vacunarme por si las moscas, por si me lo piden en cualquier sitio. Di positivo en febrero y tenía que esperar, y ahora que se han vacunado mi hija, su madre, etc. ya tocaba”, ha expuesto. A su entender, esta medida llega “un poco tarde”. La parte positiva es que, al haber superado la covid-19, esta será la única dosis que reciba. “Me ha venido bien ponérmela aquí para no esperar, así ya puedo ir con la pauta completa a Madrid”, ha señalado.

Mientras, Sergio Gálvez había optado por hacerlo porque cuando le tocó no estaba en su localidad de origen. “Así que, viendo el correo que nos enviaron el otro día, he aprovechado. Ya tenía ganas”, ha admitido.