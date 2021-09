Revolución (digital) en la granja

El sector ganadero, con sus desafíos y dificultades, es consciente de que la respuesta a los retos que impone el futuro llega de la mano de las tecnologías. Lo ha demostrado la Feria Internacional para la Producción Animal (Figan), que se ha celebrado en Zaragoza entre el martes y el viernes de esta semana.

Figan ha mostrado la apuesta innovadora de los fabricantes, que no dejan de invertir en investigación y desarrollo para ofrecer a los productores unas instalaciones que no solo garanticen el bienestar animal y con ello contribuyan a mejorar la productividad, sino que, además, el ganadero pueda manejarlas desde su propio teléfono móvil. Ha expuesto, además, avanzadas soluciones en genética, en sanidad, en nutrición animal. Y, por supuesto, ha exhibido las más modernas herramientas para dar solución a la sostenibilidad que exigen no solo las normativas, sino especialmente el conjunto de la sociedad.

Pero Figan ha demostrado también que la ganadería es un sector dinámico, en el que se sigue invirtiendo para conseguir una mejora competitiva necesaria para conquistar mercados. Lo hace incluso en estos momentos en los que las dificultades no son pocas. La pandemia ha hecho imprescindible esta actividad, pero también ha dejado huella en la rentabilidad de sus explotaciones. Los costes de producción viven en una continua escalada, con el precio de la electricidad por las nubes, las cotizaciones de cereales en niveles que no se conocían desde hace años y petróleo cada vez más caro, y con él todos sus derivados. Mientras, los precios de las carnes no remontan y el consumo pierde fuelle.

Pese a todo, y aunque "algunos de aquellos que iban a levantar alguna granja están retrasando el proceso", señalan los fabricantes, en general, "los ganaderos siguen invirtiendo, la rueda no para", coinciden en destacar los responsables de las firmas de equipamiento para el sector, que aseguran que los ganaderos "están ávidos" de conocer las soluciones tecnológicas más punteras.

En este proceso de digitalización ganadera han tenido mucho que ver las empresas españolas, en general, y las aragonesas, en particular. Sus productos no solo se encuentran a la vanguardia, sino que incluso son únicos en el mercado y han recibido numerosos reconocimientos, entre ellos, los recientes premios a la innovación técnica que otorga la Feria de Zaragoza en cada edición de Figan.

Si hay una tecnología más demandada actualmente en el mercado ganadero esa es aquella que da solución a la gestión de los purines. Una respuesta que exige la sociedad y que se hace cada vez necesaria ante el crecimiento que ha experimentado este sector en los últimos años.

En este campo innova la empresa turolense Maquinaria Agrícola Plumed. Su Tritalp es un triturador invertido, único en el mercado, que separa las llamadas partículas groseras (piedras, palos, metales...) del lodo para que este tenga una mayor fluidez y no bloquee el equipo.

Nuevo triturador de purín invertido de la empresa Maquinaria Agrícola Plumed. Guillermo Mestre

"La principal diferencia de Tritalp es que realiza una decantación previa del lodo para que las partículas que pesan más que el agua caigan por su propio peso y no lleguen al triturador", detalla Félix López Plumed, director de Postventa de esta empresa situada en Monreal del Campo, que también apuesta por la digitalización. Prueba de ello es su plataforma Agroxcontrol, "la más completa del mercado para la gestión del purín", señala López Plumed.

Este directivo explica que el sistema almacena en la nube los datos de la granja de donde se obtiene el purín y el recorrido realizado con la cuba, pero, además, analiza el producto de la cisterna y, una vez seleccionada la finca en la que se va a aplicar, determina la dosis de kilos de nitrógeno por hectárea que se puede verter. "Todos estos datos se almacenan en la nube, con lo que también se facilita la burocracia que solicita la Administración", añade el representante de esta empresa, que asegura que este tipo de tecnología tiene "muy buena aceptación" entre el sector porque es "sencilla, de botón gordo, y muy fácil de usar".

Dirigida también al sector porcino es una báscula de pesaje, única en el mundo y desarrollada y patentada por la empresa Exafan, situada en la localidad zaragozana de San Mateo de Gállego. "Es inalámbrica, se puede mover en salas de gestación, en destetes, en cebos..., y la peculiaridad que tiene es que conseguimos sacar el peso exacto del animal tan solo pesando las dos patas de delante", explica David Marcuello, director de Desarrollo de esta firma familiar, líder del mercado nacional y que exporta a más de 70 países.

Entre sus innovadores productos destaca también una ventana que trabaja de forma modular, mediante sistema de apertura y control motorizado, que permite individualizar el movimiento de las lamas, "de manera que controlamos mejor el ambiente en granja", detalla Marcuello.

En el catálogo de Exafan figura además un Regulador CNP, "el controlador de naves de porcino más completo que hay en el mercado, completamente táctil, que se puede visualizar desde el teléfono y con el que se consigue que los animales tengan un estado óptimo de ventilación en todas las épocas del año", detalla el director de Desarrollo.

Este sistema de control integral de las condiciones ambientales de la instalación mediante hardware y software de gestión permite, además, añade Marcuello, maximizar la eficiencia energética de la instalación, un aspecto muy valorado especialmente en un momento en el que la factura eléctrica está totalmente disparada.

"En cualquier sector ganadero, el bienestar animal contribuye a que los costes de producción sean más bajos y, por lo tanto, las explotaciones pueden ser más competitivas. A día de hoy, los ganaderos ya no piensan en producir más, sino en que sus animales estén mejor, y eso se hace con tecnología", matiza el representante de Exafan, que reconoce que el porcino es en estos momentos el que más está invirtiendo en digitalización, pero asegura que en todos los sectores hay interés por las innovaciones.

De hecho, aunque esta firma trabaja para todos los sectores ganaderos, ahora se está centrando especialmente en el bovino, más concretamente en el vacuno de leche. "A raíz de hacer una explotación de vaca lechera en la que mejoramos la productividad al conseguir aumentar la producción de leche en época estival, hemos decidido trabajar en la tecnificación de esta ganadería que, junto con el ovino, son los sectores que se han quedado más atrás", puntualiza.

Desinfección

Puede utilizarse en entornos generales de todo tipo de instituciones o en espacios relacionados con la salud pública -más en estos momentos de pandemia-, pero el uso de la tecnología de la empresa oscense OX-CTA tiene notables ventajas para la ganadería. Hablamos de un equipo tecnológicamente avanzado para la desinfección de superficies y ambientes vía aérea. "Permite la realización de tratamientos de intramicrodifusión de producto biocida, en un tamaño de gota muy pequeño, con lo que se puede realizar la desinfección de grandes volúmenes", detalla María Somolinos, directora de Producto de la compañía, que destaca que se trata, por lo tanto, de un tratamiento de desinfección sostenible que, con un consumo mínimo de producto químico, permite la desinfección total de una estancia, así como de la superficie que hay en su interior.

OX-CTA ha desarrollado un equipo tecnológicamente avanzado para la desinfección de superficies. HA

Esta empresa es también la impulsora de un sistema integral que permite la digitalización y el control totalmente integrado del tratamiento de higienización del agua. "De esta manera se puede dosificar de forma automatizada solamente la cantidad mínima indispensable de producto químico del agua para garantizar la calidad de la misma", señala Somolinos, que añade que, dado que los parámetros de calidad se miden en tiempo real, es posible evaluar riesgos y anticipar situaciones.

Tres son las ventajas que el uso de la tecnología de OX-CTA aporta a la ganadería. Una de las ellas es la sostenibilidad -se utiliza la mínima cantidad de productos químicos indispensable, siempre biodegradables, para lograr la eficacia buscada-. La segunda es el avance tecnológico de monitorización de parámetros, de automatización, de ejecución y tratamientos sin intervención humana, muy demandado en el sector ganadero. Y la tercera, destaca Somolinos, es la digitalización. "Hoy en día, no solo se exige trabajar bien, sino poder demostrarlo. Este equipo permite obtener todo tipo de datos, almacenarlos en tiempo real y que el cliente pueda disponer de ellos e incluso pueda mostrarlos en las auditorías", señala.

Aprender jugando

Aunque la agricultura no es jugando, la tecnología permite también conocer sus prácticas (más sostenibles) a través del videojuego. Es el proyecto realizado por el grupo cooperativo AN, cuya fundación forma parte de un proyecto Eit Food, en el que también participan John Deere y las universidades de Reading (Reino Unido) y de Hohemheim (Alemania), para desarrollar un módulo de agricultura de precisión que se incluye en el ‘Farming Simulator’, un videojuego , disponible para PSP, Xbox, PC y Mac, para entreternerse convertido en agricultor, que ya tiene 22 versiones y que suma más de 100 millones de descargas en todo el mundo.

Está dirigido a la sociedad en general. Con él, cualquier persona puede conocer qué técnicas respetuosas con el medio ambiente se están empleando para mejorar la productividad. De manera entretenida, los agricultores pueden utilizar el videojuego como campo de pruebas antes de realizar ese trabajo sobre sus cultivos. Y, además, "puede ser un aliciente para que los jóvenes vean que la agricultura es una actividad altamente tecnificada", señalan Sara Esparza y Sergio Menéndez, técnicos de la Fundación del Grupo AN, que dirige Maite Muruzabal.